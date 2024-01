4 cây cảnh thịnh vượng Tết Giáp Thìn nên có, đẹp, ngon, cát tường, mang lại may mắn, tài lộc

Trong phong thủy, cây cảnh đóng một vai trò rất quan trọng. Các loại hoa, cây cảnh khác nhau có vai trò khác nhau và có ý nghĩa phong thủy khác nhau.

Nếu muốn thay đổi phong thủy và mang lại sự giàu có cho gia đình, bạn có thể chọn 5 cây cảnh dưới đây. Không chỉ đẹp, rực rỡ, có giá trị làm cảnh cao mà còn ăn được, tượng trưng cho sự giàu có và may mắn, càng trồng nhiều, nuôi lâu càng mang lại phú quý, sung túc.

Trong phong thủy, quất mang ý nghĩa rất tốt lành, may mắn và tốt lành, đại diện cho điềm lành, đoàn tụ gia đình. Ảnh minh họa SH

1. Cây cảnh: Quất

Quất là một trong những loại trái cây có lịch sử trồng trọt lâu đời ở nước ta. Người xưa đã phát hiện ra ý nghĩa tốt lành của quả quất nên quất thường được dùng làm biểu tượng cầu phúc trong các dịp lễ hội, lễ kỷ niệm.



Trong phong thủy, quất mang ý nghĩa rất tốt lành, may mắn và tốt lành, đại diện cho điềm lành, đoàn tụ gia đình.

Cây quất có hình dáng đẹp, lá xanh như ngọc, quả vàng sai trĩu, tươi đẹp, tạo nên khung cảnh phồn hoa "cành đầy vàng". mang đến trí tưởng tượng vô tận về vàng bạc, tài lộc.

Trái quất không có chỉ thơm ngon mà còn dùng để chế biến nhiều món ăn ngon. Ảnh minh họa Inf.news

Do đó, trong dịp Tết Nguyên Đán hoặc các lễ hội quan trọng khác, đặt một chậu quất trong phòng khách không chỉ có thể tăng thêm không khí lễ hội mà còn mang lại sự hòa thuận, hạnh phúc và sung túc cho gia đình.

Trái quất không có chỉ thơm ngon mà còn dùng để chế biến nhiều món ăn ngon, làm mứt quất, nước quất hoặc trở thành gia vị không thể thiếu được trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Tưới nước cho cây cảnh phải vừa phải và giữ cho đất ẩm nhưng không bị úng. Ảnh minh họa toutiao

Cách chăm sóc cây cảnh quất

Chăm sóc quất cần chú ý đến ánh sáng, tưới nước và bón phân. Cây quất ưa sáng nhưng không chịu được nắng nóng nên cần tránh ánh nắng trực tiếp khi nhiệt độ cao vào mùa hè.

Tưới nước cho cây cảnh phải vừa phải và giữ cho đất ẩm nhưng không bị úng. Nên bón phân thường xuyên cho cây cảnh, thường mỗi tháng một lần, chủ yếu là phân hữu cơ.

Cắt tỉa là biện pháp quan trọng nhằm nâng cao giá trị làm cảnh của cây quất, thường được thực hiện trước khi chồi mới nhú vào mùa xuân và sau khi quả chín vào mùa thu.

Ảnh minh họa SH

2. Cây cảnh: Lựu

Cây lựu được người dân yêu thích bởi ý nghĩa phong thủy độc đáo và giá trị làm cảnh cao. Cây lựu có hoa rực rỡ, quả căng mọng mang ý nghĩa “nhà đông con cháu” và là biểu tượng của sự hòa thuận, thịnh vượng trong gia đình.

Cây cảnh này đặt trong nhà có thể dùng làm vật trang trí, trang nhã, quý phái, giúp bạn thưởng thức hoa đẹp và trái ngon, đồng thời tạo ra bầu không khí ấm áp và hài hòa.

Ảnh minh họa toutiao

Theo phong thủy, trồng cây lựu ở trước nhà mang ý nghĩa cầu chúc cho gia đình ngày một giàu sang sung túc, hạnh phúc, bình an.

Đương nhiên, quả lựu có hương vị rất thơm ngọt, được nhièu người ưa thích.

Cách chăm sóc cây cảnh lựu

Ảnh minh họa toutiao

Việc chăm sóc cây lựu tương đối đơn giản. Cây cảnh có quả ngon này phải đặt ở nơi có ánh sáng, càng có nhiều ánh nắng thì cây sinh trưởng càng mạnh và cũng có thể làm tăng đáng kể số lượng đậu quả.

Việc cắt tỉa phải vừa phải để duy trì hình dáng đẹp của cây lựu. Tỉa hoa và tỉa trái nhằm đảm bảo chất lượng của quả lựu, thường được thực hiện sau khi hoa nở và trước khi quả chín.

Những quả vàng có hình dáng đẹp, trang nhã và độc đáo, có thể tạo ra bầu không khí cổ điển và trang nhã tại nhà. Ảnh minh họa toutiao

3. Cây cảnh: Hồng đá

Hồng đá là cây cảnh có quả tươi vàng hoặc cam đỏ, có giá trị trang trí rất cao. Quả của nó gần giống quả hồng nhưng nhỏ hơn, màu sắc cũng tươi sáng và sáng bóng hơn.

Những quả vàng có hình dáng đẹp, trang nhã và độc đáo, có thể tạo ra bầu không khí cổ điển và trang nhã tại nhà.

Cây cảnh này tượng trưng cho sự giàu có và may mắn trong phong thủy. Quả vàng của nó tượng trưng cho vàng bạc, tài lộc và sự giàu có. Vì vậy, cây cảnh này được coi là lá bùa may mắn, rất tốt cho phong thủy gia đình.

Dù nhìn rất đẹp nhưng quả hồng đá lại không ăn được. Tuy nhiên, chỉ cần ngắm quả vàng lúc lỉu trên cành cũng no con mắt. Ảnh minh họa toutiao

Hình dáng lá tươi tốt, hoa thơm và những quả vàng lúc lỉu ngụ ý tài lộc, vàng bạc đến nhà mà rất nhiều nhà giàu thích trồng cây cảnh này trong nhà.



Cây cảnh hồng đá có ý nghĩa là nhiều con cái, nhiều phúc lộc, trường thọ và phú quý, có tác dụng phong thủy tụ tài, thu hút tài lộc, làm ăn phát đạt.

Có thể nói cây cảnh hồng đá đặc biệt hơn hầu hết các loại cây bonsai và có tuổi thọ cao hơn. Nếu để cây cảnh hồng đá trong nhà thì hàng năm cây sẽ đơm hoa kết trái, mang lại thịnh vượng cho gia đình.

Dù nhìn rất đẹp nhưng quả hồng đá lại không ăn được. Tuy nhiên, chỉ cần ngắm quả vàng lúc lỉu trên cành cũng no con mắt.

Cây cảnh hồng đá có ý nghĩa là nhiều con cái, nhiều phúc lộc, trường thọ và phú quý, có tác dụng phong thủy tụ tài, thu hút tài lộc, làm ăn phát đạt. Ảnh minh họa toutiao

Cách chăm sóc cây cảnh hồng đá

Để chăm sóc cây cảnh này cần chú ý đến ánh sáng và độ ẩm. Hồng đá là loại cây ưa nắng, cần nhiều ánh sáng để phát triển tốt. Nếu thiếu ánh sáng lá sẽ vàng, cành yếu, giảm khả năng ra hoa đậu quả.

Vì vậy, nên đặt cây cảnh hồng đá ở nơi có nhiều nắng, tốt nhất là ở bậu cửa sổ hướng Nam hoặc hướng Đông.

Hồng đá là loại cây chịu hạn, không cần độ ẩm quá cao. Tưới nước quá nhiều có thể gây thối rễ hoặc kích hoạt sâu bệnh.

Do đó, việc tưới nước nên vừa phải, tùy thuộc vào độ khô của đất. Nói chung, tưới nước mỗi ngày một lần là đủ trong thời kỳ sinh trưởng và tần suất tưới nước có thể giảm trong thời kỳ ngủ đông.

Cây cảnh phật thủ được xem như là biểu tượng của bàn tay phật, ôm ấp và bảo bọc họ tránh khỏi tà ma, mang lại may mắn, thuận lợi, như ý. Ảnh minh họa Inf.news

4. Cây cảnh: Phật thủ

Quả phật thủ có hương thơm thanh thoát, theo phong thủy, cây cảnh phật thủ có thể trừ tà, mang đến may mắn, tốt lành cho gia chủ, đón khách quý, mang đến tài lộc.

Cây cảnh phật thủ được xem như là biểu tượng của bàn tay phật, ôm ấp và bảo bọc họ tránh khỏi tà ma, mang lại may mắn, thuận lợi, như ý.

Chính vì có hương thơm đặc biệt, dài lâu cùng với ý nghĩa tâm linh như vậy mà nhiều người Việt dùng phật thủ để trưng trên bàn thờ Phật, tổ tiên mong muốn lưu giữ thần Phật, tổ tiên trong nhà lâu hơn để phù hộ cho gia đình nhiều may mắn, an lành và no ấm.

Phật thủ hầu như không có ruột nhưng vỏ quả phật thủ có thể dùng làm mứt, nấu cháo, phơi khô để pha trà rất ngon và bổ dưỡng. Ảnh minh họa Inf.news

Hoa phật thủ khi nở ra có mùi thơm, nở thành từng chùm rất dễ chịu, có tác dụng thử mùi, thanh khiết phòng rất tốt.

Phật thủ hầu như không có ruột nhưng vỏ quả phật thủ có thể dùng làm mứt, nấu cháo, phơi khô để pha trà rất ngon và bổ dưỡng, có tác dụng tốt trong việc bồi bổ cơ thể.

Cách trồng cây cảnh phật thủ:

Cây cảnh này trồng không khó. Phật thủ thích khí hậu ấm áp và ẩm ướt. Nó thích sự ấm áp và không chịu lạnh.

Giữ cây cảnh trong nhà vào mùa đông, chỉ cần nhiệt độ trên 5 độ là cây cảnh có thể sống sót. Ảnh minh họa Inf.news

Bạn hãy sử dụng đất chua tơi xốp, màu mỡ, thoát nước tốt, tốt nhất là đất thịt pha cát để trồng cây cảnh. Trong thời kỳ sinh trưởng phải bón thêm phân, bón phân hợp lý và tưới nước kịp thời cho cây cảnh.

Vào mùa xuân tưới một ít phân bánh tẻ hoặc bón một ít phân hữu cơ hoai mục để cây ra hoa nhiều, đậu nhiều trái.

Bạn nên tưới nước đầy đủ vào mùa hè và cắt tỉa thường xuyên sau thời kỳ ra quả. Giữ cây cảnh trong nhà vào mùa đông, chỉ cần nhiệt độ trên 5 độ là cây cảnh có thể sống sót.