5 năm yêu "chàng trai" không có thật, người phụ nữ ở Quảng Nam mất 1,2 tỉ đồng

Ngày 5/1, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thị Thanh Thùy (SN 1984; ngụ xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Thùy lừa người phụ nữ cùng thôn lấy 1,2 tỉ đồng. Ảnh: XUÂN MAI

Theo hồ sơ, năm 2014, người thân của chị Linh (tên nhân vật được thay đổi; trú cùng thôn với Thùy) nhờ Thùy tìm người mai mối cho chị Linh. Sau đó, Thùy giới thiệu cho chị Linh người đàn ông tên V. (quê Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) và đưa số điện thoại của "anh V." cho chị Linh nhưng thực chất đó là số của Thùy.

Thùy giả danh V. nhắn tin muốn tìm hiểu chị Linh để bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc. Đến ngày 20/10/2014, Thùy giả danh V. nhắn tin cho chị Linh là đã sang công tác tại Nhật Bản 3 tháng.

Cùng thời điểm này, Thùy gặp chị Linh vờ xác nhận những thông tin "anh V." nhắn cho chị Linh là thật và kể thêm về "gia cảnh anh V." để tạo niềm tin cho chị Linh.

Cuối năm 2014, Thùy đã dựng màn kịch bằng cách dùng tên V. nhắn tin bị tai nạn lao động tại Nhật Bản, đã được chuyển về TP HCM và tỏ ra bi quan không muốn sống khi bị thương tật nặng.

Qua nhắn tin, chị Linh tỏ ra thương cảm, an ủi động viên "anh V" vượt qua bệnh tật tiếp tục sống. Biết chị Linh đã tin tưởng và có tình cảm sâu đậm với "anh V", Thùy thực hiện ý định lừa tiền của chị Linh bằng cách nhắn cho chị Linh nói cần 1 số tiền lớn để sang Pháp phẫu thuật. Chị Linh tin tưởng nên đã đồng ý gửi tiền cho "người yêu" thông qua Thùy.

Thấy việc lừa tiền của chị Linh quá dễ, Thùy tiếp tục dựng các kịch bản dụ chị Linh gửi tiền. Trong thời gian từ năm 2014 đến năm 2019, chị Linh đã chuyển cho "người yêu" do Thùy giả danh số tiền 1,2 tỉ đồng để chữa bệnh và lo cho người thân gia đình với nhiều lý do khác nhau.

Mãi đến sau này, chị Linh mới biết người đàn ông tên V. mà Thùy giới thiệu là người đã có vợ con và không liên quan gì đến tin nhắn chị đã trao đổi trong 5 năm qua.