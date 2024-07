6 cây cảnh tài lộc, nhỏ rẻ như bắp cải, già đáng giá nghìn vàng, gia đình thêm giàu có, thịnh vượng

Những người bạn thích trồng cây cảnh nên biết rằng một số cây giống hoa, cây cảnh khi còn nhỏ rất rẻ, có thể mua với giá vài trăm ngàn, thậm chí vài chục ngàn.

Nhưng chỉ cần bạn kiên nhẫn chăm sóc cây cảnh vài chục năm, thậm chí vài năm, nó có thể trở thành gia tài lớn lên đến hàng tỷ, thậm chí hàng chục tỷ đồng.

Nếu bạn có không gian rộng rãi trong nhà, ngoài sân, bạn cũng có thể trồng một vài loại hoa, cây cảnh này trước khi bạn nhận ra chúng biến thành gia tài không nhỏ.

Dưới đây là 6 cây cảnh phú quý, nhỏ rẻ như bắp cải, già đáng giá nghìn vàng.

Cây cảnh có thể cao đến 3-4m, càng lâu năm thì hoa càng lớn, càng cao tuổi thì càng giống như bình rượu quý, càng có giá trị. Ảnh minh họa Toutiao

1. Cây cảnh: Bóng tuyết

Bóng tuyết Trung Quốc tên tiếng Anh là Chinese Snowball, Snowball Viburnum, Chinese Snowball Viburnum, tên khoa học là Viburnum macrocephalum thuộc họ họ Kim ngân (Caprifoliaceae).

Giá trị trang trí của cây cảnh này rất cao. Chúng có những bông hoa rất lớn, chuyển từ màu xanh ngọc sang trắng muốt - như những viên cầu tuyết khổng lồ. Nếu mẫu đơn là loài hoa phú quý ở cõi nhân gian thì bóng tuyết là loài hoa ở cõi thần tiên.

Cây cảnh này không chỉ mang cho không gian sự tươi mới, mà còn có mang ý nghĩa phong thủy tốt đẹp giúp cho gia chủ có nhiều may mắn trong cuộc sống, tài lộc dồi dào. Ảnh minh họa SH

Tại Trung Quốc, đã có cây bóng tuyết sống đến 300 năm, hàng năm cây vẫn ra đầy hoa, tạo nên khung cảnh rất ngoạn mục.

Nhiều người còn cho rằng, trồng cây cảnh bóng tuyết trong sân có nghĩa là điềm lành đến nhà, xua đuổi thị phi.

Cây cảnh này khi còn nhỏ không đắt tiền, chỉ vài trăm nghìn đồng nhưng khi trưởng thành, chúng có thể có giá hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng.

Thời điểm tốt nhất để trồng hoa bóng tuyết là đầu mùa xuân. Ảnh minh họa Toutiao

Vì vậy, nếu nhà bạn có sân hoặc không gian thoáng đãng khác, hãy trồng một cây để vừa được ngắm hoa đẹp, thư giãn tâm hồn, vừa cảm thấy tiền chảy vào túi.

Thời điểm tốt nhất để trồng hoa bóng tuyết là đầu mùa xuân. Lúc này, hoa bóng tuyết đã bắt đầu nhú nụ hoa, bạn sẽ có thể thưởng thức hoa ngay sau khi trồng.

Nếu trồng cây cảnh này vào thời điểm đang nở hoa thì thời gian ra hoa sẽ rút ngắn, hoa có thể không mọc trong một thời gian dài sau khi hoa tàn, hoặc tốc độ sinh trưởng có thể chậm.

Hoa mẫu đơn mới là “cây phú quý” thực sự. Ảnh minh họa SH

2. Cây cảnh: Mẫu đơn

Hoa mẫu đơn mới là “cây phú quý” thực sự, một cây giống nhỏ giá chỉ như cái bắp cải nhưng cây già lại có giá ngàn vàng.

Mẫu đơn, tên khoa học là Paeonia, là chi duy nhất trong họ Mẫu đơn (Paeoniaceae). Đúng như tên gọi của nó, hoa mẫu đơn được mệnh danh là vua của các loài hoa và chúng thực sự xứng đáng với danh tiếng của mình.

Hoa của nó sang trọng và thanh lịch, duyên dáng và xinh đẹp. Hoa mẫu đơn là vua của các loài hoa, với những bông hoa khổng lồ và những cánh hoa xếp tầng.

Ngôn ngữ của hoa mẫu đơn là tình cảm, phú quý, cát tường, hạnh phúc. Ảnh minh họa petertimages

Người xưa coi mẫu đơn là biểu tượng của sự sang trọng và quý phái, kiêu hãnh và quyền lực, cao quý và nổi bật. Cây cảnh này là biểu tượng của sự giàu có, cát tường và thịnh vượng.

Vì màu sắc, hình dáng, hương thơm xuất sắc về mọi mặt nên loài hoa này được ca tụng là “bông hoa phú quý”.

Ngôn ngữ của hoa mẫu đơn là tình cảm, phú quý, cát tường, hạnh phúc, duyên dáng và huy hoàng, vẻ đẹp dân tộc và hương thơm thiên đường.



Cây mẫu đơn cổ thụ được trồng trong vườn hoàng gia và quý tộc từ xa xưa nó là biểu tượng của sự thịnh vượng, thể hiện bản sắc, địa vị và gu thẩm mỹ chỉ những người giàu sang mới có được.

Cây giống hoa mẫu đơn rất rẻ và có thể mua được chỉ với vài trăm ngàn. Ảnh minh họa SH

Từ “duyên dáng và sang trọng” là một cách diễn tả hoàn hảo cho vẻ đẹp của loài hoa này. Cây cảnh mẫu đơn có khả năng chịu lạnh rất tốt và có thể trồng ở hầu hết các vùng.

Cây giống hoa mẫu đơn rất rẻ và có thể mua được chỉ với vài trăm ngàn. Còn một cây vài chục tuổi có giá gấp trăm ngàn lần, còn cây vài trăm tuổi có thể là bảo vật quốc gia.

Thời điểm trồng hoa mẫu đơn tốt nhất là một tháng trước và sau thu phân, từ cuối tháng 8 đến cuối tháng 10. Mẫu đơn trồng vào thời điểm này dễ sống và sẽ nở hoa vào cuối xuân đầu hè năm sau.

Nếu trồng mẫu đơn rễ trần vào thời điểm khác thì tỷ lệ sống sót là cực kỳ thấp. cho dù còn sống nhưng cũng là sống dở chết dở.

Cây cảnh này thường xanh quanh năm, cành khỏe và có giá trị làm cảnh cao. Ảnh minh họa Toutiao

3. Cây cảnh: Tùng La Hán

Tùng La Hán (Podocarpus) là loại “cây kim tiền” và là biểu tượng của sự giàu sang nên rất thích hợp trồng tại nhà.

Cây cảnh này thường xanh quanh năm, cành khỏe và có giá trị làm cảnh cao. Một cây cảnh tùng La Hán có thể truyền từ đời này qua đời khác, cây cành nhiều tuổi càng có giá.

Từ xa xưa đến nay, cây cảnh tùng La Hán thường được các gia đình giàu có yêu thích. Dù là khu vườn nhỏ, trong sân hay trong nhà, nhiều gia đình giàu có đều thích bày cây cảnh tùng La Hán.

Cây tùng La Hán sinh trưởng khá chậm nhưng có tuổi thọ rất cao. Trong dân gian, cây tùng La Hán còn được mệnh danh là “cây cất giữ của cải” bởi vì khi cây cảnh này nhiều tuổi rất có giá trị về kinh tế.

Đây cũng là cây cảnh "gia truyền" được cha ông để lại cho con cháu, có ý nghĩa tốt đẹp, tạo phúc cho thế hệ mai sau.

Về ý nghĩa phong thủy, cây tùng La Hán mang lại may mắn, bình an. Quả của cây cảnh này không khác những bức tượng La Hán nên mọi người thường cho rằng đây là loài cây linh thiêng, trồng trong vườn sẽ bảo trợ bình an, may mắn cho gia đình.

Về ý nghĩa phong thủy, cây tùng La Hán mang lại may mắn, bình an. Ảnh minh họa Toutiao

Hơn nữa, cây cảnh này còn có ý nghĩa về sự phồn vinh, thịnh vượng bởi vì cây có sức sống bền bỉ, luôn xanh tốt, tràn đầy sức sống, bất chấp mọi nghịch cảnh, khó khăn.

Các gia đình giàu có thường trồng trong nhà cây cảnh tùng La Hán vì nó thể hiện sự giàu sang phú quý. Cây được chăm sóc càng xanh tốt có nghĩa tài lộc của gia đình không ngừng tăng trưởng dồi dào.

Cây giống tùng La Hán nhỏ thực sự rẻ, chỉ vài trăm đến vài triệu đồng nhưng những cây bonsai già cỗi có giá đặc biệt cao, lên đến hàng tỷ đồng.

Khi trồng cây cảnh này, bạn nên chú ý đến việc cắt tỉa và tạo hình. Ảnh minh họa Toutiao

Nếu bạn có 1 cây tùng La Hán già trong nhà thì đó thực sự là một "ngân hàng" nhỏ. Càng giữ lâu, bạn có càng nhiều tiền gửi.

Tùng La Hán có thể được trồng vào mùa xuân và mùa thu, chẳng hạn như từ tháng 3 đến tháng 4 vào mùa xuân và tháng 9 đến tháng 10 vào mùa thu.

Khi trồng cây cảnh này, bạn nên chú ý đến việc cắt tỉa và tạo hình. Bởi vì giá trị của cây cảnh tùng La Hán liên quan trực tiếp đến hình dạng của nó. Dáng càng đẹp, càng độc thì giá càng cao.

Hồng đá là cây cảnh bonsai có giá trị làm cảnh cao và có ý nghĩa phong thủy tốt lành rất được ưa thích. Ảnh minh họa Inf.news

4. Cây cảnh: Hồng đá

Cây cảnh hồng đá (tên tiếng Anh là Diospyros cathayensis hoặc Cathay persimmon) có giá trị làm cảnh rất cao kể cả khi chúng chỉ có lá, ra hoa hoặc ra quả.

Hình dáng lá tươi tốt, hoa thơm và những quả vàng lúc lỉu ngụ ý tài lộc, vàng bạc đến nhà mà rất nhiều nhà giàu thích trồng cây cảnh này trong nhà.

Cây cảnh này mất nhiều thời gian mới kết quả. Ảnh minh họa Toutiao

Cây cảnh hồng đá có ý nghĩa là nhiều con cái, nhiều phúc lộc, trường thọ và phú quý, có tác dụng phong thủy tụ tài, thu hút tài lộc, làm ăn phát đạt.

Cây giống hồng đá thực sự không hề đắt, bạn có thể mua với giá chỉ vài trăm nghìn đồng nhưng hãy cẩn thận "đứt tay" nếu chạm vào những cây cảnh có tuổi hàng chục năm.

Vào mùa thu, cây cảnh đầy những chiếc đèn lồng nhỏ màu cam đỏ sẽ mang lại cho bạn cảm giác thành tựu đặc biệt. Ảnh minh họa Toutiao

Giá trị của các cây bonsai cổ thụ sẽ vượt xa trí tưởng tượng của chúng ta. Hồng đá hầu hết được trồng trong chậu, chỉ cần trong nhà có đủ ánh sáng là có thể trồng tốt.

Cây cảnh này thích hợp trồng vào vụ xuân thu, tỷ lệ sống sót tương đối cao. Nếu bạn muốn mua những cây hồng đã đã kết trái thì nên mua vào mùa hè thì thích hợp hơn. Lúc này, tất cả cây hồng đá đã bắt đầu kết trái. Bạn có thể chứng kiến quá trình sinh trưởng của quả khi mua về nhà.

Vào mùa thu, cây cảnh đầy những chiếc đèn lồng nhỏ màu cam đỏ sẽ mang lại cho bạn cảm giác thành tựu đặc biệt.

Lá của loài cây này nhẵn bóng, xếp ngay ngắn trên cành, tạo cho cây vẻ ngoài thanh tú, nhã nhặn. Ảnh minh họa Toutiao

5. Cây cảnh: Hoàng dương

Cây cảnh hàng dương (Buxus) được coi là biểu tượng "quý ông giữa các loài cây", mang dáng vẻ của của người quân tử, ôn hòa mà sáng suốt, thanh tịnh chính trực, thà chịu vỡ nát chứ không chịu khuất phục…

Lá của loài cây này nhẵn bóng, xếp ngay ngắn trên cành, tạo cho cây vẻ ngoài thanh tú, nhã nhặn. Thân cây có vỏ dày và sần sùi, chúng nứt thành đường kẻ dọc theo thân tạo nên vẻ độc đáo riêng của chúng.

Hoàng dương có vị trí đặc biệt quan trọng trong phong thủy và được coi là có chức năng giữ nhà, an gia trấn trạch và tăng cường sự giàu có cho gia đình.

Ngoài ra, cây cảnh này còn được cho là mang lại sự giàu có và thịnh vượng cho gia đình. Ảnh minh họa Toutiao

Nhờ tính thanh lọc các khí độc, trong phong thủy, hoàng dương có thể hấp thụ năng lượng tiêu cực và bảo vệ ngôi nhà khỏi những linh hồn ma quỷ. Nó được coi là một lá bùa hộ mệnh mạnh mẽ mang lại hòa bình và may mắn cho gia chủ.

Người xưa có câu: "Gia đình có hoàng dương, trụ cột sức mạnh cho nhiều thế hệ". Mặc dù cây cảnh này tương đối phổ biến nhưng không nhiều người có thể kiên nhẫn trồng nó thành cây cảnh lâu năm.

Cây hoàng dương có khả năng thích ứng mạnh nên trồng vào mùa xuân và mùa thu thì tốt hơn. Ảnh minh họa Toutiao

Vì vậy, một cây hoàng dương nhỏ giá như bắp cải nhưng khi hàng chục tuổi lại có thể lên đến hàng tẳm triệu, hàng tỷ đồng, thực sự trở thành cây "nghìn vàng".

Cây hoàng dương có khả năng thích ứng mạnh nên trồng vào mùa xuân và mùa thu thì tốt hơn, nhưng miễn là bộ rễ của cây con còn nguyên vẹn thì có thể trồng vào mùa hè.

Sau khi mua cây giống hoàng dương, nếu muốn chúng lớn nhanh hơn, bạn có thể trồng xuống đất trước rồi đem trồng vào chậu khi chúng lớn hơn.

Nếu không thiếu tiền, bạn cũng có thể mua cây giống hoàng dương lớn hơn một chút đã được tạo hình và vừa trồng vừa ngắm sẽ tốt hơn nhiều so với việc nuôi cây con siêu nhỏ.



Đặc biệt, "vua của giới quý tộc" này chính là hoa trà vàng. Ảnh minh họa Toutiao

6. Cây cảnh: Trà vàng

Vào thời xa xưa, trong sân của những gia đình giàu có luôn có một số cây hoa trà cổ thụ trang trí ở mặt tiền. Vì vậy, hoa trà được mệnh danh là "quý tộc trong các loài hoa" và được giới trí thức yêu thích từ hàng nghìn năm nay.

Cây cảnh này được mệnh danh là "gấu trúc trong giới thực vật", là "nữ hoàng của thế giới trà", rất quý giá.

Hoa trà vàng có cánh hoa dày, khi có nắng xuyên qua lớp sáp, cánh hoa càng trở nên tinh xảo, trong mờ, vàng óng ánh. Trong ánh nắng, dường như bông hoa nào cũng rực rỡ, lấp lánh. Màu trà thơm vàng rực rỡ, tỏa ánh vàng của mùa màng bội thu và sự giàu có, thịnh vượng, đặc biệt có ý nghĩa.

Mỗi khi trà hoa vàng nở, nó sẽ biến thành muôn vàn bông hoa lộng lẫy, ánh vàng rực rỡ, thời gian nở cũng rất lâu. Cây cảnh này có thể khiến người ta hoa cả mắt, dùng dáng vẻ hoa mỹ cùng hương thơm quyến rũ để thu hút mọi người.

Hơn 90% hoa trà không có mùi thơm nhưng trà vàng là một ngoại lệ. Hương thơm của loài hoa này cũng đặc biệt thơm ngát. Cây cảnh này có thể tỏa hương thơm đặc biệt khắp ban công và sân nhà bạn, cách xa 100m cũng có thể ngửi thấy.

Không chỉ để làm cảnh, hoa trà vàng còn vô cùng bổ dưỡng. Chúng có đến hơn 300 chất dinh dưỡng và được mệnh danh là "hải sâm của đất liền". Nó có giá trị dinh dưỡng cao hơn các thành phần hàng đầu như nhân sâm và nấm linh chi, có khả năng kháng nhiều bệnh tật, thậm chí ức chế tế bào ung thư.

Cây giống hoa trà vàng được trồng nhân tạo không đắt tiền, nhưng sau vài chục năm, nó có thể có giá hàng tỷ đồng.

Hoa trà vàng có yêu cầu môi trường tương đối cao. Cây cảnh phát triển tốt hơn ở ngoài trời. Hoa trà vàng thích hợp trồng vào mùa xuân.

Một mặt, nhiệt độ vào mùa xuân không cao cũng không thấp, độ ẩm không khí tăng cao, rất thích hợp cho hoa trà vàng phát triển.

Nếu bỏ lỡ hoa trà vàng vào mùa xuân, bạn có thể trồng vào mùa thu sau khi thời tiết mát mẻ. Ảnh minh họa Toutiao

Mặt khác, hoa trà vàng trồng vào mùa xuân có thể được chiêm ngưỡng trực tiếp bằng hoa, điều này có thể tránh mua phải hàng giả một cách hiệu quả.

Nếu bỏ lỡ hoa trà vàng vào mùa xuân, bạn có thể trồng vào mùa thu sau khi thời tiết mát mẻ. Khi đó, hoa trà vàng sẽ có nụ hoa khác biệt nếu chú ý chăm sóc sẽ nở hoa bình thường vào mùa xuân.

Nếu bạn có sân vườn hay ngôi nhà rộng rãi, hãy trồng cho mình vài cây cảnh trong số "nghìn vàng" này nhé. Vài chục năm sau, bạn chắc chắn sẽ có 1 khoản tiền dưỡng già sung túc.