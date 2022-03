Bamboo Airways bay đúng giờ nhất toàn ngành hàng không Việt Nam trong tháng 2/2022

Cụ thể, giai đoạn từ 19/01 – 18/02/2022, Bamboo Airways khai thác 95,7% chuyến bay đúng giờ, tiếp tục dẫn đầu nhóm 3 hãng hàng không lớn nhất, cũng như toàn ngành hàng không Việt Nam về tỷ lệ bay đúng giờ (OTP).

Tỷ lệ bay đúng giờ (OTP) của Bamboo Airways cao nhất toàn ngành hàng không giai đoạn 19/01 – 18/02/2022

Lần lượt ở các vị trí tiếp theo về tỷ lệ bay đúng giờ trong số 3 hãng hàng không lớn nhất toàn ngành lần lượt là Vietnam Airlines và Vietjet Air với 88,3% và 76,5%. Tính riêng trong giai đoạn này, tỷ lệ đúng giờ trung bình của toàn ngành hàng không Việt Nam đạt 86%.

Bamboo Airways cũng là hãng bay có tỉ lệ đúng giờ trung bình dẫn đầu toàn ngành hàng không nội địa xuyên suốt từ năm 2019 đến nay.

Xét về tỷ lệ chậm chuyến, Bamboo Airways cũng có tỷ lệ thấp nhất toàn ngành giai đoạn này với chỉ 4,3%, trong khi ở Vietjet Air, con số này là 23,5% và Vietnam Airlines là 11,7%. Tỷ lệ chậm chuyến trung bình toàn ngành là 14%, tăng 8,6% so với cùng kỳ tháng trước.

Xét về tỷ lệ huỷ chuyến, Vietnam Airlines cao nhất với 2,1%, Vietjet Air là 0,4% và Bamboo Airways là 0,1%. Tính trung bình toàn ngành, tỷ lệ này là 1%, giảm tới 0,8% so với cùng kỳ tháng trước.

Tỷ lệ chậm, huỷ chuyến của toàn ngành và ba hãng hàng không nội địa lớn nhất tháng 2/2022

Theo số liệu thống kê, các nhóm nguyên nhân chính gây nên việc chuyến bay bị chậm, hủy chuyến bao gồm: trang thiết bị và dịch vụ tại Cảng; do quản lý, điều hành bay; do thời tiết; do hãng hàng không; tàu bay về muộn và các lý do khác. Trong đó, lý do tàu bay về muộn chiếm tỷ trọng lớn nhất khiến các chuyến bay bị chậm, 66,7% và lý do thời tiết chiếm tỷ trọng 15,8% số chuyến bay bị huỷ.

Ngay sau khi Cục Hàng không Việt Nam thông báo về việc dỡ bỏ mọi hạn chế, khôi phục mạng bay như trước dịch, Bamboo Airways đã sẵn sàng mọi phương án cho kế hoạch bay quốc tế và nội địa trong năm 2022. Hãng duy trì kế hoạch mở rộng mạng bay, quy mô đội bay, nâng cấp chất lượng dịch vụ định hướng 5 sao chuẩn quốc tế, bất chấp bối cảnh dịch bệnh.

Ở thị trường nội địa, dòng máy bay phản lực Embraer tân tiến đã giúp Bamboo Airways đã rất thành công với loạt đường bay thẳng chưa từng có trong lịch sử, kết nối tới Côn Đảo, Rạch Giá, Điện Biên. Bên cạnh loạt đường bay trục chính, đường bay du lịch, đường bay trục lẻ mà Bamboo Airways đang khai thác tốt, hãng cũng dự kiến tăng tần suất các đường bay nối Đà Nẵng với Nha Trang/Vinh/Pleiku; Hải Phòng – Quy Nhơn/Nha Trang/Phú Quốc trong thời gian tới.

Về mạng bay quốc tế, đối với khu vực châu Á nói chung, Đông Bắc Á nói riêng, Bamboo Airways hiện khai thác các đường bay: Hà Nội – Narita, Hà Nội – Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) và Hà Nội – Incheon (Hàn Quốc). Với khu vực châu Âu, châu Úc, ngay trong tháng 2/2022, hãng đã triển khai các chuyến bay thẳng TP Hồ Chí Minh – Melbourne (Úc) và chặng bay thẳng kết nối Hà Nội – Frankfurt (Đức); tháng 3 tới, hãng dự kiến triển khai các chặng Hà Nội - London (Anh), TP Hồ Chí Minh – Sydney (Úc).

Hãng cũng lên kế hoạch tăng tốc triển khai các đường bay TP Hồ Chí Minh – Frankfurt (Đức), Hà Nội/TP Hồ Chí Minh – Munich (Đức) giai đoạn sắp tới. Tại Đông Nam Á, Bamboo Airways lên kế hoạch triển khai đường bay TP Hồ Chí Minh – Singapore, TP Hồ Chí Minh - Bangkok ngay trong tháng 3/2022 và dự kiến phát triển nhiều tuyến đường bay tới các nước khác trong khu vực dịp hè 2022.

Kỳ vọng vào đà phục hồi của ngành hàng không, Bamboo Airways lên kế hoạch mở rộng quy mô mạng bay của hãng lên gần 80 đường bay nội địa và gần 40 đường quốc tế trong năm 2022.