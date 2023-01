3 nữ sinh Nghệ An: IELTS 8.0, thủ khoa học sinh giỏi tỉnh, giải Nhất hùng biện tiếng Anh toàn quốc

Nguyễn Bảo Khanh, Nguyễn Thảo Hương, Nguyễn Minh Quỳnh, học sinh lớp 12C5, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An mới đây đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi hùng biện tiếng Anh Speak to Lead, mùa 3. Cuộc thi với 38 đội đến từ các trường THPT chuyên trên cả nước.

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, Bảo Khanh, Thảo Hương và Minh Quỳnh cho biết: "Chúng em cảm thấy khá bất ngờ, vì trong buổi thi đội nào cũng có màn trình bày cực kỳ độc đáo và ấn tượng. Các bạn rất tự tin và nói tiếng Anh cũng lưu loát. Sau đó chúng em cảm thấy rất vui vì lần đầu tham gia đã có thể giành giải".

Học tiếng Anh từ sớm

Là học sinh chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Bảo Khanh tiết lộ, em đều được tiếp xúc với tiếng Anh từ khá sớm, từ lúc lớp 1, lớp 2, nhưng bước chuyển từ học sang học giỏi là vào giai đoạn lớp 9, lớp 10.

Nguyễn Bảo Khanh, Nguyễn Thảo Hương, Nguyễn Minh Quỳnh, học sinh lớp 12C5, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An. Ảnh: NVCC

"Tham gia cuộc thi học sinh giỏi thành phố ở năm lớp 9 và đỗ vào lớp chuyên Anh I của trường chuyên mơ ước, chúng em cùng nhau trau dồi kiến thức qua các hoạt động hùng biện trong lớp và hoạt động ngoại khóa. Quá trình học đội tuyển cũng giúp bọn em trưởng thành rất nhiều về mặt ngôn ngữ, nhất là lúc em trở thành đồng thủ khoa cùng Minh Quỳnh ở kỳ thi học sinh giỏi tỉnh với số điểm 18.40.

Đối với em, Speak To Lead không chỉ là một cuộc thi, ở đây bọn em đã học được nhiều điều về văn hóa và kỹ năng xã hội từ những tài năng ở các tỉnh khác", Bảo Khanh chia sẻ.

Được biết, Bảo Khanh có thành tích đáng nể là IELTS 8.0 với 9.0 Reading và Listening; Giải nhất (thủ khoa) Học sinh giỏi tỉnh Nghệ An môn Tiếng Anh năm học 2022-2023; SAT 1530.

Bảo Khanh đạt IELTS 8.0 với 9.0 Reading và Listening; Giải nhất (thủ khoa) Học sinh giỏi tỉnh Nghệ An môn Tiếng Anh năm học 2022-2023; SAT 1530. Ảnh: NVCC

Còn với Minh Quỳnh, cô bạn cho biết: "Có lẽ rất khó để trả lời cụ thể thời điểm em được tiếp xúc với Tiếng Anh, bởi vì từ lúc bé đã xem các phim hoạt hình hay nghe những bài hát bằng Tiếng Anh. Tiếng Anh cứ như vậy trở thành một phần của cuộc sống và đam mê của em.

Thế nhưng, nếu không có cơ hội được học tập và rèn luyện với cô giáo Nguyễn Thị Hoàng Lân, cô giáo chủ nhiệm 3 năm cấp 3 của em, thì em cũng sẽ không thể có được những cơ hội và thành tích như ngày hôm nay. Sự tận tâm của cô đã cho em niềm tin vào khả năng của bản thân và sức mạnh của sự nỗ lực.

Lớn lên trong một môi trường giáo dục tốt cùng với sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè và nỗ lực của chính bản thân, em đã đạt được một số thành tựu nhất định như Giải Khuyến Khích học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh năm 2021-2022, với 1.8/2.0 (số điểm cao nhất nước) cho phần Speaking; IELTS 8.0 overall, 9.0 cho Reading và Listening; Giải Nhất (thủ khoa) học sinh giỏi tỉnh môn Tiếng Anh năm 2021-2022; Giải Nhất cuộc thi hùng biện Tiếng Anh Mount2 Speak 2022; Thí sinh chung kết của Vin Student Case Competition 2022".

Minh Quỳnh từ lúc bé đã xem các phim hoạt hình hay nghe những bài hát bằng Tiếng Anh. Ảnh: NVCC

Thảo Hương cũng được tiếp xúc với tiếng Anh khi bắt đầu vào học lớp 1. "Vì mẹ là giáo viên tiếng Anh nên em vừa được cô giáo ở lớp và mẹ ở nhà kèm học. Cũng vì ly do này mà khả năng tiếng Anh của em được trau dồi ở nhiều môi trường. Sau này, khi trở thành học sinh của lớp chuyên Anh trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, em càng thấy yêu thích môn học này qua những cuộc thi mà em tham gia. Thế nên ở lớp 10, bọn em đã thành lập một dự án lan tỏa niềm đam mê tiếng Anh “Mei’s English - Gateway to English Mastery”.



Thành tích của Thảo Hương là Giải Nhì học sinh giỏi môn Tiếng Anh tỉnh nghệ An năm học 2022-2023; IELTS 8.0 overall, 9.0 cho phần Reading và 8.5 cho phần Listening. Một số thành tích khác của Hương như Chủ tịch và đồng trưởng ban chuyên môn tổ chức giáo dục Mei Educational Organisation; Phó chủ tịch câu lạc bộ tranh biện Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An; Đồng sáng lập dự án học tiếng Anh “Mei’s English - Gateway to English Mastery” cùng nhiều cuộc thi tiếng Anh khác.

Thảo Hương đạt Giải Nhì học sinh giỏi môn Tiếng Anh tỉnh nghệ An năm học 2022-2023; IELTS 8.0 overall, 9.0 cho phần Reading và 8.5 cho phần Listening. Ảnh: NVCC

Bí quyết học tiếng Anh

Chia sẻ bí quyết học tiếng Anh, Bảo Khanh cho hay: "Em đã thử và cải thiện được tiếng Anh bằng nhiều cách, tương ứng với nhiều sở thích của bản thân. Năm lớp 9, em có hay đọc truyện bằng tiếng Anh và xem các series phim của Anh, Mỹ. Thời gian ấy em dần có được phản xạ ngôn ngữ của mình. Gần đây, em thường đọc báo và nghe Podcast để cập nhật thông tin và luyện cả kỹ năng nghe hiểu. Ngoài ra, những cơ hội đến Hà Nội, TP.HCM cũng giúp em tiếp cận các đầu sách ngoại văn, nhờ thế mà em đã luyện đọc sâu phù hợp cho các cuộc thi như SAT".

3 nữ sinh đạt giải Nhất cuộc thi hùng biện tiếng Anh toàn quốc. Ảnh: NVCC

Với Minh Quỳnh, cô cho hay: "Em nghĩ mỗi người sẽ có một phương pháp học tập khác nhau, nhưng có lẽ, đối với việc học ngôn ngữ nói chung và Tiếng Anh nói riêng, sự bền bỉ là yếu tố vô cùng quan trọng. Và đây cũng chính là bí quyết học tập của riêng em. Em tiếp xúc và luyện tập Tiếng Anh mỗi ngày. Điều này không có nghĩa là ngày nào em cũng phải làm và luyện đề mà thực ra. Em khiến tiếng Anh trở thành một phần cuộc sống của mình. Nếu không luyện đề, đọc sách, em sẽ xem phim, nghe nhạc hay tán gẫu bằng Tiếng Anh với các bạn".

Bí quyết học của Thảo Hương là tùy theo từng kỹ năng mà mọi người sẽ có cách học riêng: "Đối với em, em nghĩ chăm chỉ chính là yếu tố tiên quyết trong hành trình theo đuổi môn học này. Ngoài ra, các bạn có thể tăng tần suất tiếp xúc với tiếng Anh thông qua các trang báo, đài, và các cuộc thi về tiếng Anh như Speak to Lead mà bọn em vừa tham gia, hay các cuộc thi tranh biện và mô phỏng Liên hợp quốc...".

Tiết lộ về nghề nghiệp sẽ chọn để theo học sắp tới, các bạn cho biết đang có ý định theo học lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Tuy nhiên, hiện tại đang tập trung vào các dự định trước mắt, đối với kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia sắp tới và thi đại học.