42 triệu lượt xem búp bê màn ảnh Điền Hi Vi đi giày thể thao lên thảm đỏ

Theo Sina , sự kiện Đêm hội Vogue diễn ra vào tối 17/10, quy tụ nửa giới giải trí Hoa ngữ, trong đó có nhiều người đẹp là những ngôi sao hàng đầu như Dương Mịch, Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi, Nghê Ni, Châu Đông Vũ, Trương Tiểu Phỉ, Triệu Lộ Tư, Quan Hiểu Đồng, Châu Dã, Trần Đô Linh, Lâm Duẫn, Ngu Thư Hân, Kim Thần, Lý Thấm, Cổ Lực Na Trát... Cuộc chiến nhan sắc diễn ra cực kỳ khốc liệt giữa các minh tinh. Trong đó, Điền Hi Vi với sự tươi trẻ của mình đã trở thành một trong những cái tên nổi bật nhất.

Sina đánh giá trong lứa tiểu hoa đán sinh sau năm 1995, Điền Hi Vi không phải ngôi sao thành công và được săn đón nhất. Cô kém danh tiếng so với các đồng nghiệp như Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân... nhưng Điền Hi Vi lại là mỹ nhân có ngoại hình bắt mắt bậc nhất. Cô luôn nằm trong top 4 mỹ nhân đẹp nhất lứa sau 95.

Điền Hi Vi được ví như hoa tiên tử đáng yêu trên thảm đỏ Đêm hội Vogue.

Màn bắn tim nhận được 42 triệu lượt xem của mỹ nhân sinh năm 1997.

Bên cạnh đó, Điền Hi Vi xây dựng hình ảnh búp bê màn ảnh ngọt ngào, phóng khoáng. Màn catwalk của Điền Hi Vi tại sự kiện của Vogue theo đúng chủ đề tự do, tự tin thể hiện bản thân. Người đẹp sinh năm 1997 đi giày sneaker thoải mái và có màn bắn tim tự nhiên, đáng yêu nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên Weibo và nhận về hàng trăm nghìn lời khen ngợi với hơn 42 triệu lượt xem.

Khán giả bình luận nụ cười của Điền Hi Vi mang lại năng lượng tích cực. Ngoại hình của nữ diễn viên cũng được đánh giá cao, tự nhiên.

"Trước đây tôi không quan tâm tới Điền Hi Vi nhưng vẻ đẹp của cô ấy nhìn thật dễ mến, nịnh mắt", "Tiểu Điền đích thật là mỹ nhân tràn đầy năng lượng, nhìn đến cô ấy tôi luôn cảm thấy vui vẻ", khán giả bình luận về nữ diễn viên Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý .

Điền Hi Vi là ngôi sao trẻ có tham vọng nghề nghiệp, giữ bản thân không vướng phải các tin đồn tình ái, cô từng được đánh giá cao khi có bài phát biểu thể hiện: "Trong tương lai hy vọng iQiYi tạo ra nhiều tác phẩm ngày càng tốt và chắc chắn tôi là một trong những người sáng tạo xuất sắc".

Scandal duy nhất của Điền Hi Vi là muốn cướp vai diễn của Lý Lan Địch. Tuy nhiên, sau đó, nữ diễn viên đã lấy lại thiện cảm của khán giả thông qua những bộ phim thành công và thể hiện sự lăn xả hết mình trong các show giải trí. Công chúng đánh giá Điền Hi Vi thẳng tính vì vậy từng không khéo trong cách ứng xử, nhưng qua thời gian, cô đã học được cách tiết chế bản thân.

Dù chất lượng ảnh thấp, nhưng Điền Hi Vi vẫn nổi bật.

Năm 2020, Điền Hi Vi được khán giả yêu thích qua bộ phim thanh xuân vườn trường Chúng ta đáng yêu như thế . Tác phẩm này đạt được điểm chất lượng lên tới 8,2/10 trên trang đánh giá Douban . Đến năm 2022, cô tiếp tục ghi dấu ấn với vai nữ chính Lý Vi trong phim Khanh khanh nhật thường có điểm Douban là 7,6. Trong đó, Điền Hi Vi luôn được đánh giá tốt về diễn xuất, thể hiện trọn vẹn nhân vật, cảnh khóc đều khiến khán giả đồng cảm.