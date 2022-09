3 tháng cuối năm, huyện Đan Phượng tập trung giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đan Phượng khóa 24, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tổ chức kỳ họp thứ 15 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.



Hội nghị biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết. Ảnh: Nguyễn Việt Tâm.

Theo báo cáo, năm 2022 là năm bản lề thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 với chủ đề "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển" với khâu đột phá trong công tác quy hoạch, công tác cán bộ và ứng dụng công nghệ thông tin.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19 vẫn còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội nhưng Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiệm vụ ngay từ đầu năm với mục tiêu vừa tập trung chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục ổn định và phát triển. Tổng giá trị sản xuất 9 tháng đầu năm tăng 11,58% so với cùng kỳ. Thu ngân sách ước thực hiện xấp xỉ 836 tỷ đồng, đạt 81,4% dự toán Thành phố giao, bằng 144,3% so với cùng kỳ.

Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với thực hiện Đề án thực hiện phát triển huyện thành quận được đẩy mạnh. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, tổ chức đăng cai thành công môn Jujitsu - Seagames 31 tại huyện gắn với tổ chức "Chương trình Ngày hội tháng 5" được các cấp, các ngành ghi nhận, Nhân dân hưởng ứng, phấn khởi.

An sinh xã hội được đảm bảo, các chính sách xã hội được thực hiện chu đáo, kịp thời, đúng đối tượng, tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sỹ trang trọng, ý nghĩa.

Công tác phòng chống dịch Covid–19 thực hiện đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả. An ninh quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn giữ vững và ổn định, không có điểm nóng, phức tạp, nổi cộm xảy ra.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, kịp thời tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành phố và huyện; công tác xắp xếp tổ chức, cán bộ được tập trung thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ cấp ủy, lãnh đạo, quản lý các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức khác.

Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nhất là khắc phục các mặt yếu kém sau kiểm điểm năm 2021 ở một số cơ sở có chuyển biến.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Công tác Dân vận tiếp tục đổi mới theo hướng gần dân, sát cơ sở, tăng cường mở rộng, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối Đại đoàn kết toàn dân.

3 tháng cuối năm, Đảng bộ huyện Đan Phượng tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, dịch sốt xuất huyết trên địa bàn huyện.

Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân tập trung công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, phấn đấu bàn giao 60% mặt bằng trong tháng 12/2022.

Chỉ đạo các xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu hoàn thành các tiêu chí, hoàn thiện hồ sơ trình Thành phố thẩm định. Tiếp tục giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt được, thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án đầu tư xây dựng huyện thành quận, xã thành phường đến năm 2025.