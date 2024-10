3 vụ án, vụ việc nổi cộm ở Bình Phước thuộc diện Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh theo dõi

Ngày 10/10, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Phước đã họp đánh giá về hoạt động của Ban chỉ đạo trong 9 tháng đầu năm 2024. Trong cuộc họp này, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Phước đã thống nhất đưa 3 vụ án, vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban chỉ đạo gồm:

- Vụ án "tham ô tài sản" xảy ra tại Phòng Nội vụ thị xã Phước Long; Vụ án "lợi dụng chức vụ, quyền hạn, gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" xảy ra tại thôn Bù Cà Mau, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập; Vụ việc có dấu hiệu "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", "đưa hối lộ", "nhận hối lộ" xảy ra tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lộc Ninh.

Vụ tiêu cực xảy ra tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lộc Ninh khiến dư luận bức xúc trong thời gian qua. Ảnh: T.T.T.Đ

Đánh giá trong 9 tháng đầu năm 2024, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Phước đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Tổ chức các phiên họp Ban chỉ đạo, cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định.

Các kết luận, chỉ đạo của Trung ương, các nhiệm vụ trọng tâm về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong năm 2024 đã được Ban chỉ đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, nhất là các quy định về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Các giải pháp phòng ngừa được triển khai thực hiện; công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thanh tra, kiểm tra, giám sát được tăng cường.

Nguyên kế toán Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lộc Ninh Nguyễn Đỗ Thúy Anh đã bị khởi tố bị can, về tội "lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản" vào tháng 9/2023. Ảnh: P.L

Đặc biệt, tỉnh Bình Phước đã tiến hành xác minh, tài sản thu nhập đối với 274 cá nhân, 6 đơn vị; xử lý kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên có liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, có cả cấp ủy viên cấp tỉnh và cấp ủy viên cấp huyện.

Ban đã chỉ đạo xử lý nghiêm minh, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Trong 9 tháng đầu năm, khởi tố mới 19 vụ - 26 bị can; xét xử xong 21 vụ - 25 bị cáo (trong đó đã khởi tố mới 1 vụ án - 1 bị can; kết thúc điều tra, truy tố đề nghị xét xử 3 vụ án - 3 bị can); đưa ra xét xử xong 3 vụ án - 5 bị can thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Phòng Nội vụ thuộc UBND thị xã Phước Long. Ảnh: T.L

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Phước đề nghị:

- Các cơ quan chức năng tham mưu, đề xuất, xử lý hiệu quả tình trạng cán bộ làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy, không triển khai công việc.

- Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, nắm tình hình, đề xuất xử lý các vụ việc mà dư luận báo chí phản ánh có dấu hiệu tiêu cực trên các lĩnh vực.

Trong đó, có các dự án đầu tư công, quy hoạch, cấp phép, tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và có kế hoạch cụ thể để chỉ đạo, xử lý.

- Tiếp tục tập trung thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và của Tỉnh ủy.