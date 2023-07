3 cầu thủ Việt Nam có cơ hội xuất ngoại sau World Cup nữ 2023

1. Nguyễn Thị Thanh Nhã

Thanh Nhã nổi lên như là cầu thủ chạy cánh hàng đầu của bóng đá nữ Việt Nam sau những màn trình diễn triển vọng trong vòng 1 năm trở lại đây. Cô gái quê Thường Tín sở hữu kĩ thuật khéo léo cùng những pha bứt tốc ấn tượng, Thanh Nhã được ví như là truyền nhân của Văn Toàn, cầu thủ đang khoác áo Seoul E-Land.



Mới chỉ 21 tuổi nhưng Thanh Nhã đã có 2 tấm HCV Sea Games, được tham dự VCK World Cup, cũng như chọc thủng lưới ĐT nữ Đức, đội bóng đang thứ 2 trên BXH FIFA. Với những gì thể hiện suốt 2 năm qua trong màu áo ĐT nữ Việt Nam và CLB Hà Nội I, có thể khẳng định Thanh Nhã có tiềm năng rất lớn để nối bước đàn chị Huỳnh Như xuất ngoại. Hiện tại, có nhiều đội bóng tại Đức, Pháp muốn có sự phục vụ của Thanh Nhã kèm mức lương có thể lên đến hơn 5.000 USD, con số cao hơn rất nhiều so với những gì Huỳnh Như đang nhận tại Lank FC. Nếu thể hiện tốt tại VCK World Cup nữ 2023 tới đây, việc Thanh Nhã xuất ngoại trong tương lai gần là hoàn toàn có thể xảy ra.

2. Dương Thị Vân

Sau trận đấu giao hữu của ĐT nữ Việt Nam với New Zealand, biệt danh N'golo Kante được giới chuyên môn gán ghép nhiều hơn cho Dương Thị Vân, người đã có 90 phút đáng khen tại SVĐ McLean Park. Theo thống kê từ Sofascore, Dương Thị Vân đã có 10 pha tranh chấp thành công, 1 pha can thiệp và 6 tình huống tắc bóng chính xác. Dù sở hữu thân hình vô cùng khiêm tốn với chiều cao chỉ 1m52, nhưng Dương Thị Vân đã nhiều lần khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi giành chiến thắng trong những pha tranh chấp tay đôi trước những cầu thủ cao to của New Zealand.

Hơn nữa, tư duy nhạy bén cùng nhãn quan chiến thuật ấn tượng cũng giúp Dương Thị Vân đưa ra những đường chọc khe sắc bén cho các vệ tinh ở phía trên. Dù là một trong những cầu thủ thấp bé nhất tại World Cup nữ 2023, nhưng sự lì lợm của Dương Thị Vân sẽ là thứ mà chúng ta luôn được thấy mỗi khi cô xuất hiện trên sân.

Có thể nói, hình ảnh Dương Thị Vân trong trận đấu với New Zealand là hình ảnh chân thực nhất để miêu tả về sự rắn rỏi của người phụ nữ Việt Nam, cũng như là tinh thần mà HLV Mai Đức Chung muốn thấy ở ĐT nữ Việt Nam tại VCK World Cup nữ 2023. Với những gì thể hiện trong những trận giao hữu vừa qua trước Pháp, Đức hay New Zealand, dự kiến Dương Thị Vân sẽ là lựa chọn số 1 nơi tuyến giữa ĐT nữ Việt Nam tại VCK World Cup nữ 2023. Nếu thể hiện tốt như trong trận gặp New Zealand, việc Dương Thị Vẫn được nhiều đội bóng nước ngoài quan tâm cũng không phải là điều gì đó quá bất ngờ.

3. Phạm Hải Yến

Phạm Hải Yến là một trong những chân sút cừ khôi của bóng đá Việt Nam trong nhiều năm qua. Có thể khẳng định, nếu không có Hải Yến thì Huỳnh Như có lẽ đã không toả sáng và "nổ súng" nhiều đến vậy. Đóng vai trò như người hùng thầm lặng, Hải Yến không ghi bàn thắng quá nhiều nhưng tiền đạo quê Thường Tín luôn là người hỗ trợ Huỳnh Như tối đa trong việc thu hút các vệ tinh xung quanh, qua đó tạo điều kiện cho đồng đội tỏa sáng.

Trong lúc Huỳnh Như chấn thương và không thể thi đấu trong loạt trận giao hữu vừa qua, Hải Yến đã trở thành niềm hy vọng duy nhất của ĐT nữ Việt Nam trên hàng công. Mặc dù rất khó để chọc thủng lưới những đội tuyển hàng đầu thế giới, nhưng sự hiện diện của Hải Yến trên sân luôn đem lại những kỳ vọng nhất định trong những tình huống tổ chức phản công.

3 năm trước, Hải Yến từng có cơ hội gia nhập Lank FC (đội bóng hiện tại Huỳnh Như đang khoác áo), nhưng đôi bên gặp những trục trặc về giấy tờ, điều đó khiến cô không thể xuất ngoại. VCK World Cup nữ 2023 sẽ là sân chơi để Hải Yến thể hiện bản thân, song điều này cũng sẽ giúp tiền đạo 28 tuổi thắp lại giấc mơ trời Âu.