3 "quý bà" ở miền Tây có máu đỏ đen

Ngày 4/5, Công an thị xã Gò Công (tỉnh Tiền Giang) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng để điều tra về hành vi "Đánh bạc" đối với 3 "quý bà", gồm: Huỳnh Thị Tuyết Sơn (SN 1972; ngụ quận Gò Vấp, TP HCM); Lê Thị Mỹ Dung (SN 1965) và Phạm Thị Sương (SN 1969), cùng ngụ xã Bình Xuân, thị xã Gò Công.

Ngoài ra, bị can Dung còn đang bị điều tra về hành vi "Tổ chức đánh bạc".

Trong số 13 người đánh bạc ăn tiền thì có đến 8 "quý bà"

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 23/4, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an thị xã Gò Công ập vào nhà của bị can Dung tại xã Bình Xuân, thị xã Gò Công thì phát hiện nhiều "quý bà" đang sát phạt nhau bằng hình thức đánh bài tứ sắc ăn thua bằng tiền.

Tại hiện trường, công an thu giữ trên chiếu bạc hơn 5,3 triệu đồng và trên người các con bạc trên 143 triệu đồng, tạm giữ 68 bộ bài tứ sắc, 10 xe máy, 11 điện thoại di động cùng nhiều tang vật có liên quan phục vụ cho việc đánh bài.

Theo công an, bị can Dung đứng ra tổ chức đánh bạc với sự tham gia của nhiều "quý bà" ở miền Tây. Tụ điểm đỏ đen này có người cảnh giới từ phía ngoài cổng và các cửa ra vào nhà bà Dung.