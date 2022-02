5 tính năng iPhone 14 cần học ngay theo Samsung Galaxy S22 Ultra

Màn hình tràn viền của Samsung Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22 Ultra sở hữu điện thoại thông minh gần như toàn màn hình với tỷ lệ màn hình so với thân máy là 89,87%. Con số này khác biết khá lớn so với dòng iPhone 13 và iPhone 13 Pro với tỷ lệ màn hình so với thân máy là 86%.

Vài điểm phần trăm đó tạo nên sự khác biệt rất lớn giữa 2 thiết bị. Có lẽ iPhone 14 nên cải tiến hơn nữa để đem lại trải nghiệm màn hình tràn viền thực sự cho người dùng.

Cảm biến vân tay siêu âm cho iPhone 14

Với Galaxy S22 Ultra, nhân dạng khuôn mặt không phải là hình thức bảo mật sinh trắc học duy nhất. Ẩn bên dưới màn hình 6.8 inch khổng lồ đó là cảm biến vân tay siêu âm.

Điều này khiến nhiều người kỳ vọng sẽ có một cảm biến tương tự được đặt dưới màn hình iPhone. Trước đó, các dòng iPhone 13 vẫn chỉ có Face ID. Nhiều người dùng mong muốn nhà Táo khuyết đưa trở lại công nghệ Touch ID với các sản phẩm iPhone 14.

Camera "đục lỗ"

"Tai thỏ" là một trong những thiết kế đặc trưng của iPhone. Phần notch tai thỏ của iPhone 13 Pro Max mặc dù nhỏ hơn các thế hệ tiền nhiệm nhưng vẫn không nhỏ bằng Galaxy S22 Ultra.

Thực tế, nhiều người thấy rằng thiết kế "tai thỏ" có phần kém tinh tế hơn "đục lỗ" trên Galaxy S22 Ultra – vừa để nhận dạng khuôn mặt và chụp ảnh selfie. Với camera "đục lỗ", Galaxy S22 Ultra có thể tối đa hóa trên từng cm vuông diện tích màn hình

AirPods Pro miễn phí khi mua iPhone 14

Khi đặt mua bất kỳ chiếc điện thoại nào của dòng Galaxy S22, người dùng sẽ nhận được một cặp Galaxy Buds Pro miễn phí. Bên cạnh đó, người mua sẽ nhận được 12 tháng sử dụng dịch vụ Disney miễn phí và được giảm giá đáng kể khi mua sản phẩm Galaxy Tab.

Tuy nhiên, đối với iPhone, kể từ khi dòng sản phẩm iPhone 12 được công bố vào năm 2020, Apple đã ngừng tặng kèm EarPods có dây theo hộp. Nó báo hiệu sự kết thúc của việc tặng kèm thiết bị ngoại vi, cùng cáp sạc Lightning của Apple. Điều này khiến các sản phẩm Samsung Galaxy S22 trở thành một lựa chọn hấp dẫn hơn cho những khách hàng mong muốn tối đa hóa lợi ích nhận lại khi mua một sản phẩm nào đó.

Bút cảm ứng

Đối với Samsung, khi chiếc Galaxy Note đầu tiên vào năm 2011, người dùng vô cùng thích thú khi nó là một trong những smartphone cao cấp đầu tiên có bút cảm ứng. Người dùng có thể cất chiếc bút này vào thân máy khi không sử dụng, khiến S Pen nhanh chóng trở thành tính năng được người dùng Note yêu thích. Từ đó đến nay, Samsung đã không ngừng cải thiện trải nghiệm viết tay với độ nhạy với lực tốt hơn, tính năng Air Commands và sự ra đời của Bluetooth Low-Energy.

Bởi vậy, người dùng cũng mong muốn một thiết bị ngoại vi tương tự cho iPhone. Tuy nhiên, hiện tại, không có tin đồn đáng tin cậy nào về Apple Pencil tương thích với iPhone và Apple dường như vẫn giữ vững lập trường này.