Vinaphone Cà Mau trao thưởng chương trình “Xài vina – Lái Vinfast về nhà”

"Xài Vina – Lái Vinfast về nhà" là chương trình khuyến mại lớn nhất trong năm 2020, nhằm tri ân các khách hàng thân thiết của nhà mạng VinaPhone. Theo đó, tất cả thuê bao VinaPhone trả trước tiêu dùng từ 20.000đ/tuần, có ngay cơ hội trúng thưởng xe máy điện Vinfast Klara và ô tô Vinfast Lux A2.0, với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 5,4 tỷ đồng (diễn ra từ ngày 14/9 đến hết 25/10/2020), chương trình đã đón nhận được sự quan tâm nhiệt tình và tin tưởng của khách hàng trên cả nước.

Buổi quay số tuần thứ tư chương trình "Xài Vina – Lái Vinfast về nhà" đã xác định được chủ sở hữu xe máy điện VinFast Klara trị giá hơn 49 triệu đồng. May mắn đã thuộc về khách hàng Nguyễn Văn Sĩ, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Ông Trần Thanh Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT Cà Mau trao giải nhất cho khách hàng may mắn. Ảnh: Hoàng Hạnh.

Cũng trong buổi trao thưởng chương trình khuyến mại "Xài Vina – Lái Vinfast về nhà", VNPT Cà Mau đã kết hợp trao giải cho các khách hàng tham gia Chuyên đề IT Today năm 2020 trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Cà Mau. Chuyên đề này được VNPT Cà Mau phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh Truyền hình, và Cổng thông tin điện tử tỉnh Cà Mau thực hiện phát sóng hai chuyên đề vào thứ 7 của tuần thứ 2, và tuần thứ 4 hàng tháng.

Chương trình nhằm mục đích mang lại thuận lợi cho người dân, tăng cường tính công khai, minh bạch, đồng thời mang lại những tiện ích cho người dân trong các thủ tục hành chính công. Chuyên đề IT TODAY bao gồm: Chính quyền IT, Doanh nghiệp IT, công dân IT và cuối cùng Mục Hộp thư IT, trả lời câu hỏi có thưởng thông qua hộp thư 8288 với tổng trị giá giải thưởng mỗi năm gần 100 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Kiều Linh - Trưởng phòng Nhân sự tổng hợp Trung tâm Kinh doanh VNPT Cà Mau trao các giải thưởng phụ cho khách hàng. Ảnh: Hoàng Hạnh.

Cùng với việc cung cấp những dịch vụ tiện ích tốt nhất với mức giá hợp lý tới quý khách hàng, VNPT Cà Mau luôn không ngừng nỗ lực nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và cải thiện trải nghiệm của quý khách. Mạng di động Vinaphone phủ sóng rộng, tốc độ nhanh, mạnh. Gói cước giá cực rẻ, phù hợp với từng nhu cầu sử dụng của khách hàng. Ưu đãi thường xuyên, khuyến mãi liên tục. Hệ thống cửa hàng rộng khắp và trực tiếp phục vụ 7 ngày/tuần. Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông đến từng xã, ấp. Lực lượng nhân viên tận tình, chu đáo, phục vụ tận nơi. Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7. Đó chính là lý do thương hiệu VNPT - VinaPhone luôn giữ vị trí nhất định và nhận được sự tin tưởng từ phía khách hàng. Rút ngắn khoảng cách giữa nhà cung cấp dịch vụ và người tiêu dùng. Đưa sản phẩm, thương hiệu vinaphone ngày một gần hơn, thân thiện và gắn bó hơn với khách hàng tỉnh Cà Mau nói riêng và cả nước nói chung.