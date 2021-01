3 sao nam Hàn Quốc ở 30 tuổi vẫn đóng vai nam sinh khiến fan nữ "phát cuồng"

Kim Bum - sao nam Hàn Quốc đóng sinh viên năm nhất ở tuổi 32

Mới đây, dân mạng "dậy sóng" khi những hình ảnh của Kim Bum xuất hiện trong bộ phim mới Law School (tạm dịch là Trường Luật). Được biết, trong phim Law School, nam diễn viên 32 tuổi này sẽ vào vai Han Joon Hwi - một sinh viên luật năm nhất. Bạn diễn của Kim Bum là Kim Myung Min, Ryu Hye Young và Lee Jung Eun.

Trong "Law School", Kim Bum được tạo hình cắt tóc mái bằng cho phù hợp với độ tuổi.

Dù đã bước sang tuổi 32 nhưng nam diễn viên vẫn giữ được vẻ ngoài thư sinh không khác gì thời anh đóng phim "Vườn sao băng".

Vai diễn của Kim Bum nhỏ hơn 14 tuổi so với tuổi thật của anh.

Nội dung của phim "Law School" kể về các sinh viên và giáo sư của trường luật hàng đầu Hàn Quốc bị vướng vào một vụ án bất thường. Han Joon Hwi (Kim Bum đóng) là một nhà lãnh đạo bẩm sinh với vẻ ngoài điển trai và quyến rũ.

Hwang In Yeop hài hước thừa nhận là "học sinh già"

Theo dõi những bộ phim Hàn Quốc, các mỹ nam ở tuổi ngoài 30 vẫn đóng vai học sinh, sinh viên không phải là chuyện hiếm. Ngoài Kim Bum, nam diễn viên Hwang In Yeop "đốn tim" fan nữ khi đóng trong phim 18 Again (Trở lại tuổi 18). Nam diễn viên vào vai Go Ja Sung - một học sinh khá nổi tiếng của trường trung học Serim bởi kỹ năng chơi bóng rổ điêu luyện.

Ban đầu, Go Ja Sung trông có vẻ như một tay "đầu gấu" chuyên bắt nạt những học sinh khác bởi vẻ ngoài đậm chất "giang hồ". Có điều đây chỉ là vỏ bọc do chính anh tự tạo ra để che giấu đi những tổn thương mà mình đang phải chịu đựng.

Được biết, Hwang In Yeop ra mắt vào năm 2017 với vai trò người mẫu. Anh lấn sân sang diễn xuất khi tham gia đóng phim truyền hình và một số web drama như: WHY (2018), Tiểu Sử Chàng Nokdu (2019), 18 Again, True Beauty…

Sở hữu vẻ ngoài điển trai với đôi mắt một mí sắc sảo, Hwang In Yeop khiến người hâm mộ khó đoán được tuổi thật.

Nam diễn viên sinh năm 1991 được gọi là "sao nam chuyên trị" vai nam sinh.

Ryu Jun Yeol đóng vai học sinh cấp ba ở tuổi 30

Sở hữu gương mặt và ngoại hình chưa hẳn bậc mỹ nam nhưng Ryu Jun Yeol "đốn tim" người hâm mộ trong Reply 1988. Trong phim, nam diễn viên đóng vai học sinh cấp ba có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm ấm áp. Anh chàng nuôi dưỡng tình yêu thầm kín với cô bạn Duk Sun (Lee Hye Ri đảm nhận).

Ryu Jun Yeol đóng vai nam sinh cấp ba nhưng trên thực tế Ryu Jun Yeol thời điểm đó đã 30 tuổi.