5 đám cưới "rúng động" làng bóng chuyền Việt: Trai tài, gái sắc

1. Bùi Thị Huệ - Trần Văn Giáp

Cặp đôi bóng chuyền đầu tiên phải kể đến Bùi Thị Huệ - Trần Văn Giáp. Cả hai đều cùng quê Thái Bình - Cái nôi của bóng chuyền Việt Nam. Không chỉ cùng quê, cả hai còn là những chủ công có tiếng của làng bóng chuyền Việt Nam khi nhiều năm song hành trên đội tuyển bóng chuyền quốc gia. Mối tình trải dài 6 năm cho đến 2008 cả hai mới quyết định "góp gạo thổi cơm chung".

Thời gian cả hai bén duyên và bắt đầu yêu nhau là quãng thời gian khó khăn nhất khi thường xuyên thi đấu xa nhà và xa nhau. Trong câu chuyện Huệ kể, có những lần anh Giáp đi xe lên tận Sơn Tây để gặp người yêu trong đêm và về lại đơn vị thì bị nhỡ đò nên phải ngủ lại chờ trời sáng về đội chịu phạt. Mối tình ấy đã cho một cái kết đẹp khi cả hai về chung một nhà sau nhiều năm xa cách. Thời điểm đó, cả Bùi Thị Huệ và Trần Văn Giáp đang là HLV bộ môn bóng chuyền tại Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao tỉnh Thái Bình.

2. Đinh Diệu Châu - Phan Văn Định

Chủ công siêu tay trái Diệu Châu - cựu tuyển thủ xinh đẹp và cá tính sinh năm 1983 của đội tuyển quốc gia và đội nữ Bình Điền Long An sớm phải lòng một đồng nghiệp cùng tuổi của chính đội nam Long An- chủ công Phan Văn Định. Tình yêu của họ được hình thành một cách hết sức tự nhiên ở tuổi 18 khi cả hai cùng là thành viên của tuyển trẻ, sống trong cảnh xa nhà, gắn bó với nhau qua từng buổi tập. Kể từ đó, hai người luôn sát cánh, ngoại trừ khi Châu lên tập huấn đội tuyển quốc gia.

Nghiệp bóng của Định không nở rộ như người yêu song như tâm sự của Châu, chính anh là một động lực quyết định để chị có thể phát huy cao nhất khả năng của mình. Sau 6 năm quen nhau, đến đầu năm 2007, Châu mới theo chàng… về dinh. Hiện cả 2 đã có chung 1 cặp song sinh nam.

3. Nguyễn Thị Ngọc Hoa - Nguyễn Thái Bình

Cũng không thể bỏ qua câu chuyện tình và đám cưới lãng mạn của cặp đôi đều chơi ở vị trí phụ công của Long An. Nguyễn Thị Ngọc Hoa, cựu đội trưởng tuyển Việt Nam, giờ là HLV của Nữ Long An, yêu và cưới Nguyễn Thái Bình, nam VĐV chơi ở vị trí phụ công cho CLB nam Long An. Cùng là cầu thủ bóng chuyền và chơi cùng vị trí, cặp này luôn hiểu và hỗ trợ cho nhau, để rồi họ về chung một nhà.

Chuyện tình của bộ đôi này cũng kéo dài kỷ lục trong làng bóng chuyền, tới 8 năm, trước khi thăng hoa bằng một lễ cưới ngay trong dịp đầu năm mới 2014. Sau một cái Tết vui tươi bên nhau và bên gia đình, cả hai lại liên tục phải có những ngày xa nhau bởi mỗi người theo kế hoạch tập luyện thi đấu của… đội mình.

4. Ngô Văn Kiều - Trương Thị Phương Anh

Nhắc đến những cặp đôi đẹp nhất của bóng chuyền Việt Nam không thể không nhắc tới cặp đôi Ngô Văn Kiều - Trương Thị Phương Anh. Bà xã của cầu thủ quê Hà Nam là nữ VĐV xinh đẹp của Giấy Bãi Bằng trước đây - Trương Thị Phương Anh. Thời gian yêu nhau, Ngô Văn Kiều đang thi đấu cho Sanest Khánh Hòa. Sau 4 năm "yêu xa" hai người mới về chung một mái ấm.

Thời gian này là lúc người đẹp Phương Anh đã chia tay với bóng chuyền sau khi Giấy Bãi Bằng giải thể. Cô về công tác tại Công ty Yến Sào Khánh Hòa để được gần chồng đang thi đấu tại Khánh Hòa. Để đến được với nhau, cặp đôi đã trải qua biết bao sóng gió khi kẻ Bắc, người Nam. Yêu xa cũng có cái hay nhưng xa mặt cách lòng, nếu như tình yêu không đủ lớn và không đặt trọn niềm tn nơi nhau thì khó lòng có thể về chung mái ấm. Vì cùng là dân bóng chuyền nên việc chia sẻ với nhau trong công việc khiến cho sự đồng cảm lớn hơn và tình yêu cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều.

5. Hoàng Văn Phương – Trần Thị Thảo

Chàng và nàng đều là những tuyển thủ quốc gia, những VĐV trụ cột tại 2 đội bóng hàng đầu của bóng chuyền Việt Nam. Thêm nữa, Hoàng Văn Phương và Trần Thị Thảo rất được yêu mến bởi tính cách giản dị, gần gũi, đúng phong thái quân nhân của họ.

Quen nhau được hơn 4 năm, tình yêu giữa Hoàng Văn Phương và Trần Thị Thảo ngày một bền chặt. Cả hai cùng là vận động viên, vì vậy họ dễ hiểu nhau hơn và cũng dễ chia sẻ hơn. Bao áp lực, bao khó khăn vất vả trong tập luyện và thi đấu đều xua tan khi họ được ở bên nhau, giành cho nhau những lời hỏi thăm ân cần, những cử chỉ âu yếm, chia sẻ với nhau những câu chuyện vui buồn. Tháng 1 vừa qua, cả hai đã quyết định "góp gạo thổi cơm chung". Đám cưới có dự hiện diện của rất nhiều đồng đội, đồng nghiệp cũng như những nhân vật nổi tiếng trong làng bóng chuyền Việt Nam.

6. Dương Thị Nhàn và chồng Việt kiều

Dương Thị Nhàn cùng với VTV Bình Điền Long An đã vô địch giải trẻ toàn quốc từ 2010 đến 2013. Năm 2013, Nhàn bắt đầu góp mặt trong đội hình tuyển Quốc gia và trở thành chủ công số 1. Nhàn sở hữu chiều cao 1,74m, so với nhiều đàn chị tuy không bằng, nhưng bù khuyết điểm, cô lại có khả năng bật cao và mạnh.

Mọi chuyện tưởng như sẽ diễn ra như đúng quỹ đạo thông thường, rằng bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có một Dương Thị Nhàn đầy tài năng, nhiệt huyết, thêm niềm hi vọng vào sức mạnh của tuyển quốc gia. Song cuộc đời vốn dĩ luôn cho con người ta nhiều sự bất ngờ - Dương Thị Nhàn bí mật cưới chồng, "bỏ cuộc chơi". Người đàn ông khiến 9x "bỏ cuộc chơi" sớm là một doanh nhân Việt Kiều trẻ thành đạt. Sau vài tháng quen biết, cả hai đã quyết định "về chung 1 nhà" khiến người thân và đồng đội ai nấy cũng đều ngỡ ngàng và tiếc nuôi cho một tài năng trẻ.