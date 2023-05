4 cây cảnh dây leo tuyệt đẹp, thích hợp trồng trong nhà, thiếu nắng hoa lá vẫn xanh tươi, rực rỡ

Nhiều người thích trồng cây cảnh có thể leo trèo trong nhà, giúp căn phòng được mát mẻ, lãng mạn. Có nhiều cây cảnh có thể leo trèo mạnh mẽ ngoài trời như hoa giấy, hoa tử đằng, hoa đăng tiêu... Những cây cảnh có thể leo trèo trong nhà, đặc biệt có thể nở hoa đẹp vốn không nhiều.

Lý do là cây cảnh nở hoa thường cần nhiều ánh sáng mà trong nhà lại hơi tối. Tuy nhiên, có một số dây leo chịu bóng rất thích hợp trồng trong nhà mà bạn có thể lựa chọn.

Dưới đây là 4 cây cảnh dây leo rất thích hợp trồng trong nhà, nở hoa đẹp, giúp thắp sáng căn phòng của bạn.

Hoa ngọc nữ là loại cây cảnh dây leo cho hoa màu sắc đẹp nở hoa gần như quanh năm.

1. Cây cảnh: Ngọc nữ

Ngọc nữ hay còn gọi là rồng nhả ngọc, trinh nữ, tố nữ (tên khoa học là Clerodendrum thomsoniae) có hai giống phổ biến là đài hoa trắng và đài hoa đỏ. Bạn có thể chọn sự đa dạng theo sở thích của riêng bạn.

Hoa ngọc nữ là loại cây dây leo cho hoa màu sắc đẹp nở hoa gần như quanh năm. Cây leo, khoảng 2-5 m. Cành non có 4 cạnh và phủ lông mịn, cành dài mềm vươn cao. Lá nguyên mọc đối, hình trứng rộng, gốc lá hình tim hay thuôn đầu nhọn, mặt trên phủ lông mịn.

Lý do cây cảnh này còn có tên gọi rồng ngậm ngọc

Cây cảnh này là một loại hoa bán leo nên sẽ không leo quá cao khi trồng trong chậu.

Cây cảnh ngọc nữ thích môi trường ấm áp và ẩm ướt quanh năm và sợ lạnh. Nó có thể được trồng ngoài trời ở những nơi không có sương giá vào mùa đông.

Trong quá trình bảo dưỡng bình thường, hãy chú ý dựng giàn trước để cho cây cảnh phát triển, bám vào đó và leo lên.

Cây cảnh này có màu trắng và màu đỏ

Bạn có thể cung cấp nhiều 3-6 giờ ánh sáng mặt trời mỗi ngày, môi trường được đảm bảo ấm và ẩm, đất hơi chua, đảm bảo khả năng thoát nước và thoáng khí.

Khi cây cảnh phát triển và ra hoa, chú ý bón thúc phân thúc hoa sau khi nụ hoa nảy mầm. Cây cảnh này nở khá nhiều hoa và gần như nở hoa quanh năm, trồng trong nhà rất đẹp.

2. Cây cảnh: Cẩm cù

Cây cẩm cù (Hoya carnosa) là loại dây leo cho hoa cực thích hợp trồng trong nhà. Cành và lá của cây cảnh này có thể phủ đầy bậu cửa sổ hoặc ban công. Tuy nhiên, có nhiều người trồng mãi mà cẩm cù vẫn không rahoa, cho dù cành lá leo khắp nơi.

Nguyên nhân có thể do chậu cây quá to, bộ rễ chưa mọc đầy đất chậu dẫn đến hoa không nở được. Khi rễ không có áp lực sinh trưởng, cây cảnh không có cảm giác bị đè nén sẽ không thích nở hoa.

Lý do thứ hai khiến cây cảnh này không nở trong một thời gian dài là thiếu ánh sáng. Mặc dù cây cảnh này rất chịu bóng râm và có thể tồn tại ở những nơi tương đối râm mát, nhưng nếu bạn muốn nó nở nhiều hoa hơn thì bạn phải bổ sung ánh sáng càng nhiều càng tốt.

Tuy nhiên, bạn cần chú ý không để cây cảnh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá gay gắt. Nếu cẩm cù vẫn chưa nở hoa, bạn cần tìm cách tăng độ ẩm, nhưng đất chậu nên giữ hơi khô quanh năm, môi trường thông thoáng.

Ngoài ra, bạn cần bổ sung thường xuyên phân lân và kali cho cây cảnh trong mùa sinh trưởng. Thường là khi nhiệt độ từ 18 đến 28 độ C thì bạn nên bổ sung phân 2-3 tuần một lần, nồng độ có thể thấp hơn hơn bình thường.

3. Cây cảnh: Bình vôi

Nhiều người sẽ bỏ qua loại dây leo đặc biệt này. Mặc dù cây cảnh này không có hoa những những chiếc lá của chúng đặc biệt độc đáo, giàu sức sống.

Cây cảnh bình vôi (Stephania) là cây thân leo, phần thân gần đất phình to ra có hình dạng như bình đựng vôi ăn trầu. Đó là nguồn gốc tên gọi bình vôi.

Cây cảnh bình vôi trong phong thủy sẽ đem đến may mắn cho gia chủ, những chiếc lá tròn tròn như những đồng xu nhỏ nhỏ, xinh xinh sẽ giúp mang về tiền tài, may mắn và bình an cho bạn.

Cây bình vôi trong phong thủy được coi như một loại cây trừ tà, xua ma quỷ và giúp cho gia chủ có được vượng khí.

Cây cảnh này được trồng bằng củ. Hình dáng của củ bình vôi cũng xù xì, độc đáo. Tùy thuộc vào chất dinh dưỡng của củ, cây cảnh này có thể tiếp tục phát triển lá và rễ, thậm chí nở hoa. Hoa nhỏ màu trắng của bình vôi ít không dễ thấy. Tuy nhiên, đây là cây cảnh ngắm lá là chính.

Bạn có thể mua củ trực tiếp để củ bình vôi về trồng. Đất trồng nên lựa chọn đất hạt có khả năng thông gió và thoát nước tốt.

Trong quá trình bảo dưỡng sau này, tránh tưới nước quá thường xuyên, đất không được ẩm, không dùng chậu cây cảnh quá lớn để trồng, không trồng củ quá sâu.

Trong quá trình bảo dưỡng sau này, hàng ngày chú ý cung cấp cho cây cảnh ánh sáng tán xạ thích hợp, dựng giàn hoa trước để cho cây leo lên.



Muốn đường nét trên lá rõ ràng hơn, bạn cần di chuyển vị trí tùy từng thời điểm, cung cấp ánh sáng cho cây cảnh để đảm bảo đường vân trên lá rõ ràng hơn, để mảng xanh của lá có màu xanh ngọc bích và căng mọng hơn.

Cây cảnh này có những tán lá mỏng manh hình trái tim màu tím cẩm thạch rất quyến rũ

4. Cây cảnh: Dây tim tím

Cây cảnh dây tim tím còn gọi là vảy ốc tím, chuỗi tim (tên tiếng Anh là string of hearts, tên khoa học là Ceropegia woodii) là loài cây rất đẹp.

Cây cảnh này có những tán lá mỏng manh hình trái tim màu tím cẩm thạch rất quyến rũ, dây leo mảnh mai có thể dài tới 12m trong môi trường tự nhiên.

Dây tim tím là một loại cây đặc biệt, mới lạ. Vì vậy chúng có giá trị thẩm mỹ rất cao, thường được sử dụng trong trang trí nhà cửa, quán cà phê,… Loài cây này được xem là biểu tượng cho tình cảm tốt đẹp với những trái tim màu tím mộng mơ.

Dây tim tím là một loại cây cảnh đặc biệt, mới lạ.

Cây dây tim tím thích hợp sống ở những nơi có ánh sáng tự nhiên nhẹ, bóng râm. Một lượng ánh sáng nhỏ trực tiếp từ mặt trời sẽ giúp cây phát triển tốt hơn tuy nhiên nếu đặt cây ở nơi có ánh sáng gay gắt thì cây dễ bị héo và cháy lá.

Cây cảnh này không ưa nhiệt độ cao nên cần che nắng nếu bạn đặt ở những nơi có ánh sáng gắt chiếu vào. Nếu được sống trong điều kiện thuận lợi, cây cảnh này sẽ phát triển rất tốt, kết dây và lên màu đẹp thậm chí có thể ra hoa.

Cây cảnh này cũng có thể ra hoa nhưng bản thân lá của chúng đã đẹp hơn hoa rồi

Đồng thời, bạn cần tăng cường thông gió, điều tiết nước hợp lý cho cây cảnh vào vào mùa hè.



Để duy trì dây tim tím trong chậu, tránh phủ quá nhiều đất, không tưới nước quá thường xuyên và chú ý sử dụng đất pha cát có độ thông thoáng, tơi xốp và thoát nước tốt hoặc đất chuyên dụng cho các loài xương rồng.

(Ảnh Inf.news)