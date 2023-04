6 cây cảnh "tụ tài", trồng trong nhà chiêu tài, rước lộc, lười nuôi "phú quý", chăm chỉ nuôi chết

Các loài hoa, cây cảnh thường là biểu tượng của những điều đẹp đẽ, chứa đựng nhiều mong ước của con người về cuộc sống phú quý, thịnh vượng, phúc lộc dồi dào.

Trồng hoa còn có thể vun đắp tình cảm, bồi dưỡng tinh thần cho con người. Nhiều người thích trồng một số cây cảnh, loài hoa tốt lành trong nhà, vừa trang trí nhà cửa đẹp mắt, ấm áp và mưu cầu cho một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tuy nhiên, các cây cảnh có thói quen khác nhau, có cây ưa nước, mùa hè thiếu nước sẽ khô héo, nhưng có loài lại chịu hạn tốt hơn, cho dù là mùa hè nóng bức cũng không nên tưới quá thường xuyên.

6 cây cảnh "tụ tài" dưới đây là những cây cảnh không ưa nước. Việc tưới nước không làm những cây cảnh này xanh tươi mà còn nhanh chóng vàng lá, khô héo và chết. Nếu cây chết thì không thể "chiêu tài hút lộc" mà còn có khiến tài lộc thất thoát.

Vì vậy, muốn cây cảnh xanh tươi, rạng rỡ, "phú quý, sinh tài" thì bạn nhất định nên lười biếng một chút.

1. Cây cảnh: Kim tiền

Cây kim tiền có thân cây cao và thẳng, tuy là cây thân thảo nhưng cành và lá của nó lại mang dáng dấp của một "cây" rất ra dáng.

Toàn thân của cây cảnh này đều là "thịt", bao gồm thân, cành, lá mập mạp và bộ rễ cũng nhiều thịt.

Những chiếc lá kép của nó xanh tươi quanh năm, mọc liên tục từ những thân dưới đất, sau đó cao dần lên và to dần lên, giống như một chuỗi đồng xu cổ nối tiếp nhau, được nhiều người thích chưng ở nhà hoặc ở công ty với ngụ ý mong có thêm nhiều tiền tài.

Vì vậy, đương nhiên cây cảnh này sợ nhất là tưới quá nhiều và quá thường xuyên. Nếu tưới quá nhiều sẽ dễ bị tích nước mà thối rễ, vàng lá, khô héo.

Do đó, trong thời gian bình thường, hãy lười tưới nước, đợi đất khô hẳn rồi tưới kỹ và không để cây cảnh bị tích nước.

Ngoài ra, cây cảnh kim tiền không ưa ánh nắng gắt trực tiếp, nhất là vào mùa hè cây dễ bị vàng lá nên chỉ cần đặt cây ở môi trường trong nhà thoáng mát.

2. Cây cảnh: Sen đá lục bình

Sen đá lục bình (Aeonium) cũng là cây cảnh lâu năm thuộc chi Purslane. Tuy nhiên, nó có thể phát triển thành "cây cổ thụ nhỏ" trang nghiêm, lá tròn dày và giống như đồng xu, mọc trên thân chính, xếp ngay ngắn, chắc và có màu xanh đậm, rất đẹp mắt, được nhiều người yêu hoa ưa chuộng.

Cây cảnh này có thể đặt trên bàn làm việc hoặc bàn cà phê trong phòng khách, bậu cửa sổ và những nơi khác, trông thật ngây thơ, tươi mới và quyến rũ.

Chính những chiếc lá như đồng xu nên nhiều người còn gọi nó là "cây tiền", trồng trong nhà với ngụ ý chiêu tài, rước lộc.

Cây cảnh này có xuất xứ ở vùng nhiệt đới ít mưa, ưa môi trường ấm áp, nhiều nắng và khô ráo, không chịu được úng và ẩm, sợ lạnh và ẩm nhất.

Nếu bạn là một người siêng năng và thường xuyên tưới nước quá nhiều, lá của nó sẽ dễ bị vàng và rụng, và cuối cùng nó trở nên trơ trọi.

Vào mùa hè, bạn nên tưới ít nước, tránh mưa, nếu độ ẩm không khí quá cao hoặc đất thường xuyên ẩm ướt, không thông thoáng thì lá sẽ bị thối và đen lại hoặc có đốm bệnh trên lá.

Lâu dần, cây cảnh sẽ bị bệnh nấm. nhiễm toàn cây, gây thối thân, thối đen bộ rễ và chết. Bạn cũng tránh tích tụ nước trên lá.

Khi nhiệt độ mùa hè trên 35 độ C, cây cảnh phát triển chậm, thậm chí ngủ đông, chỉ cần đặt ở nơi thoáng gió và có bóng râm, nếu không khí khô thì phun nước vào môi trường xung quanh để hạ nhiệt.

Sau khi được chăm bón tốt, cây cảnh này có thể nở hoa, trên ngọn lá sẽ nở những bông hoa nhỏ màu vàng tươi, tươi tắn và rực rỡ.

Các mùa khác không được để lâu ở nơi thiếu ánh sáng hoặc trong nhà, nếu không do thiếu ánh sáng dễ phát triển quá mức, các lá non mọc ra có khoảng cách lớn, mất thẩm mỹ. Nhiệt độ vào mùa đông luôn ở mức trên 10 độ C cây cảnh mới phát triển tốt.

Cây sen đá lục bình không cần bón phân thường xuyên, trong thời kỳ sinh trưởng chỉ cần bón thêm một ít phân bón loãng hoặc phân tan chậm, cung cấp đủ ánh sáng, khi đất trong chậu khô thì tưới đẫm nước, cây sẽ phát triển rất tươi tốt.

3. Cây cảnh: Sen đá chuỗi tiền

Sen đá chuỗi tiền là một loại cây mọng nước. Cây cảnh nhìn như một chuỗi tiền đồng cổ xưa được xâu lại với nhau, nhìn hình dáng đã rát "tài lộc".

Những chuỗi tiền có khả năng sinh sản và tốc độ sinh trưởng rất nhanh, trong thời kỳ sinh trưởng nếu chọn đoạn cành lá khỏe thì có thể trồng ra chậu lớn. Được nuôi dưỡng tốt, cây cảnh này cũng có thể nở hoa.

Sen đã chuỗi tiền giống như hầu hết các loài mọng nước khác, chịu hạn và dễ nuôi, sợ môi trường quá ẩm và không thích tưới quá nhiều nước.

Đặc biệt là vào thời kỳ nhiệt độ cao vào mùa hè, cây cảnh này sẽ bước vào trạng thái bán ngủ đông. hoặc thời kỳ ngủ đông, tốc độ sinh trưởng của nó sẽ thay đổi, từ từ hoặc dừng lại.

Vào lúc này, bạn cần đặt cây cảnh ở nơi râm mát thoáng gió, đồng thời kiểm soát việc tưới nước, đất trong chậu nên được "làm khô và tưới nước" để tránh úng và thối rễ.

Các mùa khác không nên tưới quá nhiều tránh cây phát triển quá mức. Vụ sinh trưởng xuân và thu có thể đặt ngoài trời hoặc nơi có đủ ánh nắng, nếu nắng nhiều lá sẽ nhanh xuống màu nhưng cũng không được để cây thiếu nắng.

Thông thường không cần bón quá nhiều, chỉ cần bón một ít phân trong thời kỳ sinh trưởng, đặc biệt thích hợp với những người lười vận động.

4. Cây cảnh: Đinh lăng lá tròn

Đinh lăng lá tròn là một loại cây bụi thường xanh. Cây lớn hay nhỏ đều có hình dáng rất khí thế, phiến lá hình tròn, méo lá cuộn vào trong, quanh năm xanh tươi, thích hợp đặt ở phòng khách và những nơi khác trong nhà.

Những chiếc lá tròn xoe, xanh bóng, rất có ngụ ý tiền tài, được nhiều người yêu thích.

Cây cảnh này có loại lá tròn xanh và lá tròn cẩm thạch. Cây đinh lăng lá tròn phong thủy thể hiện được sự tươi mới và hạnh phúc, hơn nữa cây còn mang đến nhiều điều may mắn, sức khỏe. Những chiếc lá tròn xoe, xanh bóng, rất có ngụ ý tiền tài, được nhiều người yêu thích.

Đinh lăng lá tròn là một loại cây nhiệt đới, thích môi trường sinh trưởng ấm áp và ẩm ướt, nhưng chịu được khô hạn và ngập úng.

Khi trồng cây cảnh này cần chú ý trồng trong đất dinh dưỡng tơi xốp và thoáng khí, tưới nước khi bề mặt đất chậu khô một nửa, tưới kỹ và không để tích tụ nước.

Nếu trong phòng rất khô, có thể thường xuyên phun sương giữ ẩm cho lá, thoáng gió, nếu không, cây cảnh sẽ dễ tích nước làm thối rễ, lá chuyển sang màu vàng, khô và đen.

5. Cây cảnh: Kim ngân

Cây cảnh kim ngân là một trong những loại cây trồng trong chậu trồng trong nhà nổi tiếng, lá thường xanh quanh năm, thân cây cao thẳng mang ý nghĩa cát tường. Tên gọi của chúng đã ngụ ý mang vàng rước bạc về nhà.

Đây là loại cây cảnh được nhiều người ưa chuộng trồng trong phòng khách hay phòng làm việc. Tuy nhiên, cây kim ngân vốn dĩ sợ tưới quá nhiều nước, nhiều người nuôi cây tài lộc vì tưới nước quá nhiều nên lá vàng, rụng, rễ thối và khô héo.

Cây cảnh này nhìn cao, thân khỏe, thẳng nhưng bộ rễ không phát triển, rễ toàn là rễ mao dẫn, tương đối mỏng manh, rễ phụ có khả năng hút ẩm, dễ bị thối rễ, khó thở, gây nghẹt rễ, thối rễ.

Đặc biệt là cây cảnh này để trong văn phòng, mùa hè thời tiết nắng nóng, đồng nghiệp vất vả tưới nước ngay khi vừa đến văn phòng, hoặc di chuyển ra nắng dễ bị vàng lá, rụng lá, rễ bị thối và khô héo.

Cây cảnh cần phát triển, màu xanh bóng mượt, đạt được trạng thái "phú quý vinh hoa" mà bạn mong muốn.

Tuy nhiên, một số người nuôi cây kim ngân ít chăm sóc, có khi cả tháng mới tưới một lần thì cây không chết mà ngược lại còn xanh tốt tươi tốt.

Khi trồng cây cảnh này nên chọn chậu cây không nên quá lớn, nên trang bị đất tơi xốp, thoáng khí, việc tưới nước phải được kiểm soát, bề mặt đất chậu phải khô hoàn toàn mới tưới kỹ, không khí khô ráo, có thể thường xuyên phun lên lá để giữ ẩm.

Ngoài ra, bạn cần tưới nước, bón một ít phân bón hỗn hợp hoặc phân lỏng loãng, ngừng bón phân trong thời gian nhiệt độ cao và nhiệt độ thấp.

Đặt trong nhà ở nơi thông thoáng và sáng sủa vào mùa hè để tránh bị cháy nắng, giữ nhiệt độ trên 15 độ vào mùa đông. Như vậy, cây cảnh sẽ phát triển, màu xanh bóng mượt, đạt được trạng thái "phú quý vinh hoa" mà bạn mong muốn.

6. Cây cảnh: Sen đã ống điếu

Sen đá ống điều là một loại cây mọng nước thuộc họ Crassulaceae. Lá của nó có thể tiếp tục phát triển mạnh mẽ và khả năng phân nhánh đặc biệt mạnh.

Hơn nữa, đầu lá của cây cảnh như hình ống điếu, ống hút có màu đỏ rực rỡ, như thể nó không ngừng hút vận may và tài lộc, vì vậy người ta còn gọi nó là cây hút tiền, cây chiêu lộc.

Cây cảnh này chịu hạn không chịu rét, mùa đông nhiệt độ không được thấp hơn 10 độ. Nó cũng không chịu được nước và độ ẩm, nếu đất chậu không khô thì không nên tưới nước.

Nếu bạn tưới nước quá chăm chỉ thì rễ cây sẽ dễ tích nước, thối rễ, rụng lá. Khi nhiệt độ cao vào mùa hè, cây cảnh này phát triển chậm và đi vào trạng thái ngủ đông, ít cần tưới nước hơn, nếu tưới quá nhiều sẽ dễ bị khô héo.

Cây cảnh này cũng ưa sáng, ngoại trừ mùa hè cần che mát và tránh ánh sáng mạnh, các mùa khác có thể duy trì dưới ánh nắng đầy đủ, cây sẽ phát triển nhỏ gọn hơn, cành lá tươi tốt, và lá sẽ có màu sáng và đẹp.

Thời vụ sinh trưởng của cây cảnh là vào mùa xuân và mùa thu. Tốt nhất nên để ngoài trời, nhiệt độ chênh lệch ngày đêm lớn, nhiều nắng ít tưới cây sẽ dễ lên màu, màu sắc tươi tắn hơn, cành lá phát triển. mạnh mẽ hơn. Cây cảnh sẽ phát triển thành cây cổ thụ già cỗi, rất đẹp đẽ và có giá trị.

Cây cảnh sen đá ống điếu có khả năng nảy mầm mạnh. Muốn cây phát triển bóng đẹp có thể thường xuyên cắt tỉa để cây nảy mầm cành mới, dáng cây sẽ đầy đặn hơn.

Những cành khỏe đã được cắt tỉa có thể dùng để giâm cành, rất dễ bén rễ và sống sót, sau khi sống sót tốc độ sinh trưởng cũng rất nhanh.

Trong thời kỳ sinh trưởng mạnh có thể bón thêm một số phân hợp chất đạm, lân, kali, đủ ánh sáng, cây carh sẽ sinh trưởng mạnh, cao thẳng, màu sắc lá sẽ trở nên sáng chói.

Mùa hè nhiệt độ cao hoặc mùa đông nhiệt độ thấp cần ngừng bón phân. Sau vài năm trồng trọt, cây cảnh này sẽ phát triển thành cây bonsai cổ thụ rất đẹp.

(Theo Inf.news)