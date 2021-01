3 con giáp vướng hạn tam tai năm 2021, cuộc sống phải thận trọng từng bước

Trong 12 con giáp có Tam Hợp và Tam Tai. Trong đó, tam hợp là 3 tuổi hợp nhau. 3 tuổi đó sẽ gặp hạn trong 3 năm liên tiếp. Xem bảng trên để biết hạn Tam Tai.





Cụ thể: Tuổi Thân – Tý – Thìn gặp hạn Tam Tai vào năm Dần – Mão – Thìn. Tuổi Dần – Ngọ – Tuất gặp hạn Tam Tai vào năm Thân – Dậu – Tuất. Tuổi Tỵ – Dậu – Sửu gặp hạn Tam Tai vào năm Hợi – Tý – Sửu. Tuổi Hợi – Mão – Mùi gặp hạn Tam Tai vào năm Tỵ – Ngọ – Mùi. Theo tử vi, Tam Tai là 3 cái họa gồm hỏa tai (họa do lửa cháy), thủy tai (họa do nước gây ra), phong tai (họa do gió, bão, lốc).

Người ta tin rằng, con giáp nào vướng vào vận Tam Tai thì sẽ trải qua thời gian trắc trở, vất vả. Năm 2021 là năm Tân Sửu. Tỵ, Dậu, Sửu là 3 con giáp sẽ bước vào giai đoạn Tam Tai.

Con giáp tuổi Tỵ:

Đây là năm thứ 3 mà tuổi Tỵ phải chịu hạn Tam Tai và cũng là năm cuối cùng. Trong năm 2020, con giáp này đã gặp phải nhiều khóa khăn liên quan tới công việc và tài chính, sức khỏe.



Trong thời gian này, Tỵ cần sự ổn định, đừng dại đâm đầu vào những việc đầu tư hên xui. Trong năm 2021 vận trình của tối Tỵ sẽ trở nên kém sắc. Dù làm ở bất cứ lĩnh vực nào, bản mệnh cũng cần phải đặt an toàn lên hàng đầu.

Con giáp tuổi Dậu:

Dậu đã phải trải qua 2 năm gánh hạn Tam Tai vào năm 2019 và 2020. Năm 2021, con giáp này tiếp tục gánh hạn. Với công việc và sự nghiệp, tuổi Dậu cần phải cân nhắc kĩ càng kẻo dễ mắc phải những sai lầm nghiêm trọng ảnh hưởng cuộc sống. Đồng thời, phải chú ý vấn đề sức khỏe, đề phòng ốm đau, bệnh tật.

Con giáp tuổi Sửu:

Người tuổi Sửu sinh ra đã là con giáp mang số vất vả. Khi bước vào năm Tam Tai lại càng khổ hơn. Những vất vả trong năm 2020 chưa qua, con giáp này lại tiếp tục gặp khó khăn trong năm 2021. Sửu cần phải giữ vững tâm thế để vượt qua cửa ải gian nan này.

(Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

* Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.