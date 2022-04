Nắm rõ 5 yếu tố phong thủy cơ bản

Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ là 5 yếu tố phong thủy quan trọng tạo năng lượng và sự cân bằng trong tất cả các khu vực trong nhà. Ví dụ, nếu bạn muốn thu hút sự giàu có, thịnh vượng thì hãy đặt những vật phẩm phong thủy có liên quan đến nước ở hướng Đông Nam trong nhà.

Còn nếu như bạn muốn sức khỏe được cải thiện hơn, thì có thể đặt những đồ vật nội thất có chất liệu làm bằng gỗ hoặc là trồng cây xanh ở hướng Đông Nam trong nhà.

Treo chuông gió ngoài cửa trước

Chuông gió không chỉ là một vật trang trí thông thường có tác dụng giúp cho ngôi nhà của bạn thêm phần sinh động mà chúng còn được xem là một vật phẩm phong thủy sẽ mang lại vận khí, và chúng nên được treo ở vị trí cửa trước của ngôi nhà.

Khi treo chuông gió ở cửa trước, âm thanh leng keng từ chuông gió phát ra chính là nguồn năng lượng vô hình to lớn cực kỳ tốt dành cho ngôi nhà của bạn. Ngoài ra chuông gió rung sẽ như là nam châm thu hút sự chú ý, mời gọi những điều an lành, may mắn, tốt đẹp đến với cuộc sống của bạn.

Tạo không gian dễ chịu, nguồn năng lượng dồi dào

Nguồn năng lượng đang tồn tại trong ngôi nhà sẽ ảnh hưởng một cách trực tiếp đến sức khỏe của bạn. Vì thế, phải đặc biệt chú ý đến bộ ba phong thủy bao gồm nhà bếp, phòng tắm, phòng ngủ.

Năng lượng không đứng yên mà luôn luân chuyển, cho nên các bạn cần lưu tâm để có thể dịch chuyển sao cho thật phù hợp. Nắm chắc và phát triển cũng như cân bằng phong thủy sẽ giúp cho ngôi nhà của bạn có thể luôn duy trì một nguồn năng lượng dồi dào.

Có thể đặt những loại nến thơm, tinh dầu tự nhiên hay hoa tươi trong ngôi nhà của bạn để góp phần giúp cho không gian ngôi nhà của bạn luôn ngập tràn nguồn năng lượng vui vẻ, sôi động.

Ngoài ra chúng còn tác động tích cực đến hệ thần kinh, giúp tâm trạng của các bạn sau một ngày làm việc căng thẳng trở nên thoải mái, thư giãn hơn. Nên nhớ một nguồn năng lượng tích cực sẽ hiển nhiên mang đến cho gia chủ những điều may mắn.

Dùng màu sắc để hút nguồn năng lượng tích cực

Trang hoàng nhà cửa bằng các gam màu nhấn nhá khác nhau cũng là cách tạo ra môi trường phong thủy tốt cho ngôi nhà. Trong phong thủy nhà ở, bạn có thể dùng màu đỏ, xanh lá hoặc tím để trang hoàng nhà cửa.

Màu đỏ được coi như là màu của thịnh vượng và quyền lực. Màu tím và xanh lá cây cũng là những màu thu hút thần tài nhưng khá kén người dùng và thiết kế. Nếu bạn đã không thích màu xanh lá cây thì nó sẽ chẳng thể có tác dụng với bạn.

Nhưng nếu bạn thích màu tím, tại sao lại không vẽ một bức tường hoa oải hương hay đặt những chiếc gối ôm màu tím lên bộ sofa nhà mình và tận hưởng cảm giác mà không gian nhà bạn mang đến.

Hãy chắc chắn rằng ngôi nhà thể hiện đúng con người bạn. Một trong những sai lầm lớn nhất mà nhiều người mắc phải là cố lựa chọn những thay đổi mà bản thân họ không thích. Ví dụ như màu đỏ được coi là màu may mắn và thu hút tiền bạc, nhưng nếu bạn không thích nó thì bạn sẽ chẳng được lợi gì.

Bỏ những vật dụng không cần thiết

Mạnh tay bỏ đi các vật dụng không cần thiết Những thứ bừa bộn sẽ hút hết các nguồn năng lượng tốt và gây ra sự trì trệ, bí bách. Chính vì thế, hãy bỏ hết những thứ bạn không dùng, không thích hay không cần.

Không gian càng thoáng đãng thì trường khí phong thủy càng hanh thông, tài khí lưu thông trong nhà càng nhiều, gia chủ sẽ gặp may mắn về tài lộc.

Sử dụng vật phẩm phong thủy

Để thu hút tài lộc vào ngày đầu năm mới bạn có thể tham khảo những vật phẩm phong thuỷ sau đây.

Cóc ba chân ngậm tiền vàng: Cóc vàng giúp mang lại may mắn, thu hút tiền bạc ngay lập tức. Bạn có thể đặt cóc ở các góc đối diện với cửa trước nhà, dưới bàn hay đằng sau chiếc ghế dài. Đặc biệt, bạn nên tránh đặt cóc trong phòng ngủ.

Thuyền buồm phong thủy: Hình ảnh con thuyền chở đầy của cải, châu báu là biểu tượng cho sự giàu có, sung túc.

Đối với vật phẩm này, bạn nên đặt con tàu ngược với hướng cửa chính để mang ý niệm của cải luôn ở lại trong nhà.

Cây kim tiền: Cây kim tiền biểu trưng cho sự tăng trưởng, thịnh vượng và rất tốt cho đường tài lộc. Bạn nên đặt cây kim tiền ở phía Đông Nam, phía Đông hoặc Nam của ngôi nhà để kích hoạt may mắn tiền bạc và lưu ý đừng bao giờ đặt chúng trong phòng ngủ hoặc phòng tắm.