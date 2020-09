3 mẹ con bị án oan 28 năm ở Điện Biên chấp nhận mức bồi thường hơn 5,7 tỷ đồng

Ngày 18/9/1989, bà Đặng Thị Thu Nga (trú tại tuần giáo, tỉnh Lai Châu (cũ) nay là tỉnh Điện Biên ra giếng của nhà múc nước thì phát hiện xác chồng là ông Trinh Huy Tùng dưới giếng, bà hô hoán và báo cơ quan chức năng. Đến ngày 20/9/1989 Công an tỉnh Lai Châu nay là Công an tỉnh Điện Biên đã thành lập Hội đồng khám nghiệm bao gồm nhiều thành phần, Công an điều tra, bác sĩ pháp y, đại diện phòng y tế huyện Tuần Giáo, đại diện Viện Kiểm soát nhân dân huyện Tuần Giáo, Ủy ban nhân dân thị trấn Tuần Giáo. Kết quả khám nghiệm xác định ông Trịnh Huy Tùng bị giết do “búa đinh có 1 cạnh 04cm và 1 cạnh 05cm và bị gậy gỗ đập nhiều nhát vào đầu và vỡ hộp sọ”. Đến ngày 23/9/1989, Công an huyện Tuần Giáo căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Giết người" theo điều 101 BLHS 1985. Ngày 23/9/1989 bà Đặng Thị Nga (vợ ông Tùng) bị CA tỉnh Lai Châu bắt giữ. Sau đó bà Nga bị khởi tố về tội "Giết người" theo điều 101 BLHS 1985. Sau đó được chuyển tội danh thành "Che giấu tội phạm". Ngày 25/ 9/1989 Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục bắt giữ anh Trịnh Huy Dương và anh Trịnh Công Hiến để điều tra về hành vi giết bố đẻ của mình là ông Trịnh Huy Tùng. Ngày 26/10/1989 anh Trịnh Huy Dương và anh trai là Trịnh Công Hiến cũng bị Công an tỉnh Lai Châu ra quyết định khởi tố bị can về tội "Giết người" Ngày 25/1/1990 VKSND tỉnh Lai Châu ra cáo trạng truy tố anh Trịnh Công Hiến và Trịnh Huy Dương về tội "Giết người" theo điểm a khoản 1 điều 101 BLHS 1985. Còn bà Đặng Thị Nga bị truy tố về tội "Che dấu tội phạm" theo khoản 1 điều 246 BLHS năm 1985. Ngày 12/4/1990, TAND tỉnh Lai Châu xét xử sơ thẩm vụ án và tuyên xử Trịnh Công Hiến với mức hình phạt 18 năm tù, Trịnh Huy Dương 12 năm tù cùng tội danh "Giết người". Với tội "Che dấu tội phạm" được quy định tại khoản 1 điều 246 BLHS năm 1985, bị cáo Đặng Thị Nga bị tuyên phạt bà 36 tháng nhưng cho hưởng án treo . Sau đó, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội đã tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại. Tháng 1/1992, trong quá trình điều tra lại, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu (cũ) có quyết định hủy bỏ việc tạm giam với ông Hiến và ông Dương sau 28 tháng tạm giam. Kể từ đó, vụ án bị treo lơ lửng suốt gần 30 năm. Năm 2016, cơ quan tố tụng liên ngành tỉnh Điện Biên vào cuộc để giải quyết đơn kêu oan của bà Nga và con trai. Tháng 9/2017, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã đề nghị cơ quan tố tụng liên ngành sớm giải quyết vụ án dưới chân đèo Pha Đin. Tháng 10/2017, cơ quan tố tụng liên ngành đã quyết định đình chỉ bị can, tuyên bố bà Nga và hai con trai không phạm tội giết người và che giấu tội phạm. Ngày 24/10/2017, tại trụ sở UBND huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên), TAND tỉnh Điện Biên đã tổ chức buổi công khai xin lỗi ba mẹ con bị mang tiếng oan "Giết người" và "Che giấu tội phạm" trong 28 năm trời, từ năm 1989.