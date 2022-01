4 vị trí của phụ nữ càng nhỏ càng hút lộc

Vòng cổ nhỏ

Phụ nữ thường thích có một bờ vai với xương quai xanh lộ rõ để trông mình thật thanh mảnh khi diện quần áo. Thế nhưng, trong nhân tướng học thì một người phụ nữ có vòng cổ tròn gầy mới là phúc tướng.

Những người phụ nữ này họ thông minh, khôn khéo, giỏi giao tiếp và có óc chiến lược. Nếu chồng là người kinh doanh, đây quả thực là một trợ lý giỏi khó tìm, nhờ đó mà như "hổ mọc thêm cánh", lợi lộc thăng tiến dễ dàng.

Eo thon nhỏ

Một người phụ nữ nếu sở hữu vòng eo nhỏ và mông của người phụ nữ được cho là biểu hiện cho khả năng sinh nở của họ. Nếu phụ nữ sở hữu dáng người đồng hồ cát, với vòng eo nhỏ nhắn và thon tròn, vòng ba căng có sức khỏe tốt.

Thêm vào đó, những người phụ nữ eo nhỏ còn rất biết vun vén để gia đình luôn êm ấm, biết cách chia sẻ để chồng được nhẹ gánh lo, biết cách yêu thương để con ngoan ngoãn. Đặc biệt, họ biết cách kiếm tiền và không ngại khó ngại khổ để cùng chồng gây dựng kinh tế gia đình. Đàn ông cưới được người này làm vợ quả là may mắn hơn người.

Tướng miệng nhỏ chúm chím

Tướng miệng nhỏ chúm chím. Ảnh: Khoevadep

Theo quan niệm trong dân gian thì: "Đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà". Trong nhân tướng học một người phụ nữ có khuôn miệng nhỏ rất được đề cao, bởi không chỉ biểu hiện sự thông minh, năng lực hơn người, mà diện mạo này còn chứng tỏ bản thân là người vượng phu ích tử, chắc chắn sau khi cưới về sẽ giúp chồng làm nên việc lớn.

Bàn tay nhỏ

Một người phụ nữ nếu sở hữu bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy đặn, đặc biệt là phụ nữ, thường được xem là người có bàn tay quý nhân. Và cũng nhờ thường xuyên được quý nhân phù trợ nên cuộc sống của những người sở hữu bàn tay thon thả xinh xắn này sẽ rất tốt đẹp, tiền tài dư dả, không lo vấn đề cơm ăn áo mặc, cuộc sống vô cùng viên mãn.

Bàn chân to cả đời khổ cực, tình duyên lận đận

Trong nhân tướng học một người phụ nữ nếu như sở hữu tướng bàn chân thon nhỏ là quý tướng cả đời sẽ được hưởng nhiều bổng lộc, vinh hoa phú quý đủ cả. Đặc biệt, trong văn hóa Á Đông truyền thống người phụ nữ tướng chân nhỏ là vận số may mắn nên luôn được cánh mày râu săn đón.

Ngược lại một người phụ nữ tướng bàn chân to vận số kém may mắn. Những người này thường phải làm trụ cột trong gia đình, một tay gánh vác tất cả việc lớn việc nhỏ, ít được hưởng sự an nhàn sung sướng. Ngoài ra, người tướng bàn chân to còn dễ lận đận đường tình duyên, số dễ cô độc khi về già.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo