3 ca tử vong do viêm não virus, đề phòng bệnh "mùa hè" nguy hiểm

Bộ Y tế cho biết, thống kê của Tổng cục Thống kê đến hết tháng 6, cả nước có 110 trường hợp mắc bệnh viêm não virus, trong đó có 3 ca tử vong.



Ngoài ra, 6 tháng, cả nước cũng có 8 ca mắc bệnh viêm não mô cầu, cả nước có 21.859 ca tay chân miệng (1 trường hợp tử vong); 75 ca sốt phát ban nghi sởi.

Có nhiều nguyên nhân gây bệnh viêm não virus

Về bệnh viêm não virus, theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), Việt Nam là nước nhiệt đới, lưu hành nhiều bệnh truyền nhiễm do côn trùng truyền trong đó có các bệnh viêm não virus đặc biệt vào mùa hè, mùa thích hợp cho các côn trùng truyền bệnh phát triển.

Viêm não virus có nhiều căn nguyên, phải xét nghiệm mới xác định được virus. Ảnh minh họa Istockphoto

Bệnh viêm não virus là một tình trạng bệnh nguy hiểm do nhiều loại virus gây nên thường gây tổn thương ở não, để lại di chứng thần kinh và tử vong cao.

Các căn nguyên gây viêm não thường là các virus arbo (trong đó có virus viêm não Nhật Bản), virus herpes, các virus đường ruột (như EV 71 gây bệnh tay chân miệng), sởi, quai bị và các virus khác mà ta chưa biết rõ, ...

Do các triệu chứng lâm sàng rất khó phân biệt giữa các chủng virus do đó việc chẩn đoán nguyên nhân phải thông qua việc xét nghiệm xác định virus.

Các triệu chứng viêm não virus

Về biểu hiện khi mắc bệnh viêm não virus, bác sĩ Nguyễn Thị Sơn, Phụ trách vị trí Phó trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh) cho biết: "Biểu hiện bệnh thường gặp là sốt, co giật, đau đầu dữ dội, buồn nôn, lú lẫn, mất định hướng, thay đổi nhân cách, rối loạn nghe hoặc nói, có thể xuất hiện ảo giác, mất trí nhớ, đờ đẫn hoặc hôn mê.

Đối với trẻ nhỏ, các triệu chứng thường không điển hình, có thể chỉ nôn mửa, gồng cứng người, thóp phồng nếu bệnh nhân còn thóp, khóc không thể dỗ được hoặc khóc tăng lên khi bồng bế hoặc thay đổi tư thế.

Theo bác sĩ Sơn, hiện nay đa số các loại viêm não do virus chưa có thuốc điều trị đặc hiệu (thuốc kháng virus) trừ nguyên nhân do Virus Herpes Simplex. Vì vậy, điều trị viêm não chủ yếu là điều trị triệu chứng như : Chống phù não, đảm bảo hô hấp, tuần hoàn, hạ sốt, chống co giật, kháng sinh khi có bội nhiễm, dinh dưỡng và phục hổi chức năng nếu cần.

Tất cả những phương pháp điều trị này cần được thực hiện tại cơ sở y tế có đội ngũ bác sĩ chuyên khoa và trang thiết bị y tế hiện đại.

"Viêm não virus khi được phát hiện sớm và điều trị kịp thời vẫn có thể để lại di chứng nặng nề. Tuy nhiên nếu không được điều trị có thể dẫn đến biến chứng rất nguy hiểm. Đối với thể tối cấp có thể suy hô hấp, trụy tim mạch tử vong rất nhanh.

Các thể khác tùy theo mức độ tổn thương của não có thể gây nên tình trạng mất khả năng học tập, mất trí nhớ, mất khả năng kiểm soát vận động cơ, động kinh, thay đổi nhân cách.

Trẻ nhỏ dưới 1 tuổi mắc viêm não virus thường có nguy cơ cao hơn với tình trạng bại não. ". – Bác sĩ Nguyễn Thị Sơn – Phụ trách vị trí Phó Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết.

Cha mẹ nên đưa trẻ đi tiêm vaccine đầy đủ để phòng ngừa 1 số bệnh gây viêm não virus. (Tiêm chủng cho trẻ em tại Trung tâm tiêm chủng VNVC. Ảnh VNVC)

Cách phòng tránh viêm não virus

Để phòng tránh mắc bệnh viêm não virus, bác sĩ Sơn khuyến cáo người dân nên đưa trẻ đi tiêm vaccine phòng ngừa một số bệnh gây viêm não virus như: viêm não Nhật Bản, sởi, quai bị, cúm, rubella, viêm gan B, thủy đậu…

Trong những vùng mà viêm não được lây truyền do côn trùng như muỗi thì trẻ em nên tránh chơi ngoài trời lúc bình minh và hoàng hôn – bởi đây là thời điểm muỗi hoạt động mạnh nhất. Phụ huynh chú ý cho trẻ mặc quần áo phủ kín tay chân, mang tất.

Các gia đình cần thực hiện các biện pháp ngăn ngừa muỗi đốt như: dùng các chất xua đuổi côn trùng, nằm màn khi ngủ, vệ sinh môi trường sạch sẽ, phát quang bụi rậm thông thoáng cống rãnh, đậy kĩ các vật dụng chứa nước, loại bỏ dụng cụ thừa có khả năng đọng nước nhằm mục đích loại bỏ nơi cư ngụ của loài muỗi đẻ trứng.

Nếu có các dấu hiệu: sốt cao và kèm theo những rối loạn ở hệ thống thần kinh trung ương (co giật, rối loạn vận động, lơ mơ, hôn mê …) phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị kịp thời..