Sáng sớm cùng ngày, tại đường Vành đai 3 trên cao hướng Mai Dịch – Linh Đàm, đoạn trước ngã tư Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô.

5 chiếc ô tô (3 xe con, 2 xe tải) sau cú va chạm đã khiến 3 chiếc xe con bị biến dạng (nát đầu), 1 chiếc xe tải nhỏ bị lật ngang đường. Vụ tai nạn ghi nhận có người bị thương.

Lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội cho biết, vụ tai nạn liên hoàn xác định không có nạn nhân nào tử vong. Do chiếc xe tải lật ngang khiến các phương tiện di chuyển qua khu vực khá chậm, đường Vành đai 3 trên cao ùn tắc kéo dài.

Vụ va chạm giao thông liên hoàn giữ 5 ô tô khiến 3 chiếc xe con bị biến dạng. Ảnh: MXH

Lực lượng chức năng đã khẩn trương phân luồng giao thông, điều tiết phương tiện đi xuống đường bên dưới. Đến khoảng 8 giờ kém, các phương tiện gặp tai nạn được di chuyển khỏi hiện trường.

Ghi nhận của Dân Việt ở thời điểm hiện tại, theo dữ liệu trên bản đồ, đường Vành đai 3 trên cao đoạn từ ngã tư Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long đến Cầu Thanh Trì nhiều đoạn báo đỏ.

Lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến nghị người dân nên chọn khung giờ, cung đường phù hợp để di chuyển.

Một chiếc xe tải bị lật ngang đường Vành đai 3 trên Cao. Ảnh: MXH

Trước đó, Công an TP.Hà Nội cho biết, trước tình hình, diễn biến phức tạp và lưu lượng phương tiện tăng đột biến vào những ngày đầu và ngày cuối của kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4 - 01/5 (từ ngày 29/4 đến hết ngày 03/5/2023), để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và tạo thuận lợi cho Nhân dân đi lại, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP.Hà Nội đã huy động tối đa lực lượng nhằm tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy.

Đường Vành đai 3 trên cao hiện dự báo các phương tiện di chuyển chậm, nhiều đoạn báo đỏ. Ảnh: PH

Theo đó, các hành vi vi phạm như: người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn, ma tuý, chở quá tải trọng, quá số người quy định; phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường...

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng phối hợp với lực lượng chức năng chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép; cương quyết xử lý, trấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ; có phương án điều tiết, phân luồng hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4-01/5 và nghỉ hè 2023.