3 bí ẩn chấn động nhất thế giới cuối cùng cũng được giải đáp

Vào thời điểm đó, tiến sĩ Christopher Fox của NOAA không tin rằng loại âm thanh này là do con người hoặc hoạt động địa chất trong tự nhiên gây ra. The Bloop cũng không thể đến từ một loài động vật nào vì chúng còn to hơn cả tiếng ồn của những loài vật lớn nhất dưới nước từng được biết đến như cá voi hay cá nhà táng đến vài lần.