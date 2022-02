Công ty mẹ của Shopee bốc hơi hơn 16 tỷ USD trong một ngày: Điều gì đang xảy ra?

Kể từ khi bắt đầu căng thẳng chính trị với Trung Quốc vào năm 2020 sau một cuộc đụng độ biên giới, danh sách cấm ứng dụng của Ấn Độ ban đầu chi có 59 ứng dụng Trung Quốc, bao gồm cả TikTok, nhưng sau đó danh sách đã mở rộng lên 321 ứng dụng.

Ấn Độ tin rằng, dữ liệu người dùng đã được gửi qua ứng dụng này đến các máy chủ ở Trung Quốc. Nguồn tin cho biết, việc thu thập như vậy sẽ cho phép khai thác, đối chiếu, phân tích và lập hồ sơ dữ liệu, có khả năng bị "các phần tử thù địch" chống phá chủ quyền toàn vẹn của Ấn Độ và gây hại đến an ninh quốc gia.

Mới đây, Ấn Độ cũng đã tiếp tục chặn quyền truy cập vào 54 ứng dụng di động, chủ yếu là của Trung Quốc nhưng cũng bao gồm cả trò chơi di động "Free Fire" của Sea Ltd (SE.N) có trụ sở tại Singapore, do lo ngại về an ninh, các nguồn tin chính phủ cho biết.

Sea do Tencent hậu thuẫn chứng kiến hơn 16 tỷ USD bị xóa sổ sau khi Ấn Độ cấm game Free Fire. Ảnh: @AFP.

Chính vì vậy, điều này khiến Sea Ltd., công ty mẹ của sàn thương mại điện tử Shopee đã mất hơn 16 tỷ USD vốn hoá chỉ trong vòng một ngày, sau khi Ấn Độ bất ngờ cấm trò chơi điện tử ăn khách nhất của công ty này. Được biết, Free Fire là tựa game di động có doanh thu cao nhất ở Ấn Độ trong quý 3/2021, theo dữ liệu từ App Annie.

Ấn Độ cũng là một trong những thị trường lớn nhất của Free Fire. Theo dữ liệu do App Annie cung cấp cho TechCrunch, quốc gia này chiếm 40 triệu trong số 75 triệu người dùng hoạt động hàng tháng trên toàn cầu. Ngoài ra, Free Fire là trò chơi di động có doanh thu cao nhất ở Ấn Độ theo một báo cáo của MoneyControl. Trò chơi này đã kiếm được 34,3 triệu đô la ở quốc gia Nam Á vào năm 2021, tăng trưởng 125 phần trăm so với cùng kỳ năm trước đó. Trong khi đó, bản thân Sea là một trong những câu chuyện thành công lớn nhất ở Đông Nam Á, một "đế chế" bán lẻ và giải trí trực tuyến với khoảng 10 tỷ USD doanh thu hàng năm.

Trong phiên giao dịch ngày 14/2 tại thị trường New York, cổ phiếu Sea niêm yết trên NYSE sụt 18,4%, còn 129,17 USD/cổ phiếu. Giá trị vốn hoá thị trường của công ty giảm còn 71,6 tỷ USD, từ mức gần 88 tỷ USD trước đó.

Được biết, Sea, công ty có trụ sở ở Singapore lên sàn chứng khoán vào năm 2017 và nhanh chóng trở thành doanh nghiệp đại chúng đắt giá nhất ở khu vực Đông Nam Á. Nhà đầu tư đặt cược vào tiềm năng phát triển của Sea trong các lĩnh vực game, thương mại điện tử và dịch vụ tài chính tại các thị trường nước ngoài.

Theo hãng tin Bloomberg, việc Ấn Độ ban lệnh cấm đối với Free Fire, một tựa game mang lại lợi nhuận lớn cho Sea cho thấy những thách thức Sea phải đối mặt do căng thẳng địa chính trị, cũng như sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ những đối thủ như sàn thương mại điện tử Lazada của Alibaba.

Trong vòng 2 năm qua, Ấn Độ đã cấm hàng trăm ứng dụng Trung Quốc, nhưng việc áp lệnh cấm đối với Sea đã khiến giới đầu tư bất ngờ. Sea được sáng lập bởi Forrest Li, một người sinh ra ở Trung Quốc nhưng hiện mang quốc tịch Singapore. Cổ đông lớn nhất của Sea là Tencent Holdings Ltd., đây cũng được xem là "đế chế" mạng xã hội của Trung Quốc.

Nhà đầu tư đang lo ngại rằng Ấn Độ còn có thể cấm cả Shopee, trụ cột thứ hai của Sea. Shopee hiện có khoảng 300 nhân viên và 20.000 nhà bán hàng tại Ấn Độ. Oshadhi Kumarasiri, nhà phân tích tại Lightstream Research, người cung cấp báo cáo nghiên cứu về Smartkarma cho biết, lệnh cấm Free Fire có thể hạn chế hoạt động kinh doanh giải trí kỹ thuật số tổng thể của Sea, hạn chế khả năng mở rộng của Shopee sang các thị trường mới. Ông nói: "Với việc Free Fire bị cấm ở Ấn Độ, tình trạng mở rộng của Shopee ở Ấn Độ cũng đang gặp rủi ro cao". Ông nói, lệnh cấm "Free Fire" có thể ảnh hưởng đến doanh thu từ 78 triệu đến 104 triệu USD mỗi quý, đồng thời nói thêm rằng rất khó để loại trừ khả năng có lệnh cấm tương tự đối với Shopee.

Công ty mẹ của Shopee bốc hơi hơn 16 tỷ USD trong một ngày: Điều gì đang xảy ra? Ảnh: @AFP.

Đồng thời, lệnh cấm này càng gây rắc rối cho Sea vì ứng dụng thương mại điện tử Shopee của họ đã phải đối mặt với những lời kêu gọi tẩy chay của các thương nhân ở Ấn Độ, những người đã cáo buộc Shopee có những hành vi gây tổn hại cho các nhà giao dịch thương mại ngoại tuyến. Liên đoàn các thương nhân Ấn Độ cho biết họ "ngạc nhiên" trước việc Shopee vắng mặt trong danh sách cấm mới nhất.

Câu hỏi lớn nhất mà giới đầu tư đặt ra lúc này là liệu Sea có thể kháng cáo lệnh cấm của Ấn Độ và đảo ngược lệnh cấm đó hay không. Và nếu Sea không làm được việc đó, liệu lệnh cấm có mở rộng sang các mảng kinh doanh khác của Sea ở Ấn Độ - nền kinh tế Internet đang tăng trưởng nhanh nhất thế giới?

Hiện đại diện của Bộ Ngoại giao Singapore và Bộ Nội vụ Ấn Độ không có bình luận ngay lập tức nào về vấn đề này. Thông tin chi tiết chính thức đang chờ xử lý, nhưng động thái này có vẻ là một phần của đợt khống chế mới đối với các ứng dụng được coi là có xuất xứ từ Trung Quốc.

Các công ty con khác của Sea cũng đang được giám sát chặt chẽ. Liên đoàn Thương nhân Toàn Ấn Độ (CAIT) gần đây đã tiếp cận Ủy ban Cạnh tranh Ấn Độ (CCI) để có hành động chống lại bộ phận thương mại điện tử của Sea, Shopee. CAIT đã cáo buộc Shopee là một công ty 'của Trung Quốc' và đã yêu cầu thực hiện các hành động chống lại.