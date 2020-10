5 điều cần làm ngay với ô tô trước khi bão đến

1. Đỗ xe ở nơi an toàn ngày bão gió

Khi những cơn bão "tấn công" đất liền thường đem theo tốc độ gió mạnh, đủ sức làm đổ cây hay phá hủy các công trình. Vì vậy, chủ xe cần chuyển phương tiện đến trú tại những vị trí an toàn như nhà để xe cao tầng hay khu vực không hút gió, ít cây cao.

Chủ xe cần chuyển phương tiện đến trú tại những vị trí an toàn

Nếu có nhà để xe, cần đảm bảo công trình chống chịu được với sức gió mà cơn bão đang tới đạt đến, đồng thời có phương án gia cố tăng độ bền vững.

2. Không để giấy tờ quan trọng trong xe trong ngày bão gió

Không có gì đảm bảo phương tiện sẽ an toàn thoát khỏi một cơn bão dữ dội, bởi nó thường dẫn đến rất nhiều xe cộ bị thiệt hại do lũ lụt. Vì vậy, bên cạnh việc đưa phương tiện đến nơi an toàn, bạn cũng cần một chỗ lưu trữ giấy tờ xe riêng.

Cất giữ những giấy tờ xe quan trọng

Các giấy tờ xe như đăng ký, bảo hiểm, giấy phép lái xe và thậm chí các giấy tờ cá nhân cũng nên cất ở nơi riêng, đảm bảo khô ráo và tránh thất lạc khi xảy ra bão lũ.

3. Chụp lại hình ảnh của xe trước bão

Việc này tưởng như vô nghĩa và nó bị nhiều người bỏ qua. Tuy nhiên, trước thềm một cơn bão lớn, một trong những điều quan trọng nhất là nên chụp ảnh nội thất và ngoại thất hoặc bất kỳ vị trí nào cho thấy chiếc xe còn nguyên vẹn.

Chụp ảnh xe và lưu lại để dùng khi cần đòi bồi thường bảo hiểm

Lý do đơn giản là để dùng khi cần đòi bồi thường bảo hiểm. Nếu tình huống xấu nhất xảy ra, bạn muốn có bằng chứng về tình trạng chiếc xe của bạn trước khi cơn bão xảy ra. Cần có những bức ảnh đủ để mô tả chính xác chất lượng chiếc xe của bạn. Tất nhiên, điều này dành cho các chủ xe có mua thêm gói bảo hiểm thiên tai.

4. Kiểm tra lại bảo hiểm trước khi bão đến

Trước một cơn bão lớn sắp diễn ra, nên nói chuyện với đại lý bảo hiểm xe của mình và đảm bảo rằng bạn đã được bảo hiểm trong trường hợp điều tồi tệ nhất xảy ra.

Kiểm tra lại bảo hiểm xe trước khi bão ập đến

Chủ xe cũng nên kiểm tra kỹ với bảo hiểm khu nhà (chung cư) để nắm được quyền lợi bồi thường khi xảy ra sự cố thiên tai ảnh hưởng đến phương tiện lưu trú.

5. Tránh nguy cơ xe ngập nước

Sau cơn bão thường kéo theo lũ lụt. Đây cũng là mối nguy hại chính ảnh hưởng đến phương tiện của bạn. Chiếc ô tô dù là sedan hay SUV thì đều cần phải tránh bị ngâm chìm dưới nước, dễ dẫn tới những hư hại tốn kém.

Để bảo vệ xe khỏi ngập lụt, cần đưa đến nơi đỗ ở vị trí cao

Để bảo vệ xe khỏi ngập lụt, cần đưa đến nơi đỗ ở vị trí cao. Trường hợp phải chống lũ ngay tại chỗ, nên kê kích xe lên cao hẳn khỏi mức ngập nước ước tính.