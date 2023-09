5 lần khoe tài sản khiến dư luận "choáng váng" của ca nương Kiều Anh

Ca nương Kiều Anh với những lần khoe tài sản gây choáng váng

Kiều Anh - Văn Quỳnh là cặp vợ chồng trẻ nổi tiếng trên mạng xã hội vì sở hữu khối tài sản "khủng" cùng cách chi tiêu phóng khoáng, chịu chơi. Dù đầu tư cho ngôi nhà, tậu xế sang, mua đồ hàng hiệu hay sắm đồ gia dụng được cặp đôi nghiên cứu tỉ mỉ và lựa chọn những dịch vụ đắt đỏ nhất. Vợ chồng ca nương quan niệm, đây là cách mà họ tận hưởng cuộc sống bằng chính số tiền mà mình đã kiếm được.



Căn hộ hạng sang đẹp như resort

Năm 2021, vợ chồng Kiều Anh – Văn Quỳnh chuyển tới một căn hộ chung cư rộng tới 330m2, tọa lạc tại quận trung tâm của thành phố. Được biết, căn hộ này được đập thông từ hai căn, đón nhận gió và ánh sáng tự nhiên. Cặp đôi đã mua căn nhà này từ khá lâu, giá trị hiện tại lên tới gần 20 tỷ đồng.

Căn hộ hạng sang của vợ chồng ca nương Kiều Anh. (Ảnh: FBNV)

Toàn bộ thiết kế của căn nhà được lên ý tưởng và thiết kế theo phong cách Wabi Sabi với tone nâu – trắng chủ đạo tạo cảm giác mộc mạc, gần gũi, thư thái, đắm chìm trong thiên nhiên. Riêng số tiền chi cho việc sửa sang lại căn hộ này bằng tiền mua một căn chung cư khác.

Trên trang cá nhân, không ít lần fan hâm mộ phải trầm trồ khi ca nương xinh đẹp khoe cận cảnh căn nhà. Phòng khách thông với bếp và bàn ăn để tối ưu không gian sống, thậm chí mặt bàn ăn còn được làm bằng gỗ tự nhiên do chính tay ca nương chọn tỉ mỉ từng đường vân gỗ. Cặp đôi cũng tiết lộ riêng tiền chi cho nội thất đã lên tới 6 tỷ đồng.

Đặc biệt, Kiều Anh và Văn Quỳnh rất tán thành xu hướng nhà thông minh khi đã tìm hiểu và thiết kế hệ thống smarthome cho căn hộ. Hệ thống này bao gồm các công tắc thông minh, được kết nối với bộ Google home trong nhà. Đây là công tắc cơ nhưng cũng có thể điều khiển bằng giọng nói.

Bộ sưu tập xế hộp bạc tỷ

Chiếc xe Porsche Macan mà vợ chồng cô mới tậu.

Vào tháng 3/2023, ca nương Kiều Anh cũng tiết lộ về chiếc xe mới tậu của gia đình. Như vậy chỉ trong vòng chưa tới 1 năm, cặp đôi đã "tậu" về 2 chiếc xe của thương hiệu Porsche.

Được biết, chiếc xe mới này là Porsche Macan, có giá niêm yết trên website của hãng từ 3 - 5 tỷ đồng. Trước đó, cùng thương hiệu này, chiếc xe Porsche Taycan cũng được họ mua với mức giá tiêu chuẩn khoảng 6 tỷ đồng.

Ông xã của Kiều Anh vốn là người đam mê xe, anh sở hữu BST với nhiều loại xe khác nhau. Văn Quỳnh từng tiết lộ mình là người sở hữu chiếc Bentley Bentayga đầu tiên ở Việt Nam. Ngoài ra, trong các dịp đặc biệt cặp đôi cũng thường mua xế sang để làm quà kỷ niệm. Vào năm 2020, nhân kỷ niệm 5 năm ngày cưới, họ đã sắm một chiếc BMW có giá hơn 3 tỷ đồng hoặc ca nương Kiều Anh cũng tặng hẳn bố mẹ mình một chiếc Mini Cooper trị giá 1,7 tỷ - 1,9 tỷ đồng.

Sắm tủ lạnh nửa tỷ đồng và hoàng loạt đồ gia dụng đắt đỏ

Là người thích đầu tư cho không gian sống và phục vụ nhu cầu sinh hoạt của cả gia đình, ca nương xinh đẹp đã chi rất nhiều tiền cho khu vực bếp. Được biết, tới 90% thiết bị nhà bếp, từ nắp cống đều được nhập ngoại. Riêng tủ lạnh, Kiều Anh đã đầu tư 500 triệu đồng, bếp có trị giá 200 triệu đồng, đây được coi là thiết bị đắt nhất và hiện đại nhất thế giới thời điểm mà cô mua.

Chiếc tủ lạnh nửa tỷ đồng của ca nương Kiều Anh. (Ảnh: FBNV)

Kiều Anh cũng từng chia sẻ, khi mua sắm đồ cho căn hộ mới, cô đã đặt rất nhiều đồ gia dụng từ nước ngoài, gần nửa khoang container đi đường biển về Việt Nam chỉ dành để chở thiết bị trong nhà cô.

Đập hộp 2 túi xách "sương sương" gần 800 triệu đồng

Với ca nương Kiều Anh, túi xách hàng hiệu không chỉ để khẳng định đẳng cấp mà còn là món đồ đầu tư hiệu quả. Đầu năm 2022, cô đã khiến nhiều người choáng váng khi đăng tải clip đập hộp 2 chiếc túi có tổng giá trị gần 800 triệu đồng là Chanel Classic Flap (200 triệu dồng) và Hermes Kelly 28 (571 triệu đồng).

Hai trong số những chiếc túi mà ca nương Kiều Anh sở hữu. (Ảnh: FBNV)

Đây chỉ là hai trong số rất nhiều món đồ hàng hiệu mà ca nương xinh đẹp này sở hữu. Thậm chí, cô còn phải làm hẳn một chiếc tủ cỡ lớn để bảo quản vài chục món đồ đắt giá tới từ các thương hiệu Hermès, Chanel, Dior, Saint Laurent, Celine, Louis Vuitton, Fendi...

Tiêu gần 400 triệu đồng trong một ngày

Gần đây nhất, cặp đôi cũng khiến nhiều người choáng váng khi chi tiêu hết gần 400 triệu dồng. Cụ thể, người đẹp sinh năm 1994 đã đăng tải clip ghi lại một ngày đi mua sắm của hai vợ chồng.

Đầu tiên, cặp đôi đi đến tiệm may đo đồ vest cho ông xã Văn Quỳnh. Tất cả các bộ vest của ông xã Kiều Anh đều là hàng hiệu hoặc được may đo từ chất liệu vải thượng hạng nhập từ Anh, Pháp hoặc Ý. Hóa đơn đầu tiên trong ngày tại tiệm may đo này lên tới 26,7 triệu đồng.

Tiếp đó, cả hai đi bọc lại ghế sofa. Bộ sofa cỡ lớn ở phòng khách được bọc da lộn nhưng vì ông xã không hài lòng với chất liệu này nên cả hai đã đi bọc lại bằng da thật. Hóa đơn bọc sofa hết 134,7 triệu đồng.

Bên cạnh đó, cặp đôi cũng mua máy tính và điện thoại hết 41,9 triệu đồng, thanh toán nốt khoản tiền đặt tiệc nhân kỷ niệm 10 năm bên nhau với hóa đơn 142 triệu đồng và kết thúc bữa tối với các thành viên trong gia đình ở một nhà hàng sang trọng với tổng giá trị 18,3 triệu đồng.

Hoá đơn đặt tiệc trị giá 142 triệu đồng được ca nương Kiều Anh khoe trên trang cá nhân. (Ảnh: FBNV)

Trước nhiều ý kiến cho rằng, vợ chồng cô phung phí, ca nương Kiều Anh cho hay, các khoản chi đều dành cho nhu cầu của gia đình, cặp đôi kiếm ra được tiền nên cũng không ngừng đầu tư cho mục đích chính đáng của bản thân.

Ca nương Kiều Anh, tên thật là Nguyễn Kiều Anh (sinh năm 1994, quê gốc Hà Nội), là thế hệ thứ bảy trong một gia đình có truyền thống lâu đời về ca trù. Được tiếp xúc với môn nghệ thuật này ngay từ nhỏ, người đẹp sớm bộc lộ năng khiếu. Trong chương trình Vietnam's Got Talent 2012, cô xuất sắc trở thành Á quân và được nhiều khán giả yêu mến.

Gia đình hạnh phúc của ca nương Kiều Anh. (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh tài năng, Kiều Anh còn khiến fan xuýt xoa khi có chuyện tình đẹp và cái kết viên mãn với ông xã Văn Quỳnh. Chồng của Kiều Anh là cháu ngoại cố PGS Văn Như Cương. Cặp đôi kết hôn vào năm 2015 sau 3 năm yêu nhau.

Hiện tại, họ đã có 2 quý tử cực đáng yêu là Soup và Tomyum, ca nương sinh năm 1994 cũng dần rút khỏi showbiz, toàn tâm toàn ý chăm sóc cho gia đình. Tuy nhiên, cuộc sống riêng tư của Kiều Anh cùng chồng vẫn là tâm điểm khiến nhiều người tò mò và ngưỡng mộ.