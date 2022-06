5 loại cây không nên trồng trước nhà: Hao tốn tiền của

1. Cây liễu

Cây liễu là loại cây dẫn dụ âm khí đến nhà. Ảnh: Thể Thao Văn Hóa

Theo phong thủy, cây liễu là loại cây dẫn dụ âm khí đến nhà. Tán lá lòa xòa, rũ xuống tạo bóng râm che khuất minh đường làm sinh khí không thể lưu thông.

Từ "liễu" nghe âm gần giống với từ "lưu", tức là chảy đi, đổ đi mất, vì vậy trồng loại cây này trước cửa nhà có thể khiến gia chủ gặp nhiều xui xẻo, hao tài tốn của, tài sản trong nhà chảy đổ hết xuống sông xuống biển.

Đây cũng là loài cây không có hạt, được cho là ảnh hưởng đến con cái, giống nòi của gia chủ. Do đó bạn cần kiêng trồng loại cây này trước cổng nhà.

2. Cây dương

Theo phong thủy, cây dương sẽ khiến dẫn dụ âm khí về nhà gây nhiều điều không tốt cho gia đình gia chủ. Ảnh: Thể Thao Văn Hóa

Đây là loại cây có tán lá đẹp, lá xanh. Nhưng theo các nhà nghiên cứu phong thủy, loại cây này sẽ khiến dẫn dụ âm khí về nhà gây nhiều điều không tốt cho gia đình gia chủ. Vì vậy bạn nên tránh trồng cây dương trước nhà.

3. Cây dâu

Cây dâu mang biểu hiện của chết chóc, điều không may mắn. Ảnh: Thể Thao Văn Hóa

Vừa dễ trồng, nhiều quả với màu sắc sặc sỡ. Cây dâu được trồng để trang trí trước cửa nhà trong các chậu cảnh.

Thế nhưng loại cây này từ xa xưa đã được kiêng kị không trồng trước cửa, bởi theo tiếng Hán cây dâu đọc là "tang" cùng âm với "tang ma", "tang tóc" là biểu hiện của chết chóc, điều không may mắn. Do đó, không nên trồng cây dâu trước nhà, để đảm bảo nguồn thịnh vượng, may mắn cho gia chủ.

4. Cây bách

Cây bách thường được sử dụng để trồng trên mộ của người đã mất. Ảnh: Thể Thao Văn Hóa

Từ xa xưa, đây là loại cây được sử dụng để trồng trên mộ của người đã mất nên theo phong thủy, bạn không nên trồng loại cây này trước cửa để tránh điều không tốt cho gia đình.

5. Cây đa

Cây đa là một loại cây từ lâu đời đã được cho là linh thiêng, là nơi trú ngụ âm khí. Ảnh: Thể Thao Văn Hóa

Cây đa là một loại cây từ lâu đời đã được cho là linh thiêng, là nơi trú ngụ âm khí. Được trồng nhiều tại các nơi chùa, đền thờ. Nhiều nơi còn dựng cả bát hương dưới gốc đa.Ngoài ra, với vẻ bề ngoài gốc rễ to và thô làm địa hình đất đai quanh khu vực trồng cây bị lõm sẽ khiến mất cân bằng cho ngôi nhà.

Những lưu ý khi chọn cây phong thủy trồng trước nhà

Khoảng không gian phía trước nhà (tiền sảnh) là nơi lưu thông sinh khí quan trọng của toàn bộ ngôi nhà. Do đó, bạn cần lưu ý lựa chọn các cây trồng trước nhà để không cản trở vượng khí đi vào cửa chính, ảnh hưởng tài lộc, sức khỏe của gia chủ:

1. Không trồng các cây cổ thụ trước nhà bởi cành lá xum xuê của cây sẽ che hết ánh sáng khiến ngôi nhà thiếu dương khí, tối tăm. Nếu không thể chặt bỏ cây cổ thụ lâu năm trước nhà, bạn có thể cắt tỉa bớt cành lá và hóa giải bằng cách thắp đèn sáng trước nhà.

2. Không để cây trồng trước nhà bị khô héo và chết dần. Nếu không may cây chết phải trồng thay thế bằng cây khác. Bởi nhiều người tin rằng cây xanh thì khí vượng, cây hao thì vận suy.

3. Nên trồng những cây có thân mảnh khảnh, cao ráo như cây cau cảnh, cây quan trúc âm, cây thiết mộc lan, cây vạn niên thanh,…