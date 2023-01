4 việc cần làm để người trẻ đón năm mới an vui, nhiều may mắn 4 việc cần làm để người trẻ đón năm mới an vui, nhiều may mắn

Những ngày cuối năm dù bận rộn đến mấy bạn cũng đừng quên dành thời gian để giải tỏa căng thẳng, lo lắng. Biết nói lời xin lỗi, cám ơn, dành thời gian cho gia đình và đừng quên lập to do list để khởi đầu cho một năm mới ngập tràn hạnh phúc và may mắn.

Năm cũ đang dần khép lại, với nhiều người, Nhâm Dần là một năm đầy khó khăn, với bao căng thẳng, lo lắng nhưng cũng có người lại cảm thấy may mắn. Trước thời khắc đất trời chuyển giao, hãy nhìn lại một năm đã qua và thực hiện 4 việc này để khởi động một năm thuận lợi nhé.

Thả trôi lo lắng, căng thẳng năm cũ Hãy thả trôi những lo lắng, căng thẳng mệt mỏi của năm cũ để nhẹ lòng đón năm mới. Có thể có một số việc bạn vẫn muốn ưu tiên làm, nhưng bạn nên bỏ qua. Hãy cho mình một khoảng trống, một chai Trà Xanh để nhìn lại những gì được mất trong năm qua. Rút ra bài học cho bản thân và chấp nhận những điều đã đến như một phần kỷ niệm của đời mình để rồi nhẹ nhàng thả trôi mọi lo lắng, giải tỏa căng thẳng mệt mỏi trong những ngày cuối năm này. Bạn có thể thưởng thức một chai Trà Xanh Không Độ, hòa mình vào thiên nhiên để trút bỏ mọi lo âu, muộn phiền của năm cũ lại phía sau, cho mình những khoảnh khắc bình yên để kích hoạt sự thư giãn, làm mới tâm hồn. Khi năm mới bắt đầu, bạn cũng tràn đầy năng lượng tích cực cho những khởi đầu mới với nhiều may mắn và hanh thông hơn. Những ngày cuối năm, gói ghém lại những điều đã cũ để khép lại giấc mơ của ngày hôm qua. Giải tỏa căng thẳng, mỉm cười đặt niềm tin cho lựa chọn ngày mai. Nói lời xin lỗi và cám ơn Con người vốn không ai hoàn hảo, do đó trong năm qua, có thể bạn đã làm buồn lòng ai đó. Bạn cũng đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từ người thân, bạn bè. Hãy thể hiện sự hối lỗi chân thành của bạn bằng lời nói cụ thể, xin lỗi đến những ai bạn đã từng làm tổn thương họ trong năm qua, dù chuyện xảy ra đã lâu. Một lời xin lỗi chân thành sẽ giúp bạn nhẹ lòng hơn, tâm hồn thư thái hơn để bắt đầu cho một năm mới với nhiều tích cực hơn. Bạn cũng đừng quên bỏ qua những sai sót mà người khác đã gây ra cho bạn để nhẹ nhàng đón xuân sang nhé. Bên cạnh đó, 1 tin nhắn hay cuộc gọi video cám ơn những người đã giúp đỡ mình trong năm qua. Lòng biết ơn mang lại niềm vui cho tất cả mọi người. Nó nhất định sẽ làm những ngày cuối năm của bạn thêm rạng rỡ. Dành thời gian cho gia đình, người thân Tết là dịp đoàn viên, để gia đình quây quần bên nhau, tổng kết một năm đã qua và chúc nhau năm mới an lành, gặp nhiều may mắn. Những ngày cuối năm, hãy dành thời gian cho gia đình, những người bạn yêu thương, trao tặng cho mỗi người một món quà nhỏ ý nghĩa. Bạn có thể thưởng thức chai Trà Xanh và ngắm hoa cùng cha mẹ, anh chị em hay trông nồi bánh chưng, bánh tét, uống trà, trò chuyện với cha mẹ về những việc đã qua và những dự định sắp tới. Nếu không thể về quê sum vầy, mỗi ngày bạn hãy dành thời gian gọi video về để cả nhà cùng gặp gỡ, trò chuyện, lắng nghe và thấu hiểu cho một năm mới an vui. Lập kế hoạch cho năm mới Để năm mới gặt hái nhiều thành công rực rỡ, những ngày cuối năm bạn hãy dành thời gian lập một kế hoạch với mục tiêu cụ thể. Khi có một kế hoạch chi tiết, bạn sẽ có "vốn" để tự tin vững vàng trong năm mới. Hãy nhớ bạn đừng vẽ ra những kế hoạch hoành tráng mà không thể thực hiện, kế hoạch cho năm mới cần cụ thể, vừa tầm với bạn để đảm bảo cuối năm sau bạn có thể hài lòng với những gì đạt được. Bạn cũng đừng quên trong kế hoạch của mình cần những giây phút để giải nhiệt cuộc sống với những điều bạn yêu thích như thưởng thức một chai Trà Xanh Không Độ chẳng hạn để tái tạo năng lượng, làm mới tinh thần để tiếp tục đi theo kế hoạch đã vạch sẵn nhé. https://www.youtube.com/watch?v=P_lhsHb_-KI

