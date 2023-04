5 cầu thủ U22 Việt Nam đáng chờ đợi trước SEA Games 32 gồm những ai?

1. Nguyễn Thanh Nhàn

Tại giải giao hữu Doha Cup 2023, Thanh Nhàn là gương mặt hiếm hoi được bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất trong một trận đấu. Đó là màn so tài U22 Việt Nam hòa 0-0 trong 90 phút chính thức với Kyrgyzstan. Tiền đạo sinh năm 2003 đã có nhiều pha bóng làm rối loạn hàng thủ đội bóng đại diện Trung Á.



Trong quá khứ, tiền đạo cánh gốc Tây Ninh vô tình lọt vào mắt xanh của HLV Troussier, khi cả 2 còn đang làm việc ở Trung tâm đào tạo trẻ PVF. Từ những bước chạy thanh thoát của Nhàn trên sân cỏ tại giải U17, vị HLV người Pháp đã đưa cầu thủ sinh năm 2003 đi tập huấn tại Nhật Bản. Tính đến thời điểm hiện tại, Nguyễn Thanh Nhàn được xem là sự lựa chọn lý tưởng bên cánh phải của hàng công U22 Việt Nam.

2. Lê Văn Đô

Cũng tại giải U23 Doha Cup, Văn Đô đã được HLV Troussier thử nghiệm với nhiều vị trí khác nhau, từ hậu vệ phải đến tiền đạo trái. Anh thể hiện dấu ấn lớn ở vị trí tiền đạo trái, đặc biệt trong 2 trận đấu Việt Nam gặp UAE và Kyrgyzstan. Khả năng cầm bóng đột phá, di chuyển khéo léo, tranh chấp với đối phương đã được Văn Đô từng bước thể hiện rất tốt. Bên cạnh đó, anh đã được đánh giá là một trong hai cái tên thi đầu nổi bật tại hàng công, bên cạnh Thanh Nhàn.

Trở về với CAHN, Lê Văn Đô trở thành một trong những nhân tố làm bàn không thể thiếu đối với HLV Paulo Foiani. Vừa qua, trong cuộc chạm trán với B. Bình Dương, Lê Văn Đô đã phối hợp tốt với Gustavo Henrique, qua đó có cho mình 1 bàn thắng. Tại chiến dịch bảo vệ HCV SEA Games 32 sắp tới, Lê Văn Đô hứa hẹn là sự lựa chọn chất lượng trong tính toán của HLV Troussier.

3. Nguyễn Văn Trường

Văn Trường là cầu thủ từng thuộc thế hệ U23 Việt Nam chinh chiến ở VCK U23 châu Á 2022. Trước khi giải đấu diễn ra, Văn Trường được NHM biết đến bởi pha ghi bàn đẳng cấp từ giữa sân ở trận chung kết U19 QG 2022.

Tại U23 Doha Cup vừa qua, với thể hình và chiều cao ấn tượng, Văn Trường để lại nhiều tình huống đáng chú ý. Phút 80, Văn Trường có pha bật cao đánh đầu lái bóng về góc xa sau đường chuyền bên cánh trái của đồng đội. Tuy vậy, những nỗ lực của anh vẫn chưa đủ mạnh để giúp U23 Việt Nam có chiến thắng tại sân chơi giao hữu này. Tại SEA Games 32 sắp tới, Văn Trường được đánh giá sẽ là nhân tố quan trọng giúp HLV Troussier cùng học trò bảo vệ thành công tấm HCV trên đất Campuchia.

4. Nguyễn Quốc Việt

Tại VCK U20 châu Á diễn ra vừa qua, Quốc Việt là cầu thủ gây được ấn tượng nhất với 2 bàn thắng trong 2 trận đấu liên tiếp gặp Australia và Qatar. Ở cấp CLB, Quốc Việt đã không làm phụ lòng HLV Kiatisak. Vào sân chỉ sau 4 phút, trong trận đấu giữa HAGL gặp Viettel, tiền đạo 19 tuổi đã điềm tĩnh loại bỏ thủ thành của Viettel để rồi đệm bóng cận thành, ghi bàn thắng đầu tiên tại V.League.

Quốc Việt trở thành cầu thủ trẻ thứ 2 ghi bàn thắng tại V.League 2023. Không bất ngờ nếu Quốc Việt trở thành mũi nhọn của U22 Việt Nam trong cuộc chinh chiến bảo vệ HCV SEA Games sắp tới.

5. Hà Văn Phương

Hà Văn Phương không còn là cái tên xa lạ với HLV Troussier. Vào năm 2020, “Phù thuỷ trắng” từng triệu tập Văn Phương lên U19 Việt Nam sau màn trình cực kỳ ấn tượng tại giải U19 Quốc Gia 2020 trong màu áo Công An Nhân Dân.

Ở cấp CLB, Văn Phương từng là quân bài tẩy hữu hiệu của HLV Thạch Bảo Khanh trong hành trình lên ngôi vô địch Hạng Nhất Quốc Gia 2022 của Công an Nhân dân (trước khi đổi thành Công an Hà Nội lúc lên chơi V.League). Ở mùa này, dù không còn được ra sân thường xuyên do CAHN sở hữu dàn cầu thủ đầy sao, tuy nhiên cầu thủ sinh năm 2001 vẫn có được màn trình diễn ấn tượng ở trận gặp Hải Phòng sau khi được tung vào sân thay người. Ít nhiều Văn Phương đã đem lại làn gió mới trong những đường lên bóng của CAHN, trong thế trận mà đội bóng thủ đô thiếu đi Xuân Nam hay Tô Văn Vũ.

Thuận chân trái, cản lướt tốt và mạnh mẽ trong đột phá, Văn Phương sẽ ít nhiều mang lại những nét tươi mới cho U22 Việt Nam tại SEA Games sắp tới.