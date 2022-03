300 người Việt ở Ukraine đã về nước an toàn trên chuyến bay của Bamboo Airways ngày 10/3

An toàn tuyệt đối



Vào lúc 6:40 sáng ngày 10/3, chuyến bay QH9066 chở 300 người Việt tại Ukraine về nước đã hạ cánh an toàn tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), sau hành trình bay dài hơn 11 tiếng, khởi hành từ sân bay Warsaw (Ba Lan).

Tàu bay Boeing 787-9 Dreamliner của Bamboo Airways chờ đón công dân tại sân bay Warsaw (Ba Lan)

Các hành khách về nước trên chuyến bay lần này phần lớn là các đối tượng yếu thế như phụ nữ mang thai, người già, người có bệnh nền… Đặc biệt, gần một nửa số hành khách trên chuyến bay là trẻ em.

Đây là những người Việt đầu tiên tại Ukraine sơ tán qua Ba Lan trở về nước do tình hình chiến sự phức tạp ở Ukraine.Ba Lan là nơi tiếp nhận đông người Việt nhất chạy nạn từ vùng chiến sự Ukraine, với số lượng hiện tại gần 2.500 người và vẫn không ngừng tăng lên mỗi ngày.

Hành khách đang làm thủ tục để trở về nước

Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan đã tích cực triển khai công tác bảo hộ công dân và gấp rút phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam và nước sở tạiđể nhanh chóng đưa bà con về nước trên các chuyến bay an toàn.

"Để tạo thuận lợi cho chuyến bay, chúng tôi đã tích cực làm việc với Bộ Ngoại giao, Cục hàng không dân dụng Ba Lan để xin phép bay kịp thời; làm việc với Bộ ngoại giao và Biên phòng Ba Lan hỗ trợ những người không có giấy tờ đầy đủ có thể về nước", Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ba Lan – ông Nguyễn Hùng cho biết.

"Tôi rất xúc động. Từ đáy lòng mình, tôi không biết nói gì hơn ngoài hai từ cảm ơn", ông Nguyễn Ngọc Anh (đến từ thành phố Kharkov, Ukraine - một trong 300 hành khách của chuyến bay QH9066) chia sẻ.

Chuẩn bị kỹ càng

Về phía Việt Nam, để thực hiện chuyến bay ý nghĩa này, Bamboo Airways sắp xếp tổ bay gồm 26 thành viên, bao gồm 6 phi công, 16 tiếp viên, 2 nhân viên kỹ thuật, 2 nhân viên mặt đất. Toàn bộ tổ bay đều là những nhân sự dày dặn kinh nghiệm, đã thực hiện khai thác nhiều chuyến bay dài xuyên lục địa trước đây.

Tiếp viên Bamboo Airways hỗ trợ người cao tuổi trên chuyến bay

Để thực hiện chuyến bay kết nối Việt Nam – Ba Lan với hành trình bay qua không phận 18 quốc gia, Bamboo Airways sử dụng dòng tàu bay thân rộng có tầm bay lớn nhất hiện nay của hãng là Boeing 787-9 Dreamliner.

Hãng bay cũng chuẩn bị kĩ lưỡng các dịch vụ trên không để phục vụ 02 suất ăn với định lượng gia tăng, nước uống cho hành khách, giúp đảm bảo sức khỏe tối đa cho bà con kiều bào trong hành trình bay hồi hương.

Trực tiếp tham gia chỉ đạo trên chuyến bay, Phó tổng Giám đốc Bamboo Airways – ông Trương Phương Thành nói: "Bamboo Airways đã nghiên cứu và chuẩn bị rất kĩ lưỡng phương án để khai thác chuyến bay an toàn, thuận lợi. Mục tiêu của chúng tôi là đưa hành khách từ Ba Lan trở về Việt Nam đúng kế hoạch, đảm bảo tốt mọi công tác an ninh và an toàn và mục tiêu đó đã được thực hiện thành công."

Phó tổng Giám đốc Bamboo Airways chào đón bà con về nước tại sân bay Nội Bài

Ông Trương Phương Thành cũng cho biết ngay từ khi nhận thông tin về kế hoạch triển khai các chuyến bay sơ tán người Việt tại Ukraine, Bamboo Airways nhận thức rất rõ ràng đây không chỉ là nhiệm vụ cao cả được Chính phủ giao phó mà còn là niềm mong mỏi lớn của đông đảo đồng bào Việt Nam và gia đình.

"Người Bamboo Airways hoàn toàn sẵn sàng tâm thế lên đường đón đồng bào trở về quê hương", Phó tổng Giám đốc Bamboo Airways nói.

Bamboo Airways đã tiến hành phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế đáp ứng các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe hành khách trên chuyến bay. Để đảm bảo an toàn chống dịch trước, trong sau và sau chuyến bay, hãng cũng chủ động chuẩn bị khẩu trang và tuyên truyền hành khách nghiêm túc thực hiện 5K.

Hành khách vỡ òa trong niềm xúc động khi về đến Nội Bài an toàn, được đoàn tụ người thân

Trên cơ sở chính sách nhân đạo của Chính phủ, các hành khách trên chuyến bay sẽ được xét nghiệm Covid-19 sau khi hạ cánh tại Việt Nam (thay vì xét nghiệm trước khi lên máy bay) và thực hiện các biện pháp y tế sau khi nhập cảnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Nối tiếp thành công của chuyến bay đầu tiên sơ tán người Việt tại Ukraine về nước, Phó tổng giám đốc Bamboo Airways cho biết hãng sẵn sàng khai tháccác chuyến bay tiếp theo để đón người Việt từ Ukraine về nước theo yêu cầu của Chính phủ và Bộ Ngoại giao.

Bamboo Airways đã báo cáo Cục Hàng không Việt Nam về phương án khai thác 7 đường bay từ Hà Nội đến Prague (Cộng hoà Séc), Bucharest (Romania), Warsaw (Ba Lan), Budapest (Hungary), Bratislava (Slovakia), Moscow (Nga), Minsk (Belarus) để thực hiện nghĩa vụ bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam tại Ukraine.

Một số hình ảnh cập nhật thêm sau khi QH9066 hạ cánh: