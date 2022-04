Cụ thể, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an làm Ủy viên Ban chỉ đạo thay Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn. Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn đã thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an từ tháng 3/2022. Còn Thiếu tướng Lê Văn Tuyến nhận quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng vào tháng 1/2022. Vào ngày 12/4/2022, Thiếu tướng Tuyến nhận quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định tham gia Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Quang Long và Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân (từ trái qua phải) đảm nhiệm thêm trọng trách. Ảnh Đ.X

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương làm Ủy viên Ban chỉ đạo thay ông Đặng Hoàng An. Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng vào tháng 9/2021.



Ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm Ủy viên Ban chỉ đạo thay ông Phan Tâm. Ông được được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng vào tháng 8/2021.

Ông Phạm Quang Hiệu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao làm Ủy viên Ban chỉ đạo thay ông Tô Anh Dũng. Ông Hiệu được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng vào tháng 5/2021.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam làm Ủy viên Ban chỉ đạo thay bà Nguyễn Thị Hòa.

Ông Trần Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam làm Ủy viên Ban chỉ đạo thay ông Nguyễn Hải Anh.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng làm Ủy viên Ban chỉ đạo thay Thiếu tướng Lê Quang Đạo. Ông Lê Quang Đạo hiện đang giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai hiện nay là Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành.

Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành trong phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên phạm vi cả nước. Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu riêng để thực hiện các nhiệm vụ.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo là nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong công tác phòng, chống thiên tai; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về phòng, chống thiên tai.

Bên cạnh đó, giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong việc thực hiện những vấn đề quan trọng, liên ngành về phòng, chống thiên tai; thực hiện nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Ban chỉ đạo được quy định cụ thể tại khoản 4 Điều 25 Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 7/7/2021 của Chính phủ và nhiệm vụ khác theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.