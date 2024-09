3 người mắc kẹt ở bãi giữa sông Hồng được cứu an toàn

Ngày 11/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Hà Nội, vào hồi 17 giờ 47 phút ngày 10/9, Công an quận Ba Đình nhận tin báo có người dân mắc kẹt tại khu vực bãi giữa sông hồng, ngay sau đó Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Ba Đình đã triển khai 1 xe chỉ huy cùng 5 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

3 người bị mắc kẹt ở khu vực bãi giữa sông Hồng được lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp cận, đưa vào bờ an toàn. Ảnh: PC07

Ngay sau đó, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP.Hà Nội cũng đã điều động 2 xuồng máy (1 xuồng cứu nạn cứu hộ và 1 xuồng giao thông) và khoảng 10 cán bộ, chiến sỹ thuộc Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông - Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và Đội Cảnh sát giao thông đường thủy - Phòng Cảnh sát Giao thông đến hiện trường phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ.

Qua tìm hiểu, các nạn nhân đều có hộ khẩu thường trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, họ đã di chuyển ra bãi giữa sông Hồng từ khoảng 13 giờ đến 15 giờ cùng ngày để sắp xếp, vận chuyển đồ dùng của gia đình vào bờ nhưng bị mắc kẹt lại do nước dâng cao nhanh.

Trong thời tiết khắc nghiệt, (mưa nhiều, lưu lượng nước lớn, kèm theo gió mạnh), lực lượng Công an Thủ đô đã chủ động di chuyển bằng xuồng máy, cano tiếp cận khu vực người bị nạn mắc kẹt và phối hợp, sử dụng các biện pháp cứu nạn, cứu hộ.

Đến khoảng 19 giờ 5 phút, lực lượng Công an Thủ đô đã cứu được 3 người bị nạn vào bờ an toàn, sức khỏe bình thường.