26 dân chơi dương tính với ma túy trong nhà hàng ở TP.HCM khi đang giãn cách xã hội

Tiến hành kiểm tra nhà hàng New Sky, quận Bình Tân, TP.HCM trong giai đoạn giãn cách xã hội do dịch Covid-19, công an phát hiện 26 nam nữ dương tính với chất ma túy.

Ngày 31/7, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho hay vừa phát hiện nhiều nam nữ dương tính với chất ma túy ở nhà hàng tại khu vực trong thời điểm nhiều quận, huyện thực hiện việc giãn cách xã hội.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, trinh sát Công an quận Bình Tân đã tiến hành kiểm tra Công ty TNHH nhà hàng New Sky nằm trên đường Bình Long. Lúc này, trong quán vẫn có nhiều nam nữ đang hát karaoke có biểu hiện nghi sử dụng chất ma túy. Công an đã lập biên bản đưa 42 người không có giấy tờ, có biểu hiện nghi sử dụng chất ma túy về trụ sở. Những tay chơi lúc rạng sáng ở nhà hàng New Sky. Nhiều người trong số này có biểu hiện sử dụng ma túy. Nhóm dân chơi lúc bị công an kiểm tra. Qua kiểm tra, nhóm này có 26 người gồm 17 nam, 9 nữ dương tính với chất ma túy. Trong nhóm dương tính với chất ma túy có Đỗ Hoàng Minh Hiếu (SN 1989, ngụ quận Gò Vấp) bị Công an quận 12 truy nã về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Được biết, nhà hàng này từng là quán karaoke, nhưng đổi sang kinh doanh nhà hàng ăn uống. Cách đây 4 ngày, nhà hàng này bị công an kiểm tra hành chính và phát hiện 8 người dương tính với chất ma túy. Trước đó, nhà hàng bị lực lượng xử phạt với nhiều lỗi vi phạm. Cũng trong sáng cùng ngày, Công an quận Bình Tân kiểm tra khách sạn Thu Hà bên cạnh nhà hàng Sky New thì phát hiện có 10 người nghi sử dụng ma túy nên đưa về trụ sở. Qua kiểm tra, 9 người dương tính với chất ma túy.

