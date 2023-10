5 người nghi ngộ độc sau ăn lẩu ở Bắc Kạn, Bộ Y tế đề nghị làm rõ nguyên nhân

Ngày 19/10, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế Bắc Kạn về việc điều tra vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn.

Trong văn bản do Phó Cục trưởng Nguyễn Hùng Long ký ban hành cho biết, Cục An toàn thực phẩm nhận được thông tin từ Phòng Quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn về vụ nghi ngờ ngộ độc tại quán lẩu Chiêm Còi, đường Thanh Niên, tổ 8, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Cụ thể, 5 người sau khi ăn lẩu tại quán lẩu nói trên xuất hiện tình trạng dấu hiệu hoa mắt, sắc mặt tái, khô miệng, nôn, trong đó 1 người bị lả đi tại chỗ và được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo Bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho các bệnh nhân trên, trong trường hợp cần thiết có thể xin hỗ trợ hội chẩn chuyên môn với tuyến trên (Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai).

Ngành chức năng lấy mẫu xét nghiệm tại quán ăn các bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm. Ảnh: Báo Bắc Kạn

Tạm thời đình chỉ cơ sở để điều tra nguyên nhân, tổ chức điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ ngộ độc theo quy định, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm chuyển gấp về Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để xét nghiệm tìm nguyên nhân và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng. Cùng đó phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc điều tra, xác định nguyên nhân và xử lý vụ việc.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Sở Y tế Bắc Kạn chỉ đạo các đơn vị chuyên môn liên quan tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở dịch vụ ăn uống đảm bảo vệ sinh, điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc quản lý nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm và vệ sinh trong các khâu chế biến.

Tuyên truyền, giáo dục cho người dân kiến thức an toàn thực phẩm và biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm, nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen không bảo đảm an toàn thực phẩm trong lựa chọn, và sử dụng thực phẩm, không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trước đó, như Dân Việt đưa tin, tối 17/10, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn đã tiếp nhận 5 bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi cùng ăn ở một quán vỉa hè thuộc địa bàn phường Sông Cầu, TP.Bắc Kạn.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn, ngay khi tiếp nhận 5 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm, Khoa Cấp cứu của bệnh viện đã huy động tất cả nhân lực trực, cùng xử lý xông dạ dày, thở oxy, bơm rửa đường tiêu hóa… theo phác đồ của cấp cứu ngộ độc hàng loạt.

Qua xác minh ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 17/10, cả 5 người này đã cùng ăn tại một quán vỉa hè trên đường, thuộc phường Sông Cầu, TP.Bắc Kạn. Nồi nước lẩu bằng xương lợn, có tiết lợn chín, sụn sườn, lòng non, nấm, cháo, rau xanh...

Sau khi ăn lẩu và uống rượu được khoảng 10 phút, cả 5 người có dấu hiệu hoa mắt, sắc mặt tái, khô miệng, nôn, trong đó 1 người bị lả đi tại chỗ.

Hiện Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn cùng các cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu thực phẩm tại quán ăn trên để kiểm tra, xác định nguyên nhân vụ việc.