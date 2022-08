Ý tưởng biến giấy thành mực in

Biến giấy thành mực in - một điều tưởng không thể lại được chính các bạn sinh viên ở Việt Nam thực hiện. Đó là 4 bạn thuộc nhóm HayDay, trường Đại học RMIT: Diệp Phan Anh Tài, chuyên ngành Digital Marketing; Hùng Huệ Lan, Nguyễn Phan Quốc Duy, chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế và Nguyễn Thái Minh Thư, chuyên ngành Quản trị nhân sự.

Với ý tưởng này, mới đây nhóm HayDay trở thành đội thi chiến thắng trong cuộc thi Circular Campus Programme. Đây là cuộc thi tìm kiếm và hỗ trợ phát triển những ý tưởng thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và giải quyết các vấn đề dư thừa chất thải dành cho các sinh viên đại học trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Nhóm HayDay với ý tưởng biến giấy thành mực in. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, Anh Tài cho biết, sở dĩ nhóm đặt tên là HayDay vì có 2 ý nghĩa: "Một là Hay Day - chúng em sẽ luôn tận hưởng trong suốt quá trình làm việc với nhau, không quá áp lực nhau nhưng phải thực sự nghiêm túc vì mục tiêu chung, chính là tạo ra giá trị cho trái đất. Đó là tinh thần chung của cả nhóm. Hai là "Hay Đấy". Chúng em mong muốn mọi người khi đọc ý tưởng của chúng mình lên sẽ phải thốt lên "Đội này Hay Đấy".

Nói về ý tưởng biến giấy bỏ đi thành mực in, Huệ Lan chia sẻ: "Dựa vào Kiểm toán của RMIT 2021 (RMIT Waste Audit 2021), chúng em ước tính rằng mỗi năm trường thải ra tất cả 20.6 tấn giấy, chủ yếu là giấy in, hộp đựng thức ăn và thùng carton. Có đến 90% học sinh được ghi nhận vứt bỏ giấy như tài liệu học tập hoặc hộp đựng thức ăn ngay lần sử dụng đầu tiên.

Hiện tại trường chưa có biện pháp xử lý bền vững nào đối với các loại rác thải giấy. Mặc dù trong khuôn viên nhà trường có thùng rác phân loại, nhưng đến cuối ngày, rác thải vẫn chưa được phân loại đúng cách. Trước các ảnh hưởng to lớn của rác thải giấy, HayDay đã nghĩ ra ý tưởng chuyển đổi giấy sang một dạng mới để phục vụ đời sống con người tốt hơn. Sau một quãng thời gian tìm hiểu, chúng em đã tìm ra một công nghệ mới hiện đang được nghiên cứu trên thế giới về cách chuyển đổi giấy sang mực in thân thiện với môi trường hơn so với mực in thông thường.

Dây chuyền như sau: Đầu tiên, các loại rác thải giấy sẽ được thu gom và phân loại trong khuôn viên trường thông qua các thùng rác phân loại đặc biệt. Tuy nhiên sẽ có trường hợp các bạn sinh viên và nhân viên sẽ vứt rác thải khác vào thùng rác chuyên biệt cho giấy. Vì vậy, để thu gom giấy một cách hiệu quả mà không để lẫn với các chất thải khác, chúng em sẽ khuyến nghị sử dụng thùng rác nhiều ngăn, đồng thời tích cực tuyên truyền cho học sinh và nhân viên cách phân loại rác.

Sau đó, những tờ giấy thu thập này sẽ được đưa vào máy sản xuất mực in và được cắt thành những mảnh nhỏ hơn để chuyển hóa thành mực in bằng công nghệ sinh học. Công nghệ này sẽ chuyển đổi giấy thành than sinh học thô, một vật liệu rắn thu được từ quá trình chuyển đổi nhiệt hóa. Để có được than sinh học tinh khiết, một số hóa chất sẽ được bổ sung để loại bỏ các chất gây ô nhiễm khoáng chất từ than thô. Cuối cùng, than sinh học nguyên chất được thêm vào dung môi để tạo ra mực in. Mực in sẽ được sử dụng trong khuôn viên trường phục vụ cho mục đích học tập và làm việc.

Trong quá trình tạo ra mực in, máy sẽ tạo ra dầu sinh học. Vì dầu sinh học có thể được sử dụng để làm phân bón nên nhà trường có thể sử dụng dầu này để làm cho cây cối và cỏ trong khuôn viên trường màu mỡ hơn".

Mong muốn lan tỏa thông điệp "sống xanh"

Chia sẻ thêm về dự án của nhóm, Quốc Duy cho hay: "Ý tưởng ban đầu của bọn em là sử dụng giấy thải sử dụng trong việc học như là giấy in, tuy nhiên sau khi đào sâu vào thức tế thì bất kỳ sản phẩm làm từ giấy đều có thể làm mực được. Một sự thật bất ngờ là mỗi năm 1 trường đại học có thể thải ra khoảng 18-22 tấn giấy, số lượng này tương đương với khoảng 10-12 nghìn lít mực có thể sản xuất. Số lượng này có thể cung cấp cho thị trường để các trường có nguồn thu nhập giảm bớt gánh nặng chi phí khi lắp đặt máy".

Quy trình biến giấy in thành mực. Ảnh: NVCC

"Chúng em nghĩ rằng đây là một ý tưởng có tính thực tiễn cao, có thể áp dụng ở nhiều nơi chứ không chỉ giới hạn ở trong khuôn viên trường học. Vì mọi người cũng hiểu là rác thải từ giấy có ở khắp mọi nơi và hằng năm chiếm một số lượng rất lớn gây ảnh hưởng đến môi trường. Chúng ta cần phải tìm cách tận dụng lượng rác thải này", Minh Thư cho biết.

Tuy nhiên, Minh Thư cũng chia sẻ thật rằng, để so sánh với những loại mực trên thị trường hiện nay thì loại mực từ giấy thải rất khó để có chất lượng giống bằng (độ chính xác màu và độ đậm). Thế nhưng, ý tưởng này sẽ càng hiệu quả hơn khi được đầu tư nghiên cứu và phát triển nhiều hơn vào công nghệ sinh học chuyển đổi giấy thành mực. Nhóm mong muốn, dù đây là một giải pháp giúp cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường nhưng sản phẩm mực in bền vững được tạo ra sẽ có một chất lượng nhất định so với sản phẩm trong thị trường hiện nay, được mọi mọi người ứng dụng nhiều và các chất thải trong quá trình chuyển đổi sẽ được tận dụng một cách triệt để.

Được biết, trước khi chiến thắng tại cuộc thi, 4 thành viên của nhóm cũng đã đạt được nhiều thành tích trong các cuộc thi khác như Nguyễn Phan Quốc Duy từng là Á Quân 2 Cuộc thi Future Founders Competition 2021, Hùng Huệ Lan là Á Quân 2 Cuộc thi Future Founders Competition 2021, Top 10 Cuộc thi Sparki Innovation Challenge 2022.

Diệp Phan Anh Tài từng là thí sinh Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18, Á Quân 1 Cuộc thi Open Innovation Competition 2021, "Đội Thi Được yêu thích nhất" Cuộc thi Future Founders Competition 2021, Best Content Writer của Digital Content Creation. Nguyễn Thái Minh Thư cũng là Á Quân 2 Cuộc thi Future Founders Competition 2021.

Chia sẻ về kế hoạch sắp tới, HayDay cho biết: "Hiện tại nhóm chưa thể gặp nhau vì Huệ Lan đang trong thời gian trao đổi sinh viên ở Melbourne, Úc. Tuy nhiên, nhóm đã hứa hẹn với nhau về nhiều dự định tương lai. Đầu tiên, nhóm sẽ đi ăn, đi chơi khắp nơi ngay khi có cơ hội tái hợp. Tiếp đến, nhóm sẽ bắt đầu dự định hiện thực hóa ý tưởng biến giấy thành mực in.

Ngoài ra, nhóm đã, đang và sẽ luôn cố gắng lan truyền năng lượng tích cực cũng như thông điệp "sống xanh" tới mọi người xung quanh, nhằm bảo vệ trái đất. Nghe thật vĩ mô, nhưng không, mọi hành động nhỏ, nhân với hàng triệu người sẽ tạo nên sự khác biệt rõ rệt".