Người xưa nói: "Đầu giường không hướng về 4 phương, gia đình không tai họa, không nợ nần"

Vậy câu nói của người xưa: "Đầu giường không hướng về 4 phương, gia đình không tai họa, không nợ nần" có nghĩa là gì vậy?

1. Người xưa dặn: Đầu giường không đối diện với nhà vệ sinh

Theo người xưa, nhà vệ sinh được coi là nơi bẩn thỉu, chứa đầy các loại vi khuẩn và mùi hôi, còn giường ngủ là nơi để con người nghỉ ngơi và ngủ thì phải tránh xa mọi thứ bẩn thỉu, ô uế.

Nếu đầu giường hướng vào nhà vệ sinh sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi mùi hôi của nhà vệ sinh, tạo cho người ta cảm giác mệt mỏi, chán nản.

Môi trường sống như vậy rõ ràng không có lợi cho sức khỏe thể chất, tinh thần và giấc ngủ ngon của con người. Do đó, người xưa khuyên không đặt đầu giường đối diện với nhà vệ sinh.

Theo người xưa, việc lựa chọn và bố trí môi trường sống rất quan trọng, liên quan đến sức khỏe thể chất, tinh thần và phong thủy gia đình. Ảnh minh họa Reddit

2. Người xưa dặn: Đầu giường không hướng ra cửa sổ

Vào thời xa xưa, hầu hết cửa sổ trong nhà đều là cửa sổ giấy, khả năng truyền ánh sáng kém và hiệu quả chống trộm tương đối yếu.

Nếu đầu giường hướng ra cửa sổ sẽ dễ bị ánh sáng và tiếng ồn bên ngoài làm phiền, tạo cho người ta cảm giác khó chịu. của sự bất an và khó chịu.

Ngoài ra, đầu giường hướng ra cửa sổ còn có những nguy hiểm nhất định về an toàn, dễ bị kẻ trộm rình rập, xâm nhập, gây nguy hiểm nhất định cho sự an toàn tài sản của người ở. Do đó, người xưa khuyên không nên kê đầu giường hướng ra cửa sổ và sát cửa sổ.

3. Người xưa dặn: Đầu giường không đối diện với gương

Vào thời xa xưa, người xưa có một quan niệm rất đặc biệt về gương. Họ tin rằng gương có tác dụng xua đuổi nhất định và có thể phản xạ, xua tan một số hơi thở đáng ngại và linh hồn ma quỷ.

Vì vậy, gương bị cấm xuất hiện ở một số dịp và địa điểm cụ thể. Và nếu đầu giường hướng vào gương sẽ dễ sinh ra một số hệ lụy và ảnh hưởng xấu về mặt tâm lý, khiến con người có cảm giác sợ hãi, giật mình, nhất là khi tranh tối tranh sáng mà nhìn thấy 1 bóng hình trong gương.

Môi trường sống như vậy rõ ràng không có lợi cho sức khỏe thể chất, tinh thần và giấc ngủ ngon của con người. Do đó, người xưa khuyên không nên đặt đầu giường đối diện với gương.

Mặc dù câu nói của người xưa: "Đầu giường không hướng về 4 phương, gia đình không tai họa, không nợ nần" bắt nguồn từ phong tục tập quán và điều kiện sinh hoạt ngày xưa, khác xa với môi trường sống hiện đại nhưng vẫn có 1 số điều có thể tham khảo. Ảnh minh họa janeperrone

4. Người xưa dặn: Không chừa khoảng trống ở đầu giường

Theo người xưa, để trống đầu giường được coi là một biểu tượng không may mắn. Nó ngụ ý rằng người ở trong đó đã mất đi sự tin cậy và hỗ trợ, dễ rơi vào trạng thái bất an và lo lắng, khiến con người có cảm giác cô đơn và bất lực.

Để tránh những hệ lụy và ảnh hưởng tâm lý như vậy, khi trang trí phòng ngủ người ta thường chọn những món đồ có tính nâng đỡ, bảo vệ nhất định để lấp đầy những khoảng trống ở đầu giường như giá sách, chậu cây…

Mặc dù câu nói của người xưa: "Đầu giường không hướng về 4 phương, gia đình không tai họa, không nợ nần" bắt nguồn từ phong tục tập quán và điều kiện sinh hoạt ngày xưa, khác xa với môi trường sống hiện đại nhưng vẫn có 1 số điều có thể tham khảo.

Trong xã hội hiện đại, việc lựa chọn, bố trí môi trường sống vẫn rất quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thể chất, tinh thần và chất lượng cuộc sống của chúng ta.

Vì vậy, khi lựa chọn, bố trí môi trường sống chúng ta phải cân nhắc đầy đủ nhiều yếu tố để tạo nên sự môi trường ấm áp, an toàn, tiện nghi.