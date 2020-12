Tottenham bị Wolves cầm hòa, HLV Mourinho trút giận vào ai?

Trước trận đấu này, cuộc đọ sức giữa Wolves và Tottenham có kết quả khá kỳ lạ. Trong 7 lần gần nhất gặp nhau, đội làm khách có tới 5 lần chiến thắng và 2 trận còn lại có kết quả hòa.

Tottenham đã có sự khởi đầu không thể tốt hơn khi họ có bàn mở tỷ số ngay phút đầu tiên. Son Heung-min thực hiện quả phạt góc không tốt nhưng vẫn trở nên đặc biệt nhờ vào cú nã đại bác của Ndombele từ ngoài vạch 16m50 sau khi Ben Davies nhả bóng ra tuyến hai. Trái bóng cắm thẳng vào góc lưới trong sự bất lực của thủ môn Rui Patricio bên phía Wolves.

Tottenham có bàn mở tỷ số rất sớm, nhưng cuối cùng chỉ có một trận hòa với Wolves

Dẫn bàn trước, Tottenham chơi khá hứng khởi và Ndombele tiếp tục nổi bật trên sân. Cầu thủ này liên tiếp tạo ra 2 cơ hội ngon ăn cho Reguilon, tiếc là cầu thủ người Tây Ban Nha dứt điểm thiếu chính xác.

Trong những phút sau đó của trận đấu, Wolves dù nỗ lực nhưng không mấy khởi sắc về chuyên môn. Mặc dù vậy, do Tottenham thể hiện tư tưởng chơi bóng co cụm để bảo toàn cách biệt mong manh, đội chủ nhà đã có bàn gỡ ở cuối trận. Trong một tình huống phạt góc do Pedro Neto thực hiện, trung vệ Romain Saiss đã di chuyển cắt mặt đón bóng rồi tung ra cú lắc đầu đưa bóng về góc xa khiên thủ môn Hugo Lloris của Tottenham bó tay.

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa khiến HLV không hài lòng thấy rõ. Phát biểu về cuộc so tài này, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho biết: "Chúng tôi chơi tốt và có bàn mở tỷ số. Sau đó, cả đội có thêm 89 phút nữa để ghi thêm bàn thắng và kết liễu trận đấu. Nhưng khả năng dứt điểm của các cầu thủ có vấn đề. Khi bạn kiểm soát trận đấu, dẫn trước rồi cuối cùng chỉ có kết quả hòa, rõ ràng các cầu thủ đã không đạt được hiệu quả như mong đợi".

Chưa hết thất vọng vì chỉ có 1 điểm, HLV Mourinho nhấn mạnh: "Toàn đội phải rút kinh nghiệm về điều này. Trong tay tôi có nhiều cầu thủ đẳng cấp nhưng họ lại thiếu đi may mắn và sự chính xác. Tại Premier League, thiếu một điều gì đó đồng nghĩa với việc không thể giành kết quả tốt. Tất cả sẽ phải thay đổi vì mùa giải vẫn còn rất dài. Chúng tôi không vui với trận hòa này và sẽ phải làm việc để điều tương tự không lặp lại".

Kết quả các trận đấu:

Bảng xếp hạng: