Hoa hậu Thùy Tiên ngại phải "xuống tay" với nghệ sĩ Hồng Đào

Sau 2 ngày chiếu sớm, Linh miêu - quỷ nhập đã thu được 19 tỷ đồng. Bộ phim mang câu chuyện về tư tưởng trọng nam khinh nữ, thông điệp về hạnh phúc, về nghiệp quả và về những ẩn ức khi người phụ nữ trở thành nạn nhân của lề thói, gia phong lễ giáo cực đoan.

Ê-kíp phim Linh miêu - quỷ nhập tràng ra mắt khán giả Thủ đô. Ảnh: NSX

Tối 21/11, bộ phim đã chính thức ra mắt khán giả Thủ đô. Đến tham gia sự kiện ra mắt và lắng nghe những tâm tư đến từ ê-kíp còn có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng: NSƯT Tú Oanh, NSƯT Kiều Anh, Vân Dung và con trai Long Vũ, đạo diễn Đỗ Thanh Sơn, Đinh Tuấn Vũ, Lương Đình Dũng, diễn viên Hà Hương, Thanh Hương, Trung Ruồi, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng nhiều khách mời.

Cũng tại sự kiện, ê-kíp Linh miêu - quỷ nhập tràng cũng đã có những bày tỏ thẳng thắn về những trăn trở của mình trong lần ra mắt khán giả Hà Nội. Nếu nghệ sĩ Hồng Đào, Samuel An, Văn Anh đều là những người có kinh nghiệm gặp gỡ và trò chuyện cùng những người xem "khó tính" tại miền Bắc thì Hoa hậu Thùy Tiên và Thiên An lại không thể giấu được sự lo lắng của mình.

Hoa hậu Thùy Tiên lần đầu đóng phim điện ảnh. Ảnh: NSX

Theo đó, nàng hậu chia sẻ rằng: “Đây không phải là lần đầu tiên Tiên ra Hà Nội, gặp gỡ mọi người, nhưng tại thảm đỏ này, đây là lần đầu tiên mà Thùy Tiên xuất hiện với tư cách một diễn viên lại diễn trong một phim điện ảnh có sự đòi hỏi không ít về cách diễn đạt bằng tâm lý, hình thể lẫn cảm xúc. Trước khi đặt chân đến đây, Tiên đã cố gắng công tác tư tưởng cho mình rất nhiều.

Nhưng không hiểu sao khi xuất hiện tại đây cảm giác hồi hộp y như chờ đợi kết quả thi Hoa hậu vậy. Tiên hiểu gu của mỗi khán giả sẽ khác nhau, cách mình diễn có thể làm hài lòng một số người nhưng cũng có thể không, nhất là những khán giả "khó tính" như khán giả Thủ đô. Bản thân Tiên cũng sợ mình làm chưa tốt chỗ này, chưa tốt chỗ kia, có lúc khi xem bản phim hoàn chỉnh, Tiên cũng nghĩ có những đoạn mình sẽ làm được tốt hơn nếu mình tiết chế hơn, giằng xé hơn.

Tuy nhiên, đây là "viên gạch" đầu tiên của Tiên với điện ảnh, Tiên sẽ không ngại thừa nhận có những bước đi mình vẫn chưa thể vững vàng, không ngại đón nhận những ý kiến đóng góp đến từ mọi người, tích cực hay tiêu cực nhưng nó sẽ là nguồn tư liệu hữu hiệu để Tiên học hỏi nhiều hơn, cố gắng trau dồi nhiều hơn”.

Nghệ sĩ Hồng Đào và Thùy Tiên. Ảnh: NSX

Nàng hậu cho biết, trong phim, dù phải có cảnh tương tác với nhiều diễn viên nhưng cô ngại nhất khi đóng cảnh phải "xuống tay" với nghệ sĩ Hồng Đào. Nữ nghệ sĩ cũng cho biết thấy "sợ" Thùy Tiên vì quá khỏe.

Thùy Tiên cũng chia sẻ nữ diễn viên gạo cội có năng lượng rất mạnh mẽ và sức khỏe tốt khi làm phim với những người trẻ. Trong đoàn, nghệ sĩ Hồng Đào luôn là người mang lại niềm vui và tiếng cười cho mọi người và có thể quay thâu đêm mà không "hề hấn" gì.

Đạo diễn Lưu Thành Luân đã dành lời khen cho Thùy Tiên và Thiên An: “Với tôi, Thùy Tiên có một tiềm lực lớn, bạn ấy thông minh và chịu khó học hỏi. Tôi biết ai cũng có những bước đi đầu, mà bước đi đầu cũng sẽ có người khen người chưa hài lòng, nhưng Tiên rất đủ với Phượng, Tiên mang đến một cô hầu Phượng chân thành nhưng cũng có mưu mô, chịu đựng nhưng cũng nổi loạn.

Thiên An và Samuel An trong sự kiện. Ảnh: NSX

Còn Thiên An, sự đủ đầy về cảm xúc của An làm tôi thích thú khi An diễn các phân cảnh mẹ con. Ở An, tôi thấy được sự nhiệt huyết và nỗ lực khi không ngại thực hiện các đoạn tâm lý nặng để diễn tả ra Mỹ Kim”.

Linh miêu - quỷ nhập tràng là câu chuyện xoay quanh gia tộc Dương Phúc, một gia tộc giàu có nức tiếng tại Huế với cơ nghiệp làm khảm sành sứ vang danh. Người đứng đầu gia tộc là Mệ Bích (nghệ sĩ Hồng Đào), người luôn khiến người khác phải kính nể bởi uy quyền và sự đạo mạo toát ra từ vẻ ngoài. Bà có hai người con là Vĩnh Trọng (Văn Anh) và Vĩnh Thái (Samuel An).