50 võ sĩ boxing vĩ đại nhất: “Ngã ngửa” với Mike Tyson, Floyd Mayweather

Tạp chí boxing The Pugilist vừa đăng tải danh sách 50 võ sĩ vĩ đại nhất. Nhiều độc giả không cảm thấy quá bất ngờ khi huyền thoại Sugar Ray Robinson (Mỹ) được xếp ở vị trí số 1.

Trong sự nghiệp, Robinson đã thi đấu 198 trận với kết quả rất ấn tượng: Thắng 173 trận, hòa 6 trận và thua 19 trận. Robbinson đã qua đời vào năm 1989.

Sugar Ray Robinson (trái) được bầu là võ sĩ vĩ đại nhất

Đứng thứ hai là một cố võ sĩ rất nổi tiếng khác là Muhammad Ali. Khi còn thi đấu, Ali đã chơi 61 trận và thắng 56 trận, trong đó có tới 37 trận hạ knock-out đối phương.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người hâm mộ boxing ngạc nhiên và thậm chí là bất bình khi thứ hạng của Mike Tyson và Floyd Mayweather rất thấp. Tyson khi còn thi đấu có biệt danh "Mike thép" và ông luôn tự vỗ ngực cho rằng mình là người vĩ đại nhất. Quả thực, Tyson thời trẻ rất tài năng và luôn có sức hút vô cùng mạnh mẽ.

Mike Tyson chỉ có vị trí thứ 39 rất khiêm tốn

Tyson đã chơi 58 trận và thắng 50 trận, trong đó 44 lần thắng bằng knock-out. Con số này dường như ấn tượng hơn cả Muhammad Ali, nhưng rất bất ngờ khi Tyson chỉ đứng thứ 39 trong bảng xếp hạng 50 võ sĩ vĩ đại.

So với Tyson, vị trí của Mayweather thậm chí còn "thảm" hơn. Tính đến nay, Mayweather đã thi đấu 50 trận và đạt thành tích toàn thắng. Do vậy, những người yêu mến Mayweather có lý do để tức giận khi "Độc cô cầu lại" lại đứng ở vị trí thứ 49 trong bảng xếp hạng này.

"Độc cô cầu bại" Mayweather chỉ có vị trí thứ 49

Nhiều người đã đặt câu hỏi, vì sao Mayweather đã từng thắng Manny Pacquiao mà lại chỉ đứng áp chót, trong khi võ sĩ người Philippines lại có thứ hạng 11.

Chuyên gia về Boxing, Mike Coppinger bày tỏ sự không hài lòng trên trang cá nhân: "Bert Sugar là người từng đưa ra bảng xếp hạng top 100 tay đấm Boxing hợp lý nhất. Thật tiếc ông ấy không còn để đưa ra nhận định về bảng xếp hạng này. Tôi nghĩ Mayweather và Tyson sẽ không thể hài lòng với bảng xếp hạng này".