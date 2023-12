1. Bom nguyên tử "Little Boy" (chàng trai bé nhỏ) là bom hạt nhân mà Mỹ thả xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản vào ngày 6/8/1945. Theo ước tính, khoảng 192.020 người thiệt mạng tại Hiroshima do nhiệt, bức xạ và những hậu quả khác của bom hạt nhân "Little Boy".