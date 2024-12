46 triệu đồng sở hữu xe VinFast, lãi suất cố định 5,5% trong 5 năm

Các tài xế bike có nhu cầu học lái để nâng cấp thành tài xế taxi cũng sẽ được Xanh SM hỗ trợ tạm ứng 50% học phí tại VinDT và trừ dần trong quá trình làm việc.

Chính sách hỗ trợ đặc biệt được Xanh SM áp dụng cho tất cả tài xế có nhu cầu mua xe ô tô điện VinFast VF 5 và VF e34 để kinh doanh dịch vụ trên nền tảng Xanh SM Platform.

Theo đó, các "bác tài" sẽ được hỗ trợ trả góp lên tới 90% giá trị xe, với lãi suất cố định chỉ từ 5,5% trong vòng 5 năm, vốn đối ứng ban đầu chỉ từ 46 triệu đồng, tương đương 10% giá trị xe. Ngay sau khi đầu tư 46 triệu, tài xế sẽ được nhận ngay một chiếc VinFast VF 5 Plus phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch để đăng ký kinh doanh dịch vụ trên nền tảng Xanh SM Platform.

Ngoài ra, các tài xế mua xe trực tiếp từ Xanh SM và thanh toán toàn bộ chi phí sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ ngay khi kích hoạt tài khoản Xanh SM Platform, đồng thời nhận thưởng khi hoàn thành chỉ tiêu vận doanh trong 3 tháng đầu tiên.

Bên cạnh mức hỗ trợ phương tiện tốt nhất thị trường hiện tại, các tài xế đăng ký theo chương trình từ 01/01/2025 đến 30/06/2025 còn được Xanh SM cam kết mức chia sẻ doanh số cao nhất hiện nay, lên tới 85% trong năm đầu và 80% cam kết trong 2 năm tiếp theo.

Song song với đó, Xanh SM cũng tri ân các Đối tác tài xế tiên phong mua xe và gia nhập Xanh SM Platform từ 31/05/2024 đến 31/12/2024 được hưởng thêm chính sách chia sẻ doanh số lên tới 85% từ 01/06/2025 đến 31/12/2025.

Đặc biệt, Xanh SM kết hợp với VinDT - công ty đào tạo lái xe có chung người sáng lập là ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup - mở ra mô hình hướng nghiệp hấp dẫn cho các lao động phổ thông hoặc những tài xế bike muốn nâng cấp thành tài xế taxi.

Theo đó, Xanh SM sẽ hỗ trợ tạm ứng 50% học phí đào tạo lái xe tại VinDT (tương đương khoảng 8 triệu đồng) cho những học viên mua xe VinFast trực tiếp từ Xanh SM và đăng ký kinh doanh dịch vụ Xanh SM Platform sau khi hoàn thành khóa học và được cấp giấy phép lái xe theo quy định. Phần chi phí tạm ứng này sẽ được học viên hoàn trả cho Xanh SM từ nguồn thu nhập tạo ra trong quá trình vận doanh về sau.

Cùng với việc được hỗ trợ đào tạo kỹ năng lái xe, các đối tác tài xế Xanh SM Platform còn được Xanh SM đào tạo về tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng 5 sao - nền tảng cho một công việc ổn định và phát triển lâu dài. Đặc biệt, kinh doanh dịch vụ vận tải bằng ô tô điện có thể tiết kiệm tới 75% chi phí năng lượng, sửa chữa, bảo dưỡng so với xe xăng dầu, vừa giúp tài xế tối ưu doanh thu, vừa đảm bảo sức khỏe và góp phần bảo vệ môi trường.

Ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng giám đốc toàn cầu Công ty GSM cho biết: "Mối quan hệ chặt chẽ với các công ty đối tác toàn diện như VinFast và VinDT giúp cho Xanh SM có cơ hội trở thành trung tâm kết nối để kiến tạo nên một hệ sinh thái hướng nghiệp lý tưởng cho các 'bác tài Xanh'. Chương trình hỗ trợ đặc biệt của Xanh SM - VinFast - VinDT không chỉ mở ra tương lai nghề nghiệp tươi sáng cho các bác tài với nguồn thu nhập ổn định, hấp dẫn, mà còn góp phần chuẩn hóa một thế hệ tài xế mới ngay từ khâu đào tạo, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ trong ngành vận tải hành khách công cộng tại Việt Nam".

Chương trình hỗ trợ các đối tác tài xế của Xanh SM với nhiều ưu đãi hấp dẫn sẽ tạo ra động lực lớn cho các tài xế lựa chọn lối sống xanh, chung tay kiến tạo một môi trường sống trong lành hơn. Chương trình cũng sẽ góp phần mở rộng quy mô, số lượng "bác tài Xanh" trên toàn quốc, góp phần thúc đẩy việc giảm khí thải và phát triển giao thông bền vững tại Việt Nam.