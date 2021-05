Ghen với hạnh phúc mới của "vợ cũ", rủ người mang dao phóng lợn đi truy sát "tình địch"

Theo thông tin trên VNE: Nghi phạm Nam, 21 tuổi và chị Ngọc, 25 tuổi, chia tay tháng 5/2019, sau một năm có con chung. Biết chị Ngọc có bạn trai mới Vũ Tiến Đạt, Nam ghen, nhiều lần gọi điện thoại chửi bới. Ngày 20/10/2019, hai người đàn ông đã hẹn gặp nhau giải quyết mâu thuẫn, cáo trạng nêu.

0h ngày 22/10/2019, anh Đạt cùng chị Ngọc và 5 người ngồi uống nước ở ngã tư phố Núi Trúc - Kim Mã thì Nam gọi điện thoại hẹn gặp. Anh Đạt đồng ý, bảo nhóm bạn nam sang vỉa hè đối diện ngồi, còn mình ngồi với chị Ngọc và một bạn nữ khác, đợi Nam đến.

Khoảng 1h, Nam tới nơi, thấy hai nhóm bạn của "tình địch" ngồi hai bên vỉa hè. Theo cáo trạng, nghĩ bị phục đánh, Nam quay về nhà chuẩn bị 2 con dao, rủ thêm 3 người mang 3 dao phóng lợn đến điểm hẹn.

Nam lại gần dùng ghế nhựa đập vào đầu anh Đạt, truy đuổi song bất thành. Khi được ba người ngồi bên đường tới can can, nhóm Nam dùng dao phóng lợn và dao bầu đánh lại. Hậu quả, một người tổn hại 26%, một người tổn hại 8% sức khoẻ, người còn lại bị tổn thương gan, chưa giám định do vắng mặt tại địa phương.

VKSND Hà Nội xác định Nam đã dùng hai loại hung khí để đâm và giúp sức đồng bọn đâm một nạn nhân khác. Ba đồng phạm Nguyễn Huy Hải, Nguyễn Tiến Quyết và Trần Nam Trường, cùng 22 tuổi, đã bỏ trốn sau khi gây án. Cơ quan điều tra quyết định tách vụ án để ra quyết định truy nã, điều tra và xử lý.

Cơ quan điều tra xác định, nhóm chị Ngọc và anh Đạt hẹn gặp Nam để giải quyết mẫu thuẫn, không có mục đích gây rối, không mang theo hung khí, bị Nam dùng ghế nhựa đánh trước nên không phạm tội Gây rối rật tự công cộng, không bị đề cập xử lý.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cũng ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Võ Văn Nam (26 tuổi, ngụ thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, Khánh Hòa) để điều tra về hành vi giết người.

Võ Văn Nam sau khi đầu thú.

Theo PLO, kết quả điều tra ban đầu, khoảng 10h cùng ngày, Võ Văn Nam chạy xe máy đến khu nhà trọ trong một con hẻm ở đường Đoàn Trần Nghiệp, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang tìm anh Nguyễn Hoàng Linh (28 tuổi, ngụ xã An Nghiệp, huyện Tuy An, Phú Yên) để giải quyết chuyện tình cảm.

Nam cho rằng anh Linh có quan hệ tình cảm với bạn gái của mình là chị VTTN (27 tuổi, ngụ huyện Đồng Xuân, Phú Yên) đang thuê phòng trọ cạnh phòng trọ anh Linh.

Trong lúc cãi vã, Nam rút dao thủ sẵn trong người đâm một nhát vào ngực trái anh Linh. Sau khi đâm tình địch, Nam chạy ra khỏi khu nhà trọ, vứt con dao trên đường bỏ trốn.

Anh Linh đuổi theo Nam một đoạn thì gục ngã rồi tử vong tại chỗ. Đến trưa cùng ngày, Nam được người thân đưa đến cơ quan công an đầu thú.