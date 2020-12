3 điểm 10 vượt trội cho xe máy điện VinFast mang dấu ấn nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP

Impes Milky Sky - màu kem trà sữa và Ludo Mint To Be - màu xanh bạc hà thu hút mọi khách hàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mang đậm dấu ấn của nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP, mỗi chiếc xe phiên bản giới hạn đều lưu dấu chữ ký độc quyền từ nam ca sĩ cùng chữ "MTP" thêu tinh tế trên xe, giúp các chủ nhân "nổi bần bật" khi đi trên đường.

Điểm 10 cho Giá tốt vượt trội

Vừa đẹp lại hiếm nhưng hai chiếc xe máy điện phiên bản giới hạn này có giá "giật mình". Cụ thể, khách hàng có thể mua xe tại showroom VinFast với ưu đãi đặc biệt - chỉ từ 12,9 triệu đồng với Ludo Mint To Be và từ 14,9 triệu đồng với Impes Milky Sky (chưa bao gồm pin và sạc). Đặc biệt, nếu đặt mua ngay khách hàng nhận được voucher mua xe trị giá 6,6 triệu đồng. Đây là mức giá tốt chưa từng có, thậm chí còn tốt hơn so với các mẫu xe máy điện chạy ắc quy trôi nổi trên thị trường.

Ngoài ra, khách hàng có thể mua sắm đa kênh như trực tiếp tại showroom, đăng kí mua qua trang chủ VinFast, hoặc đặt mua trực tuyến trên các trang thương mại điện tử như Shopee, Tiki với ưu đãi chưa từng có.

Điểm 10 cho Chất lượng vượt trội

Đẹp là chưa đủ, Impes Milky Sky và Ludo Mint To Be sở hữu nền tảng công nghệ tốt nhất được trang bị cho xe máy điện. Động cơ điện cao cấp từ Bosch (Đức) danh tiếng, pin lithium-ion của LG Chem (Hàn Quốc), khung xe đặt chuẩn chất lượng Nhật Bản, giúp xe vận hành êm ái, bền bỉ qua năm tháng. Hệ thống định vị thông minh có khả năng kết nối với smartphone trên dòng xe máy điện của VinFast có thể tích hợp nhiều tính năng thời thượng vốn chỉ dành cho các dòng xe đắt tiền như cảnh báo chống trộm, xóa xe từ xa, theo dõi hành trình…

Ngoài ra, việc sử dụng xe máy điện VinFast giúp khách hàng tối ưu chi phí vận hành so với thông thường. Sở hữu hữu viên pin lithium-ion bền bỉ, Impes Milky Sky khả năng đi được quãng được 68km cho một lần sạc đầy, còn Ludo Mint To Be đi được 70km cho một lần sạc đầy, từ đó đảm bảo công năng sử dụng mà tiết kiệm khoản lớn tiền nhiên liệu hàng tháng. Đó còn chưa kể chi phí sửa chữa, bảo dưỡng cực thấp - tốt hơn hẳn so với xe chạy xăng hoặc xe chạy điện ắc quy khác.

Điểm 10 cho Hậu mãi vượt trội

Kiểu dáng có thể chinh phục khách hàng từ cái nhìn đầu tiên, nhưng chất lượng và chế độ hậu mãi mới quyết định mức độ hài lòng của người dùng. VinFast đang khẳng định là thương hiệu có chế độ hậu mãi tốt nhất thị trường.

Với xe máy điện VinFast, khách hàng có thể chủ động sạc pin tại nhà hoặc tại hàng nghìn trạm đổi pin trên cả nước. Hệ thống bảo hành, bảo dưỡng của VinFast cũng phru rộng khắp toàn quốc mà không một hãng xe máy điện nào ở Việt Nam có được. Ngoài ra, VinFast còn có đội cứu hộ pin cơ động, xử lý nhanh chóng bất cứ sự cố nào. Tất cả mang lại trải nghiệm hoàn hảo cho người dùng, yên tâm sử dụng trong thời gian lâu dài mà không cần phải lo lắng bất cứ vấn đề gì.

Vừa mang ngoại hình hút mắt cùng chất lượng vượt trội, sức hút từ VinFast Impes Milky Sky và Ludo Mint To Be góp phần hình thành lối "sống chất" - sống có trách nhiệm với môi trường trong giới trẻ. Sở hữu dòng xe máy điện tốt nhất thị trường với mức giá "hời", vừa đón đầu xu hướng, vừa bảo vệ một Việt Nam xanh - sạch - trendy, tại sao không?

