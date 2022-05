5 nét tướng của người nghèo khổ, làm quần quật mà chả thấy nghèo

Lông mày thô và đậm

Bất kể là đàn ông hay phụ nữ, ai có phần lông mày vừa thô lại vừa đậm thì bẩm sinh đã là người hời hợt, hay bỏ cuộc giữa chừng. Nhược điểm chí mạng là họ rất hay bị dao động, dễ rơi vào cảnh "đứng núi này trông núi nọ", tự rước nghèo khổ vào người.

Nguyên nhân là bởi, dù họ có đôi chút năng lực nhưng luôn tự mình đưa ra những yêu cầu, đòi hỏi vô lý với cộng sự, gây khó dễ cho đối tác hoặc thất thường trong phong độ vì làm việc cảm tính nên dù có giỏi đến mấy cũng chẳng đạt hiệu quả làm việc cao.

Lông mày thô và đậm. Ảnh: Khoevadep

Trán ngắn

Theo quan niệm tử vi phong thủy, người nào có phần trán quá ngắn thì tuổi trẻ bao giờ cũng vất vả, long đong hơn các bạn đồng trang lứa. Kiểu người này dù có nhanh nhẹn, chịu thương chịu khó, nhiệt tình làm việc đến mấy cũng đều chịu cảnh "xôi hỏng bỏng không", nghèo khổ liên miên.

Ngoài ra, những người trán ngắn thay vì nhìn nhận sự thật và thay đổi bản thân thì họ luôn đổ lỗi cho số phận, oán trách người khác nên dần dà bị đồng nghiệp hắt hủi, bạn bè xa lánh, cấp trên đánh giá thấp, cuộc sống nghèo khổ chật vật. Hễ họ động vào việc gì là việc đó đổ vỡ, thất bại nên dù có nghiên cứu kỹ hay hợp tác với người hợp mệnh, đúng thời cơ cũng luôn bị hao tài, tốn của. Vòng luẩn quẩn tiền bạc bủa vây lấy họ cả đời, nếu có phất lên đôi chút thì cũng rất ngắn ngủi mà thôi.

Sống mũi gồ, cong vẹo, lộ xương

Sống mũi gồ, cong vẹo, lộ xương. Ảnh: Khoevadep

Mũi là bộ phận tượng trưng cho năng lực cá nhân và khả năng nhận thức của một người. Xem tướng khuôn mặt, người mà mũi nhọn gầy lộ xương thì cả đời cô độc, tính tình cao ngạo nên rất khó hợp tác với người khác, cũng khắt khe khó tính, lại ích kỷ chỉ nghĩ cho mình nên ai nấy đều xa lánh.

Người sống mũi cong vẹo, không thẳng, sống mũi gồ lên tính tình cổ quái, cách đối nhân xử thế cũng khác với người thường, thích nổi bật, hay thể hiện trước mặt cấp trên, song lại có phần vô lý, hung hăng, dễ gây ấn tượng xấu. Trong nhân tướng học, mũi là cung Tài Bạch, vì thế mà người có tướng mũi xấu thì đường tài lộc cũng khó mà phát đạt. Người mà mũi gồ lộ xương, lại cong vẹo không thẳng thì tài vận cả đời chẳng mấy tốt lành, cần phải có quý nhân hỗ trợ mới có thể nâng cao vận trình.

Cằm ngắn mà nhỏ

Cằm ngắn mà nhỏ. Ảnh: Khoevadep

Người nào có cằm vừa ngắn lại vừa nhỏ, dù gương mặt có cân đối, da dẻ hồng hào, dáng vóc dễ coi đến mấy thì cũng nghèo khổ suốt cuộc đời. Đặc biệt là vào độ tuổi vãn niên, khi người khác được nhàn nhã hưởng phúc thì họ vẫn phải lao tâm khổ tứ vì tiền bạc.

Nguyên nhân đôi khi không phải do họ mà do con cái, gia đình hoặc do người bạn đời đem lại. Nhưng tựu chung là họ làm một thì tiêu mười, nên chẳng tích lũy được bao nhiêu, cả một đời người lúc nào cũng "vật vã vì tiền".

Ấn đường có sẹo, nếp nhăn, bị mày che khuất

Ấn đường là vị trí nằm giữa 2 đầu lông mày, tượng trưng cho hoài bão của một người có thực hiện được hay không. Ấn Đường nên thoáng đãng, có phần nhô lên, kỵ Ấn Đường có nhiều nếp nhăn, sẹo hay bị lông mày che khuất.

Người mà Ấn Đường bị che khuất sẽ tạo cảm giác Ấn Đường nhỏ hẹp, khiến cho lòng dạ trở nên hẹp hòi, cũng chẳng dám mơ ước gì cao xa. Họ lúc nào cũng rơi vào cảnh thiếu thốn tiền bạc bởi vận tài lộc chẳng có là bao, cả đời cũng khó làm nên chuyện gì to tát.