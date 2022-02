4 trường của Việt Nam nằm trong danh sách các đại học trẻ toàn cầu 2022

4 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam xuất hiện trong YUR 2022 gồm có trường ĐH Tôn Đức Thắng (xếp hạng 98), trường ĐH Duy Tân (xếp hạng 122), ĐH Quốc gia Hà Nội (xếp trong nhóm 301-350) và ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh (xếp trong nhóm 401+). ĐH Đà Nẵng được liệt kê dưới dạng "Reporter" – "báo cáo" - tức là chưa đủ điều kiện đáp ứng tiêu chí để được xếp hạng.



Sinh viên Đại học Duy Tân trở lại trường để bắt đầu học tập trực tiếp hôm 14/2. Ảnh: Duytan.edu.vn

Năm ngoái, trong danh sách YUR của THE, chỉ có hai trường của Việt Nam được xếp hạng là ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh.

Bảng xếp hạng các đại học trẻ toàn cầu của THE (THE Young University Rankings) là bảng xếp hạng các đại học trên toàn thế giới có tuổi đời từ 50 năm trở xuống, được THE công bố từ năm 2012.

4 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam xuất hiện trong THE Young University Rankings. Ảnh chụp màn hình



Về phương pháp, bảng này cũng dựa trên 13 tiêu chí xếp hạng của bảng xếp hạng đại học toàn cầu của THE, trong đó có điều chỉnh giảm trọng số của tiêu chí reputation (danh tiếng) vốn được đo bằng phương pháp khảo sát.

13 tiêu chí xếp hạng của THE Young University Rankings được chia thành 5 nhóm gồm: Giảng dạy, Nghiên cứu, Trích dẫn, Hợp tác quốc tế và Chuyển giao công nghệ.

Bảng xếp hạng YUR 2022 của THE gồm 539 cơ sở giáo dục đại học từ 74 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng từ 475 cơ sở giáo dục đại học của 68 quốc gia và vùng lãnh thổ vào năm 2021.