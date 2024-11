380 người thiệt mạng, TP.HCM kêu gọi người dân giữ an toàn giao thông

Sáng 17/11, Ban An toàn giao thông TP.HCM phối hợp với các đơn vị tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Buổi lễ có sự tham dự của Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải cùng lãnh đạo các sở, ngành. Thông điệp chính của buổi lễ: "Hãy hành động vì môi trường giao thông an toàn, văn minh - vì những người đang sống."

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Lợi, Phó trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP.HCM, nhấn mạnh: Mỗi ngày, tai nạn giao thông tại Việt Nam cướp đi sinh mạng của hơn 20 người và làm gần 30 người bị thương. Riêng TP.HCM, trong 10 tháng đầu năm 2024, đã xảy ra 1.234 vụ tai nạn giao thông, khiến 380 người thiệt mạng và 768 người bị thương.

Lãnh đạo Ban An toàn giao thông TP.HCM cùng các đơn vị tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông. Ảnh: X.H.

Đặc biệt, số vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh 6 - 18 tuổi vẫn ở mức cao, với 145 vụ, khiến 19 em tử vong và 78 em bị thương. Phần lớn các trường hợp vi phạm liên quan đến việc chưa đủ tuổi lái xe, không đội mũ bảo hiểm, vi phạm tốc độ và chở quá số người quy định.

Buổi lễ tưởng niệm nhằm cảnh báo về mức độ nghiêm trọng của tai nạn giao thông, đồng thời kêu gọi người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông. Các cơ quan chức năng nhấn mạnh cần đặc biệt chú trọng đến việc: Không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện; giảm tốc độ khi qua khu vực trường học; thực hiện nghiêm túc các quy định về tốc độ và an toàn giao thông.

Ông Nguyễn Thành Lợi, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP.HCM, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: X.H.

Tại lễ tưởng niệm, TP.HCM cũng phát động chiến dịch Tốc độ quốc gia 2024 với thông điệp: "Hãy đi chậm lại vì tương lai của trẻ thơ". Theo nghiên cứu, việc vượt quá 5% tốc độ quy định làm tăng 10% tỉ lệ tai nạn và 20% tỉ lệ tử vong. Người đi bộ có khả năng tử vong tới 80% nếu bị va chạm ở tốc độ 50km/h, nhưng cơ hội sống sót lên đến 90% khi tốc độ va chạm giảm xuống 30km/h.

Lễ tưởng niệm không chỉ là dịp để tưởng nhớ những nạn nhân tai nạn giao thông, mà còn là lời nhắc nhở cộng đồng cùng hành động vì một môi trường giao thông an toàn, văn minh.