3 xe máy của chương trình “Đón Đông Xuân - Rước Tài Lộc” đã tìm được chủ nhân

Trước đó, buổi lễ quay số may mắn đợt 2 chương trình "Đón Đông Xuân - Rước Tài Lộc" của Phân bón Cà Mau đã tìm ra 3 chủ nhân may mắn đến từ Vĩnh Long, Đồng Tháp và Tiền Giang. Những người nông dân may mắn trúng giải đều bất ngờ và hạnh phúc với giải thưởng xe máy rất giá trị mà họ nhận được.

Ông Lê Bảo Bình – thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang nhận giải thưởng xe máy từ Phân Bón Cà Mau

Vụ mùa trúng lớn, lại "rước" được xe máy Honda Future giá trị, cả 3 chủ nhân may mắn đều thể hiện sự vui mừng khôn xiết. Ông Lê Bảo Bình (địa chỉ tại Thị xã Gò Công, Tỉnh Tiền Giang) – 1 trong 3 người trúng giải lần này cho biết: "Năm nào tôi cũng tham gia chương trình của Phân Bón Cà Mau, nhưng năm nay mới trúng đậm như này. Tôi cảm ơn công ty và mong công ty có thêm thật nhiều chương trình thiết thực như này tới bà con".

Ngoài ông Bình, 2 chủ nhân may mắn còn lại trong đợt trao thưởng lần này cũng rất xúc động trước giải thưởng lớn.

Bà con vụ này cười tươi

Trúng mùa, trúng giá, nhiều người trúng xe

Thêm yêu Phân Bón Cà Mau

Yên tâm canh tác, mới mau làm giàu

Đó là đôi dòng thơ được người dân ấp Thiếu Minh A, xã Hiếu Nhơn, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long gửi tặng cho Phân Bón Cà Mau khi bà con nghe tin xã mình có người trúng xe máy. Đối với những người dân ở đây, chiếc xe máy là niềm vui bất ngờ. Vụ này được mùa, lúa bán được giá, lại trúng xe máy, ai nấy đều phấn khởi, vui sướng với giải thưởng từ Phân Bón Cà Mau.

Phân Bón Cà Mau trao giải thưởng xe máy Future 125 FI cho anh Hà Hữu Phước tại tỉnh Vĩnh Long

Ông Nguyễn Văn Dụng – tỉnh Đồng Tháp là một trong 3 chủ nhân may mắn trong đợt 2 chương trình "Đón Đông Xuân – Rước Tài Lộc".

Chương trình "Đón Đông Xuân – Rước Tài Lộc" kéo dài tới hết ngày 15/3, áp dụng cho sản phẩm N46.Plus và Urea Bio Cà Mau tại khu vực Tây Nam Bộ. Không chỉ đem đến cho bà con hàng trăm nghìn phiếu mua hàng giá trị tới 500.000 đồng/phiếu, chương trình còn có giải thưởng đặc biệt là 10 chiếc xe máy Honda Future 125 FI trị giá 35 triệu đồng/xe, dành cho các chủ nhân may mắn. Bà con hãy nhanh tay tới đại lý Phân Bón Cà Mau gần nhất để rinh ngay các phiếu mua hàng giá trị, giành cơ hội trúng xe máy từ Phân Bón Cà Mau.