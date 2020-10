"Hotgirl" bóng chuyền Việt Nam 14 tuổi cao 1m81: "Kim Huệ 2.0"?

Sinh năm 2006, tức là năm nay mới 14 tuổi thuộc lớp năng khiếu của HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền mới đôn lên, thế nhưng với chiều cao 1m81, sức bật tốt trên 3m, sải tay dài, Nguyễn Thị Như Ngọc đang được coi là niềm hi vọng ở vị trí phụ công của VTV Bình Điền Long An sau Ngọc Hoa hay Tuyết Hoa. Thậm chí không ít người tin rằng, tài năng trẻ này hoàn toàn có thể trở thành "Kim Huệ 2.0" trong tương lai của bóng chuyền nữ Việt Nam.

Phụ công 14 tuổi, Như Ngọc được coi là niềm hi vọng của bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An.

Tập bóng chuyền mới được hơn 2 năm, sau khi xong các kỹ thuật cơ bản, cô gái quê Cần Đước, Long An đã được BHL tin tưởng đăng ký tham dự giải trẻ nhằm có thêm cơ hội cọ xát. Giải đấu mới khởi tranh tại Bắc Giang cũng là giải đấu thứ 2 mà phụ công sinh năm 2006 góp mặt sau chức á quân giải trẻ toàn quốc diễn ra tại Vĩnh Phúc.

Như Ngọc cũng thuộc nhóm các VĐV có chiều cao tốt nhất tham dự giải CLB trẻ năm nay, cũng là một trong số ít các VĐV nữ có sức bật tốt nhất. Sải tay dài, chân thẳng, thể hình cân đối… chính là một lợi thế. Mỗi lần Nguyễn Thị Như Ngọc nhảy lên bám chắn, giúp đội bóng của HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền lập tức có được ưu thế. Ví dụ như ở trận đấu với Hóa chất Đức Giang Hà Nội, VTV Bình Điền Long An đã ghi được rất nhiều điểm nhờ Như Ngọc và có màn lội ngược dòng kịch tính với tỷ số 3-2.

VĐV sinh năm 2006 được phát hiện và dìu dắt bởi bộ ba HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền, Ngô Thị Vàng và Lê Thái Bình. Cùng lứa của Như Ngọc còn có Trà Mi, Minh Thùy, Bách Hợp, Lan Vy… đây đều là những VĐV có tố chất và được huấn luyện kỹ thuật cơ bản tốt.

Bóng chuyền Long An lâu nay vẫn được khán giả cả nước biết đến là cái nôi sản sinh ra rất nhiều các VĐV giỏi ở cả hai nội dung nam và nữ. Cách đây mấy chục năm từ thời HLV Lương Khương Thượng dẫn dắt, dàn chắn của Dệt Long An đã làm đảo điên tứ xứ. Sau này, những Huỳnh Văn Tuấn, Nguyễn Thị Ngọc Hoa… lại làm nổi danh bóng chuyền Việt Nam với vai trò là phụ công xuất sắc nhất. Thậm chí, người đàn chị Ngọc Hoa còn được cả Đông Nam Á hay châu Á công nhận, khi giành được rất nhiều danh hiệu cao quý trên đấu trường châu lục. Nối tiếp những người đàn anh, đàn chị của mình, lại được huấn luyện bởi một người thầy có tâm là HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền, Như Ngọc đang được đặt rất nhiều kỳ vọng sớm trở một phụ công xuất sắc của bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An cũng như bóng chuyền nữ Việt Nam.