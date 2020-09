39 người Việt tử vong ở Anh: Bố mẹ nạn nhân Phạm Thị Trà My xin giảm hình phạt cho bị cáo

Có tới hai đường dây tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài

Ngày 14/9, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở lại phiên xử sơ thẩm vụ án đưa 39 người sang Anh trái phép.

Phiên tòa này từng hoãn từ ngày 31/8 vì vắng tới 63 người làm chứng.

Tại phiên tòa được mở lại vào ngày hôm qua (14/9) cũng vắng tới 61 người làm chứng.

Tổng cộng có 7 bị cáo bị đưa ra xét xử vì tội "Tổ chức, môi giới người khác trốn ra nước ngoài trái phép, hoặc ở lại nước ngoài trái phép", theo Điều 349 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo đó, 7 bị cáo gồm: Trần Đình Trường (SN 1985, trú tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), Nguyễn Quốc Thành (SN 1994, trú tại phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ), Nguyễn Thị Thúy Hòa (SN 1984 trú tại xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An); Võ Văn Kỳ (SN 1962), Võ Văn Hồ (SN 1952) cùng trú tại xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu, Nghệ An); Lê Văn Huệ (SN 1967 trú tại xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) .

Các đối tượng khai móc ngoặc, tổ chức hai đường dây đưa người trốn đi nước ngoài đó là qua Trung Quốc và qua Hy Lạp.



Chiếc xe container phát hiện tại hạt Exess (Vương quốc Anh) với 39 thi thể bên trong.

Cụ thể, từ tháng 5 tới tháng 10/2019, Trần Đình Trường, Nguyễn Quốc Thành, Nguyễn Thị Thúy Hòa, Võ Văn Kỳ; Võ Văn Hồ, Lê Văn Huệ cùng một số người tổ chức, môi giới đưa 22 người xuất cảnh qua Trung Quốc. Tại Trung Quốc, những người này được mua hộ chiếu giả và tiếp tục được tổ chức trốn sang châu Âu.

Đây cũng chính là lý do khi lực lượng chức năng sở tại tại Anh phát hiện 39 người tử vong trong container, ban đầu đã không nghĩ là người Việt vì nhìn vào hộ chiếu Trung Quốc.

Với đường dây qua hướng Trung Quốc này, Nguyễn Thị Thúy Hòa tổ chức, môi giới đưa 12 người; Trần Đình Trường tổ chức, môi giới đưa 3 người trong đó có em Phạm Thị Trà My đã bị tử nạn. Võ Văn Hồ, Võ Văn Kỳ tổ chức, môi giới đưa 3 người; Lê Văn Huệ tổ chức, môi giới đưa 3 người sang châu Âu.

Còn với đường dây qua Hy Lạp để tiếp tục sang Anh, từ tháng 4/2019 tới tháng 5/2019, Nguyễn Xuân Triều (1996, huyện Yên Thành, Nghệ An) đã 2 lần tổ chức, môi giới đưa 6 người; Nguyễn Thị Thúy Hòa tổ chức, môi giới đưa 4 người qua Hy Lạp.

Nhà chức trách làm rõ Nguyễn Quốc Thành hưởng lợi 3.000 USD, Nguyễn Thị Thúy Hòa hưởng lợi 3.000 USD, Trần Đình Trường hưởng lợi 1.500 USD, Lê Văn Huệ hưởng lợi 1.500 USD, Nguyễn Xuân Triều hưởng lợi 1.000 USD, Võ Văn Hồ hưởng lợi 20 triệu đồng, Võ Văn Kỳ hưởng lợi 18 triệu đồng.

Nén nỗi đau, xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo

Liên quan tới cái chết của nạn nhân Phạm Thị Trà My do đối tượng Trần Đình Trường trực tiếp tổ chức, môi giới, đối tượng này cho rằng "không phạm tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài" vì "chỉ giúp Phạm Thị Trà My đi từ Việt Nam sang Pháp, không biết lộ trình Trà My từ Pháp sang Anh".

Tuy nhiên, trước chứng cứ và lập luận sắc bén của kiểm sát viên, Trường đã thừa nhận mình nhận 22.000 USD cho trường hợp của Trà My cũng như thực hiện hành vi phạm tội.

Điều đáng nói tại phiên tòa, bố mẹ nạn nhân Phạm Thị Trà My đã nén nỗi đau mất mát, xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Trần Đình Trường.

Các đối tượng nghe tòa tuyên án.

"Trà My mất đi, gia đình chúng tôi đã phải gánh chịu nhiều nỗi đau. Chúng tôi không muốn thêm gia đình nào phải mất mát nữa. Mong tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Trần Đình Trường" - ông Phạm Văn Thìn (trú thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) - bố của nạn nhân Phạm Thị Trà My nói với hội đồng xét xử...

Trước đó, tháng 7/2019, Trần Đình Trường nhờ Nguyễn Thị Thúy Hòa, Nguyễn Quốc Thành, Nguyễn Thị Thúy Diễm làm thủ tục đưa Phạm Thị Trà My sang Cộng hoà Pháp để trốn sang Anh lao động với giá 22.000 USD.

Ngày 19/10/2019, Phạm Thị Trà My từ Cộng hoà Pháp trốn sang Anh đã bị cảnh sát Anh phát hiện, trục xuất ngược Cộng hoà Pháp.

Ngày 23/10/2019, My ngồi trong thùng xe container đông lạnh, tiếp tục trốn sang Anh. Tuy nhiên, khi đến hạt Exess (Vương quốc Anh), Phạm Thị Trà My đã tử nạn cùng 38 người khác.

Sự việc này đã gây rúng động dư luận.