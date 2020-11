4 du khách bị lũ cuốn: Kiểm tra tính pháp lý, trách nhiệm của đơn vị tổ chức tour

Ngày 30/11, ông Sử Thanh Hoài - Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương cho biết, các đơn vị chức năng tại địa phương đã bàn bạc và lên phương án tối ưu nhất để tiếp tục triển khai tìm kiếm 2 du khách còn mất tích. Hiện tại, công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai.

Video: Lực lượng chức năng giải cứu hai du khách bị lũ cuốn.

Đại diện một đơn vị cứu hộ cứu nạn tại huyện Lạc Dương cho biết, các đơn vị đã khoanh vùng khu vực tìm kiếm cứu nạn 2 du khách bị nước cuốn trôi mất tích. Tổng chiều dài khu vực tìm kiếm khoảng 1,25km.

Công tác tìm kiếm cứu nạn hai du khách bị nước cuốn vẫn đang được triển khai.

Trong khi đó, ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho hay, hiện Phòng Quản lý du lịch trực thuộc sở đã vào cuộc kiểm tra tính pháp lý và trách nhiệm các bên đã tổ chức tour du lịch để xảy ra sự cố nghiêm trọng này. Tuy nhiên, việc quan trọng nhất hiện nay là phối hợp với UBND huyện Lạc Dương, Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà, lực lượng chức năng tỉnh tìm kiếm 2 du khách bị nước cuốn mất tích.

Lực lượng chức năng giải cứu hai người bị mắc kẹt trên cây, bị nước lũ bao vây.

Trước đó, Dân Việt đã thông tin, ngày 28/11, đoàn du khách 64 người tham gia tour khám phá núi rừng do Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà tổ chức. Khi trở về điểm xuất phát vào ngày 29/11, khoảng 13h30 đoàn du khách đi qua cầu treo thôn Long Lanh, thuộc địa phận xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương thì cây cầu xảy ra sự cố do nước lũ. 4 du khách trong đoàn bị nước lũ cuốn trôi. Trong đó, 2 người bị mất tích, 2 người may mắn bám được vào cành cây, sau đó trèo lên ngọn để thoát khỏi dòng nước.

Lực lượng chức năng khoanh vùng vùng tìm kiếm cứu nạn, tìm kiếm 2 du khách bị lũ cuốn mất tích.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và giải cứu thành công 2 người trên cây, đồng thời tìm kiếm 2 người bị mất tích.